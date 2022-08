OTTAWA, ON, le 18 août 2022 /CNW/ - Les Canadiens ont clairement indiqué qu'ils s'attendent à un environnement sain, avec des eaux propres et de l'air pur, et le gouvernement du Canada s'est engagé à le leur offrir.

En avril 2022, Transports Canada a annoncé des mesures environnementales strictes dépassant les normes internationales en ce qui concerne les eaux usées déversées par les navires de croisière. Ces mesures, mises en place cette année dans la foulée de la relance des activités des navires de croisière qui accèdent à nos eaux et y sont exploités, contribueront à assurer la propreté de nos océans et de notre environnement.

L'industrie des croisières était et continue d'être tenue de documenter la mise en œuvre de cette nouvelle série de mesures environnementales et d'en faire rapport à Transports Canada. La conformité aux mesures renforcées est également vérifiée lors d'inspections officielles des navires de croisière. La première série de résultats découlant de ces rapports démontre que, jusqu'à présent cette année, l'industrie des croisières a appliqué les nouvelles mesures avec succès.

Il s'agit d'un progrès important dans la réduction des impacts environnementaux des navires de croisière et d'autres navires dans les eaux. Ces mesures strictes, ainsi que d'autres mesures prévues pour d'autres sources de préoccupation, y compris les déversements d'eaux d'épurateurs qui rejettent des eaux usées acides dangereuses dans les océans, aideront à garder nos eaux et notre environnement propres.

Ces nouvelles mesures sont conformes à l'engagement du gouvernement du Canada à assurer la sécurité des écosystèmes marins et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Les navires de croisière représentent une partie importante de notre économie et de notre secteur touristique. Nous devons donc travailler tous ensemble pour réduire leur incidence sur l'environnement et assurer la sécurité et la propreté de nos eaux pour tout le monde. Ces nouvelles mesures environnementales représentent un premier pas pour rendre la navigation plus écologique et pour protéger nos eaux d'un océan à l'autre. »

« La protection de nos océans et de leurs écosystèmes est une priorité absolue. Ces mesures importantes, supérieures aux normes internationales, montrent que le gouvernement du Canada passe résolument à l'action afin de protéger les océans pour l'avenir. Elles tracent ainsi une voie plus durable pour l'industrie du tourisme. »

Le 7 mars 2022, le gouvernement du Canada a annoncé le plan de santé publique pour relancer en toute sécurité les activités des navires de croisière dans les eaux canadiennes, notamment en exigeant que les passagers et les membres d'équipage soient entièrement vaccinés contre la COVID-19.

a annoncé le plan de santé publique pour relancer en toute sécurité les activités des navires de croisière dans les eaux canadiennes, notamment en exigeant que les passagers et les membres d'équipage soient entièrement vaccinés contre la COVID-19. Le 4 avril 2022, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles mesures environnementales pour réduire la pollution marine liée à la reprise de la circulation des navires de croisière et d'autres navires.

a annoncé de nouvelles mesures environnementales pour réduire la pollution marine liée à la reprise de la circulation des navires de croisière et d'autres navires. Sur les 47 navires de croisière qui sont entrés dans les eaux canadiennes cette année, un seul n'a pas été en mesure de mettre pleinement en œuvre les nouvelles mesures en raison de contraintes géographiques et techniques et pour des raisons de sécurité.

L'industrie des croisières, qui apporte 4 milliards de dollars par an à l'économie canadienne et crée environ 30 000 emplois directs et indirects, représente un pan important du secteur du tourisme intérieur du Canada .

. Ces mesures dépassent les normes de la réglementation canadienne actuelle harmonisée avec les normes internationales établies par l'Organisation maritime internationale.

Dans ce communiqué, les eaux usées désignent à la fois les eaux grises et les eaux noires. Les eaux grises proviennent du drainage des éviers, des machines à laver, des baignoires, des douches-cabines ou des lave-vaisselles. Les eaux noires sont les eaux usées de la salle de bain et des toilettes.

