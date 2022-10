Les recommandations aideront le gouvernement du Canada à poursuivre ses progrès vers l'atteinte de ses cibles de réduction de la pauvreté

GATINEAU, QC, le 17 oct. 2022 /CNW/ - En 2018, le gouvernement du Canada a pris l'engagement sans précédent de réduire la pauvreté dans le cadre d'Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. Cette stratégie prévoyait la mise sur pied du Conseil consultatif national sur la pauvreté ainsi que l'établissement de cibles ambitieuses de réduction de la pauvreté visant à bâtir un Canada où tous les Canadiens ont une chance réelle et juste de réussir.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a déposé au Parlement le troisième rapport du Conseil sur les progrès réalisés par le Canada en matière de réduction de la pauvreté. Le rapport, intitulé Transformer nos systèmes, souligne que des avancées importantes ont été réalisées en ce qui concerne la réduction de la pauvreté au Canada. Plus de 2,6 millions de personnes de moins, y compris 782 000 enfants et 187 000 aînés, vivaient dans la pauvreté en 2020 par rapport à 2015.

Toutefois, même si les progrès réalisés sont encourageants, il faut les considérer dans le contexte d'une année pendant laquelle des mesures exceptionnelles et temporaires de soutien du revenu ont été mises en place par le gouvernement en réponse à la pandémie. De nombreux Canadiens subissent encore des pressions en matière d'abordabilité, entre autres l'augmentation du coût de la vie attribuable à l'inflation.

C'est pourquoi, alors que le Canada poursuit sa relance à la suite de la pandémie et qu'il fait face à de nouveaux défis, le gouvernement continuera de travailler fort pour assurer une reprise solide pour tous. Qu'il s'agisse d'offrir l'Allocation canadienne pour enfants en l'augmentant chaque année en fonction de l'inflation, ou de réduire de moitié en moyenne les frais de garde d'enfants dans les garderies réglementées d'ici la fin de l'année pour les familles de tout le pays, nous assurons un soutien à la classe moyenne et à ceux qui travaillent fort pour en faire partie. De plus, le 20 septembre 2022, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens qui en ont le plus besoin.

Voici les mesures proposées dans ce projet de loi :

doubler le crédit pour la taxe sur les produits et services pendant six mois, ce qui fournira un soutien à environ 11 millions de personnes et de familles qui reçoivent le crédit d'impôt, y compris environ la moitié des familles canadiennes avec enfants et plus de la moitié des aînés du Canada ;

; offrir une prestation dentaire canadienne aux enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas accès à une assurance dentaire, à compter de cette année;

verser un supplément ponctuel à l'Allocation canadienne pour le logement afin de verser 500 $ à 1,8 million de locataires canadiens aux prises avec le coût du logement.

Alors que le gouvernement du Canada se rapproche de ses cibles de réduction de la pauvreté, les recommandations du Conseil assureront des politiques et des programmes plus inclusifs, menant ainsi à une économie et à une société plus résilientes et inclusives qui ne laissent personne de côté et qui rendent la vie des Canadiens plus abordable.

Citations

« Les mesures rapidement prises par le gouvernement ont aidé à sortir des Canadiens de la pauvreté, alors que la pandémie aurait pu les y pousser encore plus. Même si le rapport d'aujourd'hui est encourageant, nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire et que les Canadiens s'inquiètent de la hausse du coût de la vie. Qu'il s'agisse de bâtir un système de garde d'enfants abordable, de veiller à ce que les gens puissent obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin ou de remettre des centaines de dollars dans les poches des Canadiens, notre gouvernement s'efforce de rendre la vie plus abordable et de bâtir une économie au service de tous les Canadiens. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Nous avons constaté à quel point il peut être positif d'investir dans la population pendant une période difficile; c'est ce que démontre le taux de pauvreté national, qui a atteint un creux historique. Toutefois, pendant la même période, nous avons aussi constaté une augmentation de l'insécurité alimentaire, des besoins non comblés en matière de logement et de l'inflation globale. Le Conseil consultatif national sur la pauvreté est fier de présenter son rapport pour 2022, dans lequel il recommande une voie à suivre axée sur une intervention précoce, l'accès pour tous, un soutien adéquat et une équité accrue dans tous les aspects de notre société. Nous avons l'occasion d'unir nos efforts pour respecter la promesse du Canada : un pays où nous nous soucions les uns des autres. »

- Le président du Conseil consultatif national sur la pauvreté, Scott MacAfee

Les faits en bref

La Stratégie de réduction de la pauvreté fixe des cibles concrètes de réduction et a instauré le seuil officiel de la pauvreté au Canada , permettant ainsi de mesurer la pauvreté et de suivre les progrès réalisés. Les cibles sont les suivantes :

, permettant ainsi de mesurer la pauvreté et de suivre les progrès réalisés. Les cibles sont les suivantes : une réduction de 20 % de la pauvreté, par rapport aux niveaux de 2015, d'ici 2020; un objectif atteint plus tôt que prévu;



une réduction de 50 % de la pauvreté d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2015, ce qui correspond aux objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies.

Selon l'Enquête canadienne sur le revenu de 2020, le taux de pauvreté global au Canada était estimé à 6,4 % en 2020, en baisse par rapport à 10,3 % en 2019 et à 14,5 % en 2015.

était estimé à 6,4 % en 2020, en baisse par rapport à 10,3 % en à 14,5 % en 2015. La stratégie de réduction de la pauvreté prévoyait également la mise sur pied du Conseil consultatif national sur la pauvreté, qui a pour mandat de fournir des conseils indépendants au gouvernement, de présenter un rapport annuel sur les progrès réalisés relativement aux cibles gouvernementales de réduction de la pauvreté et de poursuivre le dialogue avec les Canadiens à ce sujet.

Les membres du Conseil ont été choisis dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, dont le but est de refléter la diversité du Canada , tant sur le plan des genres, des régions et des langues officielles. Parmi les membres figurent des Autochtones, des personnes racisées et des gens ayant l'expérience de la pauvreté.

Liens connexes

Transformer nos systèmes : le rapport 2022 du Conseil consultatif national sur la pauvreté

Comprendre les systèmes : le rapport de 2021 du Conseil consultatif national sur la pauvreté

Pour mieux comprendre : le premier rapport du Conseil consultatif national sur la pauvreté

Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

Conseil consultatif national sur la pauvreté

Enquête canadienne sur le revenu de 2020

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould [email protected]; Bureau des relations avec les médias: Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]