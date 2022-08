GATINEAU, QC, le 2 août 2022 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada est déterminé à faire en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens de trouver, de demander et de gérer les prestations fédérales.

À la suite d'un processus d'approvisionnement rigoureux et concurrentiel, le gouvernement du Canada a conclu un contrat avec un consortium d'entreprises possédant une expérience reconnue dans le domaine des technologies de l'information, dirigées par Deloitte Inc., qui travailleront en collaboration avec des fonctionnaires pour créer, tester et mettre en œuvre un système pour la Sécurité de la vieillesse qui répondra aux attentes et aux besoins des aînés, maintenant et à l'avenir. L'actuel système de la Sécurité de la vieillesse a 60 ans.

Cette mesure s'inscrit dans le travail soutenu accompli par le gouvernement dans le cadre du Programme de modernisation du versement des prestations, qui améliorera la façon dont le gouvernement du Canada verse les prestations aux Canadiens. Le Programme modernisera et renforcera la façon dont le gouvernement sert les Canadiens, y compris les aînés, les jeunes ainsi que les personnes qui cherchent un emploi ou vivent avec une incapacité, en répondant le mieux possible à leurs besoins.

Citation

« Le gouvernement du Canada est déterminé à ce que les millions de Canadiens qui comptent sur des prestations, y compris les personnes les plus vulnérables, puissent recevoir celles‑ci au moment où ils en ont le plus besoin. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

La Sécurité de vieillesse est l'un des programmes les plus vastes et les plus complexes du gouvernement du Canada . Il a versé plus de 59 milliards de dollars en soutien à environ 6,7 millions d'aînés en 2020‑2021 et traite en moyenne 8,6 millions de transactions par année.

. Il a versé plus de 59 milliards de dollars en soutien à environ 6,7 millions d'aînés en 2020‑2021 et traite en moyenne 8,6 millions de transactions par année. En 2019‑2020, Emploi et Développement social Canada a versé plus de 136 milliards de dollars en prestations de l'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse.

a versé plus de 136 milliards de dollars en prestations de l'assurance-emploi, du Régime de pensions du et de la Sécurité de la vieillesse. D'ici 2030, le programme de la Sécurité de la vieillesse devrait appuyer 9,4 millions d'aînés et verser environ 105 milliards de dollars en prestations.

Une équipe spécialisée composée de fonctionnaires dirigera ce projet et en assurera la surveillance pour veiller à ce qu'il progresse bien et donne des résultats pour les Canadiens .

Un contrat de 193 916 835 $ (incluant les taxes) a été accordé à Deloitte pour intégrer la Sécurité de la vieillesse au Programme de modernisation du versement des prestations.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]