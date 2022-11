OTTAWA, ON, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Que ce soit dans l'Atlantique, le Pacifique ou l'Arctique, la santé et la protection de notre littoral - le plus long au monde - sont essentielles pour notre environnement, notre économie et toute la population canadienne. Depuis 2016, le Plan de protection des océans du Canada a permis de rendre la navigation plus sécuritaire, d'accroître la protection de nos écosystèmes marins, d'améliorer la façon dont nous intervenons en cas d'incidents maritimes et de renforcer le rôle des peuples autochtones dans la gestion de leurs côtes et de leurs voies navigables traditionnelles.

Aujourd'hui, à l'occasion du sixième anniversaire du Plan de protection des océans, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a publié le cinquième Rapport aux Canadiens qui présente des centaines de résultats pour plus de 50 initiatives d'un océan à l'autre depuis le début du Plan.

L'échantillon des faits saillants régionaux tirés des centaines de résultats de programme du Plan de protection des océans comprend ce qui suit :

Région de l'Atlantique : Plus de 340 diplômées et diplômés issus de groupes sous-représentés, dont des groupes composés d'Autochtones et de femmes, ont reçu une aide financière pour leurs études dans le cadre du Programme de formation dans le domaine maritime du Nova Scotia Community College, afin qu'ils poursuivent leur avenir professionnel dans l'industrie maritime.

Plus de 340 diplômées et diplômés issus de groupes sous-représentés, dont des groupes composés d'Autochtones et de femmes, ont reçu une aide financière pour leurs études dans le cadre du Programme de formation dans le domaine maritime du College, afin qu'ils poursuivent leur avenir professionnel dans l'industrie maritime. Région du Québec : des trousses de remorquage d'urgence ont été installées sur quatre brise-glaces de la Garde côtière canadienne dont le port d'attache est dans la ville de Québec. De plus, les centres régionaux des opérations de la Garde côtière canadienne au Québec, qui surveillent et évaluent les incidents maritimes (y compris les incidents de pollution), ont été mis en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

des trousses de remorquage d'urgence ont été installées sur quatre brise-glaces de la Garde côtière canadienne dont le port d'attache est dans la ville de Québec. De plus, les centres régionaux des opérations de la Garde côtière canadienne au Québec, qui surveillent et évaluent les incidents maritimes (y compris les incidents de pollution), ont été mis en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Région de l' Ontario : un financement a été accordé pour l'enlèvement de plus de 40 bateaux abandonnés qui menacent les écosystèmes marins, la navigation, les économies locales et la sécurité publique dans la région.

un financement a été accordé pour l'enlèvement de plus de 40 bateaux abandonnés qui menacent les écosystèmes marins, la navigation, les économies locales et la sécurité publique dans la région. Région de l'Arctique : des investissements ont été réalisés dans divers projets liés à l'équipement de sécurité et l'infrastructure maritime afin d'accroître l'efficacité et la sécurité des opérations de réapprovisionnement dans l'Arctique pour les communautés, la main-d'œuvre et l'environnement.

des investissements ont été réalisés dans divers projets liés à l'équipement de sécurité et l'infrastructure maritime afin d'accroître l'efficacité et la sécurité des opérations de réapprovisionnement dans l'Arctique pour les communautés, la main-d'œuvre et l'environnement. Région du Pacifique : 25 projets de restauration de l'habitat aquatique côtier ont été financés en Colombie-Britannique, aidant ainsi des espèces comme le saumon quinnat, une source de nourriture prioritaire pour l'épaulard résident du Sud.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les communautés, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« La collaboration avec les peuples autochtones, les communautés côtières, les scientifiques et l'industrie maritime a été la pierre angulaire du Plan de protection des océans. Au cours des cinq premières années du Plan de protection des océans, nous avons réalisé d'importants progrès en matière de sécurité maritime et d'intervention d'urgence, protégeant ainsi nos écosystèmes et la faune marine, et établissant des partenariats avec les peuples autochtones et les communautés côtières. Notre travail n'est pas terminé, et j'espère que le Plan de protection des océans donnera d'autres résultats dans les années à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le Plan de protection des océans joue vraiment un rôle décisif dans la façon dont nous prévenons les incidents de pollution marine et intervenons en cas d'incidents, ainsi que dans la façon dont nous protégeons les habitats côtiers. Les partenariats importants avec les communautés autochtones et côtières, l'industrie et le milieu de la recherche rendent ces réalisations possibles. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les magnifiques océans du Canada sont essentiels à notre avenir à bien des égards, qu'il s'agisse de lutter contre les changements climatiques ou de maintenir un mode de vie durable. En s'appuyant sur les réussites de la première phase du Plan de protection des océans, le plan renouvelé donne à Environnement et Changement climatique Canada les outils nécessaires pour continuer à étudier les espèces prioritaires, maintenir les rives intactes et réduire les répercussions des déversements de pétrole. Le gouvernement du Canada a accompli beaucoup de choses en seulement quelques années, mais il reste encore du travail à faire. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Avec le plus long littoral du monde, les Canadiennes et Canadiens comprennent l'importance de préserver la santé de nos océans pour les générations futures. Les résultats des cinq dernières années sont clairs, et le Plan de protection des océans renouvelé et élargi continuera d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la durabilité des chaînes d'approvisionnement maritimes du Canada et d'assurer la protection de l'environnement, notamment en faisant progresser la recherche sur la pollution marine, les écosystèmes et la faune. Il s'agit d'un élément essentiel de notre effort de collaboration visant à soutenir les économies locales et à bâtir des communautés côtières plus résilientes. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Les faits en bref

La prolongation de 2 milliards de dollars sur neuf ans du Plan de protection des océans s'inscrit dans l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans le cadre du budget de 2022 de renouveler et d'élargir la portée du succès du Plan.

dans le cadre du budget de 2022 de renouveler et d'élargir la portée du succès du Plan. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars pour le Plan de protection des océans, soit le plus vaste investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du Canada .

a consacré 3,5 milliards de dollars pour le Plan de protection des océans, soit le plus vaste investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du . Le Plan de protection des océans est un effort pangouvernemental, la responsabilité étant partagée entre tous les ministères partenaires, notamment Transports Canada, Pêches et Océans Canada , la Garde côtière canadienne, Environnement et Changement climatique Canada , Ressources naturelles Canada et Santé Canada , avec le soutien de Services publics et Approvisionnement Canada et d'Affaires mondiales Canada .

