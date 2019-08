Le gouvernement du Canada rend les études postsecondaires plus accessibles et abordables

QUÉBEC, le 13 août 2019 /CNW/ - La rentrée des classes est une période de l'année excitante, mais elle peut aussi être financièrement stressante pour les parents et les élèves. Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, de plus en plus d'emplois exigent des études postsecondaires, c'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour rendre ces études plus accessibles et abordables.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a fait part de l'aide financière gouvernementale qui est offerte aux parents et aux étudiants pour les études postsecondaires.

Le Bon d'études canadien est offert aux enfants admissibles de familles à faible revenu nées en 2004 ou après et il prévoit un paiement initial de 500 $ plus 100 $ pour chaque année d'admissibilité, jusqu'à concurrence de 15 ans, pour un maximum de 2 000 $.

Le ministre Duclos a également souligné l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), qui a été bonifiée en juillet 2018 pour faire face au coût de la vie. Ce changement a été apporté deux ans plus tôt que prévu afin de donner aux parents encore plus d'argent chaque mois pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. En juillet 2019, elle a été bonifiée de nouveau. Ainsi, pour l'année de prestations 2019-2020, l'allocation maximale passera à 6 639 $ par enfant de moins de 6 ans et à 5 602 $ par enfant de 6 à 17 ans.

Le marché de l'emploi actuel est plus compétitif que jamais et c'est pourquoi chaque personne devrait pouvoir poursuivre des études de qualité. Ensemble, ces investissements feront en sorte que tous les étudiants canadiens aient un accès égal à l'éducation et à la formation dont ils ont besoin pour avoir une juste chance de réussir.

« Par-dessus tout, nous voulons permettre à tous les Canadiens et à toutes les familles canadiennes d'avoir une chance réelle et juste de réussir. Une façon d'y parvenir est de rendre l'éducation postsecondaire accessible et abordable pour tous. C'est l'objectif du gouvernement canadien d'aider la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.»

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Investir dans les études supérieures est notre façon d'égaliser les chances et de faire en sorte que chaque Canadien puisse avoir une chance réelle et juste de réussir. Aider les groupes sous-représentés à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour obtenir des emplois de qualité bénéficie à l'ensemble du Canada en stimulant la croissance de notre économie et en renforçant notre classe moyenne. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

d'études canadien est offert aux enfants admissibles de familles à faible revenu nées en 2004 ou après et prévoit un paiement initial de 500 $ plus 100 $ pour chaque année d'admissibilité, jusqu'à concurrence de 15 ans, pour un maximum de 2 000 $. Le taux de participation au Bon d'études canadien a augmenté régulièrement, passant de 0,3 % en 2005 à 38,3 % en 2018.

En 2018, 690 559 bénéficiaires ont reçu 172 millions de dollars en Bons d'études canadiens, dont 149 532 enfants pour la première fois.

L'Allocation canadienne pour enfants a eu un impact positif sur les revenus des familles, jouant un rôle clé dans la réduction de la pauvreté infantile. En 2017, 278 000 enfants de moins qu'en 2015 vivaient dans la pauvreté.

Entre juillet 2017 et juin 2018, au Canada , plus de 3,7 millions de familles ont reçu plus de 23 milliards de dollars dans le cadre des paiements annuels de l'Allocation canadienne pour enfants.

Bon d'études canadien

Afin d'être admissible au Bon d'études canadien, un enfant doit faire partie d'une famille à faible revenu et :

être né le 1 er janvier 2004 ou après;

être un résident du Canada ;

avoir un numéro d'assurance sociale valide;

être désigné comme bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargnes-études.

En 2018, 690 559 bénéficiaires ont reçu 172 millions de dollars. De ce nombre, 149 532 enfants ont reçu cette mesure incitative pour la première fois.

Allocation canadienne pour enfants

Depuis juillet 2016, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) a versé plus de 23 milliards de dollars chaque année aux familles canadiennes pour les aider à assumer les frais pour les dépenses telles que la nourriture saine, les programmes sportifs et les leçons de musique. Au Canada, près de 3,7 millions de familles canadiennes bénéficient de prestations évaluées à 23,7 milliards de dollars. L'ACE est reconnue par le Fonds monétaire international, la Banque du Canada et d'autres experts comme un contributeur clé pour aider à renforcer la classe moyenne du Canada.

En juillet 2018, le gouvernement du Canada a indexé l'ACE) deux ans avant la date prévue de juillet 2020.Par conséquent, les montants maximums des prestations et les seuils de revenu à partir desquels les prestations sont réduites ont été augmentés annuellement afin de suivre l'évolution du coût de la vie.

Voici des exemples de ce que les nouveaux taux d'indexation représenteront pour l'année de prestations 2019-2020 :

Une famille monoparentale ayant un enfant âgé de moins de 6 ans et gagnant 25 000 $ bénéficiera d'un montant additionnel de 143 $, pour un nouveau montant annuel de 6 639 $ en prestations.



Une famille biparentale ayant deux enfants de 4 et 9 ans et gagnant 55 000 $ recevra 354 $ de plus, pour un nouveau montant annuel de 9 017 $ en prestations.



Une famille biparentale ayant deux enfants de moins de 6 ans et gagnant 90 000 $ bénéficiera d'un montant additionnel de 263 $, pour un nouveau montant annuel de 7 090 $ en prestations.

