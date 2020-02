Le gouvernement du Canada publie le Cadre fédéral relatif au trouble stress post-traumatique

OTTAWA, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnait que le trouble du stress post-traumatique (TSPT) peut avoir de sérieuses répercussions sur les Canadiens, leurs familles et le personnel soignant. Plusieurs Canadiens sont exposés à un risque accru en raison de la nature de leur emploi.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui la publication du Cadre fédéral relatif au trouble stress post-traumatique du Canada, un fondement important vers le soutien accru pour les personnes touchées par le TSPT, qui assure que les besoins des Canadiens et Canadiennes qui en souffrent sont reconnus et appuyés.

Le gouvernement du Canada s'emploie à prêter un meilleur appui à ceux qui vivent avec le TSPT; le Cadre fédéral relatif au TSPT a reçu la sanction royale en 2018 et nous avons consulté des Canadiens et des experts de partout au pays. Ce nouveau cadre de travail poursuit cette lancée et assurera une plus grande collaboration avec nos partenaires, afin de réduire la stigmatisation associée au TSPT et de promouvoir les meilleures pratiques reliées au diagnostic, au traitement et à la gestion.

« Le TSPT touche de nombreux Canadiens, leurs familles, amis et êtres chers. Les Canadiens touchés par le TSPT méritent un gouvernement qui est toujours là pour les soutenir et c'est précisément ce que nous continuerons de faire. Je suis profondément reconnaissante envers toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration du cadre de travail, en partageant leurs histoires, leurs défis et leurs victoires face au TSPT. Il y a encore beaucoup à faire, mais ce cadre de travail nous permettra d'aller de l'avant et mieux appuyer ceux qui luttent contre le TSPT. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Le gouvernement du Canada offre un leadership national en vue d'aider à répondre aux besoins en santé mentale des Canadiens qui sont touchés par le TSPT et par les blessures de stress post-traumatique (BSPT). Les responsables de la sécurité publique mettent leur vie en danger chaque jour, ce qui les expose à un risque de BSPT. C'est pour cette raison que nous avons lancé, en avril dernier, un plan d'action national sur les BSPT ciblant tout le personnel chargé de la sécurité publique au Canada. Je suis heureux de voir que le Cadre fédéral relatif au TSPT s'appuie sur ce travail et sur celui d'autres intervenants. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le TSPT peut avoir des conséquences profondes sur les personnes qui y sont confrontées et sur leurs familles, amis et collègues. Le ministère de la Défense nationale est fier d'appuyer le Cadre fédéral relatif au TSPT. Grâce à la sensibilisation, à l'intervention rapide et à des traitements de première qualité, nous veillerons à ce que les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes bénéficient de services de santé et de soutien du plus haut niveau. »

L'honorable Harjit Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« Nous avons fait beaucoup de chemin dans notre compréhension des blessures invisibles avec lesquelles les vétérans du Canada peuvent être aux prises, mais nous savons qu'il faut faire davantage. Ce cadre témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir des programmes et des traitements efficaces pour tous ces braves Canadiens. Je félicite tous ceux qui ont contribué à la création de ce cadre fédéral, et je remercie de leurs sacrifices tous les valeureux Canadiens qui en bénéficieront. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants

Faits en bref

Le trouble stress post-traumatique (TSPT) est un problème de santé mentale qui peut survenir après une situation susceptible de causer un traumatisme lors de laquelle une personne a été exposée à un décès réel ou imminent, à des blessures graves ou à de la violence sexuelle .

En avril 2019, le gouvernement du Canada a publié le document c212.netSoutenir le personnel de la sécurité publique du Canada : Plan d'action sur les blessures de stress post-traumatique, qui favorise la recherche, la prévention, l'intervention précoce, la réduction de la stigmatisation, les soins et le traitement pour tout le personnel de la sécurité publique, partout au pays. Le Cadre fédéral relatif au TSPT prend appui sur le plan d'action ainsi que sur d'autres activités en cours liées au TSPT et leur sert de complément.

