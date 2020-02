Le gouvernement du Canada rapatrie des Canadiens et leurs familles du foyer de l'éclosion de nCoV‑2019 en Chine

TRENTON, ON, le 8 févr. 2020 /CNW/ - Hier, nous avons accueilli 174 Canadiens et membres de leurs familles arrivant au pays à bord d'un vol nolisé par le gouvernement du Canada, ainsi que 39 autres qui ont voyagé sur un deuxième vol organisé par les États‑Unis en provenance de Wuhan, en Chine.

Les Canadiens rapatriés ainsi que leurs familles ont été accueillis à la BFC Trenton, où ils ont rencontré des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada et ont été soumis à une évaluation complète effectuée par des agents de quarantaine de l'Agence de la santé publique du Canada.

Par souci de prudence, ils resteront en isolation à la BFC Trenton pour 14 jours afin de réduire le risque de propagation du virus. Sur les 213 Canadiens et les membres de leurs familles de retour au pays, aucun n'a présenté des symptômes du nouveau coronavirus.

Un deuxième et dernier vol nolisé est prévu pour transporter des Canadiens de Wuhan au Canada.

Nous sommes reconnaissants envers l'Organisation mondiale de la santé pour son rôle déterminant et continuons à travailler avec nos partenaires internationaux pour soutenir les initiatives mondiales qui contribuent à renforcer les systèmes de santé et à améliorer la détection précoce de virus tels que le nouveau coronavirus. Nous poursuivrons également notre collaboration avec les provinces et les territoires dans les jours et les semaines à venir, ainsi qu'à assurer la liaison avec les agents consulaires canadiens pour aider d'autres Canadiens qui pourraient être touchés.

Nous tenons à rappeler aux Canadiens que le risque de propagation du virus au Canada demeure faible pour le moment. Nous avons pris des mesures pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens au pays et de ceux qui sont de retour au pays.

Citations

« Je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à ramener ces Canadiens chez eux en toute sécurité. Ils ont de toute évidence vécu une situation stressante, et nous sommes reconnaissants qu'ils soient de retour au Canada. Je tiens à rappeler aux Canadiens que le risque de propagation du virus au pays demeure faible, et que nous continuerons à collaborer avec nos partenaires, dont l'Organisation mondiale de la santé, pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Le gouvernement du Canada est heureux du retour en toute sécurité des Canadiens et de leurs familles qui étaient à Wuhan, en Chine. Les deux tiers des Canadiens qui souhaitaient quitter Wuhan ont maintenant été rapatriés, et nous continuons à travailler sans relâche pour aider tous les Canadiens désirant revenir au pays. Je tiens à remercier tout particulièrement nos partenaires américains pour leur aide dans cette entreprise. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Affaires étrangères

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

