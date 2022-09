OTTAWA, ON, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Aider les gens à atteindre une santé optimale est une responsabilité collective de toutes les nations, et nous devons tirer parti des leçons apprises et aller de l'avant avec des solutions novatrices, transformatrices et empreintes de compassion pour réduire les disparités à tous les niveaux.

Cette semaine, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a assisté à la 30e Conférence sanitaire panaméricaine, un événement de haut niveau organisé tous les cinq ans par l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). La Conférence de cette année s'est déroulée dans une période historique pour l'OPS puisqu'elle célébrait son 120e anniversaire et a élu un nouveau directeur. Au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, le Canada félicite le Dr Jarbas Barbosa da Silva Jr, directeur nouvellement élu de l'OPS, et se réjouit à l'idée de travailler en étroite collaboration avec lui pour renforcer davantage son engagement continu envers cette organisation essentielle.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, la Dre Tam a réaffirmé l'engagement du Canada à aborder les déterminants sociaux, environnementaux et économiques de la santé en tant que facteurs clés des inégalités en matière de santé.

Après une allocution préenregistrée de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, la Dre Tam a participé à un événement sur la santé mentale à titre de panéliste. Lors de cette séance, de hauts fonctionnaires se sont réunis, dont les ministres de la Santé de l'Argentine, de la Barbade et du Chili. Les intervenants ont souligné les objectifs, les politiques et les mesures en matière de santé mentale au sein de leurs administrations respectives et la façon d'appliquer les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 pour relever les défis liés à la santé mentale lors de crises futures, comme les changements climatiques et les inégalités croissantes.

De plus, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada a rencontré de nombreux ministres de la Santé, des représentants d'autres pays et des partenaires des Amériques. Les principales discussions ont porté sur les priorités communes en matière de santé mondiale, comme la COVID-19, la résistance aux antimicrobiens, la prévention des maladies chroniques, la santé mentale et la variole simienne. La Dre Tam et le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Biden et directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ont discuté des leçons tirées de la pandémie de COVID-19, ainsi que de la réponse internationale au VIH/sida. La Dre Tam a également rencontré l'amirale Rachel Levine (M.D.), secrétaire adjointe à la Santé des États-Unis, pour souligner la publication d'un livre blanc Canada-États-Unis sur la consommation de substances psychoactives et les méfaits pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que le Dr Vivek Muthy, directeur du Service de santé publique des États-Unis.

Le Canada est déterminé à collaborer avec des partenaires internationaux dans les Amériques pour faire progresser la santé et la sécurité des personnes au Canada et dans le monde. La participation à de tels événements n'est qu'un des moyens d'atteindre nos objectifs communs en vue d'une meilleure santé pour tous.

Citation

« Je suis heureuse d'avoir eu l'occasion de rencontrer bon nombre de mes collègues internationaux à la Conférence sanitaire panaméricaine cette semaine. En collaborant avec nos partenaires des Amériques et en partageant nos expériences liées à la pandémie, nous pouvons apprendre les uns des autres et être en meilleure position pour relever les défis continus, comme la santé mentale, et les défis émergents en matière de santé, comme la variole simienne et les répercussions des changements climatiques. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique

Faits en bref

Le Canada appuie fermement l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), le bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les Amériques. Le Canada est le troisième contributeur en importance des quotes-parts (en anglais seulement) et l'un des principaux fournisseurs de contributions volontaires à l'OPS, ce qui reflète un partenariat de longue date visant à assurer la santé de tous dans les Amériques.

Liens connexes

