VICTORIA, BC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Il est plus important que jamais de bâtir un réseau de transport propre et une économie verte. Le gouvernement du Canada travaille donc activement à décarboniser le secteur maritime en faisant progresser les initiatives de transport maritime écologique le long des côtes de la Colombie-Britannique.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui un financement pouvant atteindre 35,5 millions de dollars pour trois projets établis en Colombie-Britannique. Les fonds serviront à investir dans des technologies et des infrastructures propres disponibles sur le marché qui seront mises en place dans les ports. Ce financement, accordé dans le cadre du Programme de corridors maritimes verts, permettra de faire ce qui suit :

augmenter l'utilisation d'infrastructures d'énergie et de transport propres dans les ports et les terminaux;

investir dans la technologie d'alimentation à quai pour réduire les émissions des navires à l'arrêt;

accorder la priorité aux navires à faibles émissions et à faible bruit pour réduire au minimum les répercussions sur l'environnement dans les zones portuaires.

Investir dans les transports propres permet non seulement de protéger l'environnement, mais aussi de soutenir la croissance des industries maritimes et de croisière de la Colombie-Britannique. Cela crée de nouvelles possibilités d'emploi et garantit un air et une eau plus propres à toute la population de la province.

Le Programme de corridors maritimes verts, un pilier important de la stratégie de décarbonisation du Canada, vise à accélérer la transition vers des carburants et des technologies à faible teneur en carbone et carboneutres dans le secteur maritime. Ces investissements sont essentiels à l'engagement du gouvernement du Canada à bâtir un secteur des transports durable. Transports Canada collabore étroitement avec ses partenaires maritimes, les communautés côtières et autochtones, et les groupes environnementaux pour faire avancer cet engagement.

Citations

« Le transport maritime est essentiel à l'économie de la Colombie-Britannique et du Canada, ainsi qu'à notre mode de vie. Il est primordial qu'il continue d'être abordable, sécuritaire, efficace et respectueux de l'environnement. En investissant dans des projets de ce type, nous ne faisons pas que renforcer notre économie, mais nous ouvrons également la voie à un avenir plus propre et plus durable. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports du Commerce intérieur

« Nous sommes reconnaissants de ce soutien généreux en faveur de la durabilité, du développement économique et de l'innovation. L'alimentation à quai est un catalyseur pour l'électrification de notre port en eau profonde, et le financement d'aujourd'hui stimulera la croissance économique et le développement du Grand Victoria à l'avenir. Les options d'énergie renouvelable permettront d'établir un corridor maritime vert dans le nord-ouest du Pacifique et de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Nous tenons à remercier la ministre et le gouvernement pour leur appui à l'évolution propre des activités de notre port. »

Mark Mawhinney

Président du conseil d'administration de l'Autorité portuaire du Grand Victoria

« Le port du Grand Victoria est une porte d'entrée cruciale pour Victoria. L'électrification et la réduction des émissions produites par les opérations portuaires attireront de nouveaux investissements dans notre port et notre ville, et contribueront à faire en sorte que la population de Victoria et les personnes qui nous rendent visite profitent d'un air et d'une eau propres lorsqu'ils découvrent notre communauté diversifiée. Je remercie Transports Canada de s'être associé à cette importante initiative et à l'investissement local. »

Marianne Alto

Mairesse, ville de Victoria

Les faits en bref

Le Programme de corridors maritimes verts finance des projets qui contribuent à l'établissement de corridors maritimes verts et à la décarbonisation du secteur maritime le long des Grands Lacs, de la Voie maritime du Saint-Laurent et des côtes est et ouest du Canada . Le Programme : élimine les obstacles à l'acquisition d'équipements et d'infrastructures de réduction des émissions; encourage les partenariats et les investissements dirigés par l'industrie pour accélérer l'acquisition de technologies et d'infrastructures de réduction des émissions de gaz à effet de serre; atténue les risques associés aux investissements afin d'augmenter le niveau de maturité technologique des technologies de propulsion carboneutres et des carburants à faible teneur en carbone destinés à la flotte maritime du pays; renforce la capacité des propriétaires et des exploitants de navires canadiens à identifier, à planifier et à adopter les technologies carboneutres et les carburants faibles en carbone de la prochaine génération dans leurs activités de transport maritime.

et des côtes est et ouest du . Le Programme :

