MOUNT HOPE, ON, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Une chaîne d'approvisionnement solide est une priorité absolue du gouvernement du Canada afin de rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. Le gouvernement est donc résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement soient efficaces et fiables pour appuyer la croissance économique du Canada et créer de bons emplois, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, l'honorable Filomena Tassi, ont annoncé un investissement pouvant atteindre près de 23,5 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour un projet d'agrandissement et de durabilité à l'aéroport international John C. Munro de Hamilton.

Le projet, qui coûtera près de 47 millions de dollars, permettra à l'aéroport international de Hamilton :

de gérer l'accroissement des opérations de fret grâce à l'amélioration et à l'augmentation de la capacité de son aérodrome;

d'augmenter la capacité de dégivrage;

de construire une nouvelle route indépendante pour réduire la congestion.

Cet investissement aura d'importantes retombées au chapitre de l'économie et de l'emploi pour la région, notamment en réduisant la congestion de la chaîne d'approvisionnement, en facilitant la circulation des marchandises et en créant de bons emplois pour les Canadiennes et les Canadiens de la région.

Le gouvernement du Canada continue d'investir pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique, et améliorer les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'un engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« L'aéroport international John C. Munro de Hamilton est une plaque tournante commerciale importante pour des secteurs économiques clés, comme ceux des transports, de l'entreposage, de l'agriculture, de l'automobile, de la fabrication et plus encore. Ce financement substantiel aidera l'aéroport à gérer la croissance des opérations de fret dans ce corridor commercial stratégique, tout en offrant des possibilités d'accès aux marchés mondiaux et en créant de nouveaux emplois permanents. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« À l'aéroport international John C. Munro de Hamilton se trouve l'un des plus grands réseaux de distribution de fret au Canada, et il est essentiel aux chaînes d'approvisionnement et aux possibilités économiques de Hamilton et des communautés environnantes. L'investissement annoncé aujourd'hui reflète notre engagement de bâtir des chaînes d'approvisionnement fiables et efficaces, tout en créant des emplois et en positionnant notre économie sur la voie de la réussite. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« L'aéroport international John C. Munro de Hamilton est l'aéroport pour le fret qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, et il est un moteur économique clé pour notre ville. En investissant dans notre aéroport local, le gouvernement fédéral contribuera à la création de 1 830 nouveaux emplois permanents à Hamilton et à l'amélioration des opérations de ce qui est déjà, selon moi, l'aéroport le plus efficace du pays. Compte tenu de la population et des entreprises en plein essor de Hamilton, cet investissement sera certainement bénéfique pour notre ville et pout la région. »

Lisa Hepfner

Députée de Hamilton Mountain

« De tels investissements témoignent de la détermination de notre gouvernement à faire croître l'économie de Hamilton, à créer des emplois bien rémunérés et à investir dans des infrastructures qui seront utilisées pendant des décennies. Mené brillamment par Cathie Puckering, ce projet témoigne de l'avenir prometteur de l'aéroport et de notre ville. »

Chad Collins

Député de Hamilton-Est-Stoney Creek

« L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral est une étape importante en vue de renforcer l'efficacité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement nationale, en permettant d'augmenter la capacité et d'alléger les contraintes du plus grand aéroport pour le fret express de nuit au Canada. Ces investissements dans l'aéroport international de Hamilton aideront à améliorer la fluidité, la fiabilité et la sécurité d'infrastructures de transport critiques, tout en faisant croître l'économie, en créant des emplois et en assurant que les biens essentiels sont accessibles à la population canadienne entière. »

Cathie Puckering

Vice-présidente et chef du réseau canadien de Vantage Airport Group

« L'aéroport international de Hamilton, le troisième aéroport pour le fret en importance au Canada selon la charge utile, sert de porte d'entrée mondiale dans un corridor commercial et de transport stratégique. C'est un moteur économique qui contribue largement à la création d'emplois, à l'activité industrielle et au PIB. Ce soutien financier offert dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux permettra à l'aéroport international de Hamilton d'investir dans l'élargissement et le renforcement de son aérodrome et de ses biens essentiels, de créer de nouveaux emplois à temps plein, de générer de l'activité économique supplémentaire et de veiller à ce que les infrastructures existantes, présentement sous pression, puissent soutenir la croissance actuelle et émergente à l'avenir. »

Cole Horncastle

Directeur général de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

