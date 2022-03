Le gouvernement lance un appel de propositions ciblé et spécial qui porte sur la lutte contre la désinformation

TORONTO, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que nous entamons une troisième année de pandémie et que l'invasion de l'Ukraine par la Russie menace les démocraties des quatre coins du monde, nous devons en faire davantage pour contrer la propagation grandissante de la mésinformation et de la désinformation nuisibles. Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a lancé un appel de propositions ciblé et spécial totalisant 2,5 millions de dollars pour financer des activités qui aideront les gens à déceler la mésinformation et la désinformation en ligne.

Grâce à l'Initiative de citoyenneté numérique, la population canadienne sera en mesure de réagir face à la désinformation et à la mésinformation, et de contribuer aux efforts qui sont déployés à l'échelle mondiale pour les contrer. L'Initiative appuie la démocratie et la cohésion sociale au Canada en édifiant la résilience des citoyens et des citoyennes face à la désinformation et à la mésinformation et en établissant des partenariats pour soutenir une société de l'information saine.

Les projets financés contribueront à accroître les compétences civiques, à favoriser la pensée critique lorsqu'il faut vérifier les sources d'information ainsi qu'à renforcer les capacités du Canada pour lutter contre la désinformation en ligne. Le Ministère travaillera en étroite collaboration avec plusieurs organismes ciblés et spécialisés qui travaillent déjà dans ce domaine. On communiquera avec les parties intéressées au cours des prochains jours.

Depuis janvier 2020, le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique de Patrimoine canadien a affecté 8,5 millions de dollars à des parties qui mettent en place des recherches ou des activités axées sur les citoyens, comme des outils de sensibilisation du public et des ateliers en ligne, afin d'aider la population canadienne à devenir plus consciente et plus résiliente et à porter un jugement plus critique sur l'information qu'elle voit et consomme en ligne.

Les projets issus du présent appel de propositions seront d'envergure locale et nationale. Ils toucheront les personnes qui parlent les deux langues officielles; qui sont en ligne et hors ligne; et qui habitent dans les communautés minoritaires et les communautés autochtones. L'Initiative de citoyenneté numérique vise principalement à contrer la désinformation, l'information trompeuse ainsi que les conséquences graves qui en résultent souvent.

Citations

« Il est urgent d'agir. Les Canadiens et Canadiennes ne toléreront pas la désinformation et la propagande. La démocratie ne s'est pas bâtie par accident. Il faut se battre pour elle. La population canadienne peut jouer un rôle pour signaler la mésinformation et la désinformation nuisibles et mettre un terme à leur propagation. En cette ère numérique, nous pouvons proposer une nouvelle vision commune de la démocratie. Cela commence par l'inclusion numérique, grâce à laquelle un public canadien informé et engagé peut participer de manière significative à la société, tant en ligne que hors ligne. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Chaque jour, des opinions sont manipulées et une division se crée en raison de la désinformation délibérée qui se fait en ligne. Le Canada attache beaucoup d'importance à la question. Nous savons qu'un public mobilisé et informé est le meilleur moyen de défense pour lutter contre la désinformation et protéger notre démocratie. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Les faits en bref

Dans le cadre du lancement officiel de l'Initiative de citoyenneté numérique en 2019, le gouvernement a affecté 7 millions de dollars à plus de 20 projets qui favorisaient la réflexion critique sur la désinformation en ligne et la participation au processus démocratique. Les projets ont touché plus de 12 millions de personnes.

L'Initiative de citoyenneté numérique est l'un des nombreux programmes mis en place pour renforcer la résilience des personnes et protéger la démocratie au Canada. Le gouvernement du Canada s'attaque à la désinformation en ligne, notamment par l'entremise de l'Appel de Paris, et élabore des mesures de protection comme le Protocole public en cas d'incident électoral majeur pour mieux défendre nos institutions démocratiques.

Dans le cadre de l'Initiative conjointe pour la recherche en matière de citoyenneté numérique, l'Initiative de citoyenneté numérique et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) offrent un soutien financier par l'entremise de Subventions Connexion ainsi que des suppléments aux titulaires des subventions Savoir du CRSH, des bourses postdoctorales du CRSH et des bourses de doctorat du CRSH.

Dans le cadre d'une entente de 2,5 millions de dollars sur 4 ans, l'Initiative de citoyenneté numérique soutient également le Projet de démocratie numérique du Forum des politiques publiques du Canada, qui réunit des universitaires, de simples citoyens et des professionnels de la politique pour poursuivre la recherche et l'élaboration de politiques sur la désinformation et les préjudices en ligne. L'Initiative soutient également la Semaine éducation médias de HabiloMédias grâce à une affectation de 225 000 dollars sur 3 ans.

Liens connexes

Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]