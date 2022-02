Le gouvernement du Canada prolonge son soutien à l'industrie audiovisuelle pour couvrir les dépenses liées aux arrêts de production en raison de la COVID-19

Le gouvernement du Canada continue d'appuyer l'industrie audiovisuelle canadienne dans sa relance économique en prolongeant le Fonds d'indemnisation à court terme

GATINEAU, QC, le 11 févr. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les secteurs de notre économie qui ont été les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, en compagnie de Christa Dickenson, directrice générale et cheffe de la direction de Téléfilm Canada, a annoncé la seconde prolongation du Fonds d'indemnisation à court terme (le Fonds) pour les productions audiovisuelles canadiennes. En effet, si on peut se réjouir du fait qu'un grand nombre de productions ont déjà repris grâce à l'appui du Fonds, le besoin pour un tel programme demeure criant, d'autant plus que la situation sanitaire continue d'évoluer.

C'est pourquoi Téléfilm Canada continuera jusqu'en 2023 à indemniser - à concurrence de 150 millions de dollars - les sociétés de production dont les tournages sont abandonnés ou interrompus à la suite de diagnostics de COVID-19 ou d'éclosions au sein de leurs équipes.

L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision est exceptionnelle et résiliente. Ses artistes et producteurs ont été particulièrement touchés par les arrêts de production en raison de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie en 2020, le gouvernement du Canada a prolongé le Fonds à deux reprises afin de répondre aux besoins en matière d'aide financière.

Le Fonds est une mesure d'urgence temporaire visant à remédier à l'absence de couverture d'assurance dans l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision. Le gouvernement du Canada continuera à soutenir une reprise solide pour les artistes et les producteurs de cette importante industrie. Le Fonds arrivera à son terme le 31 mars 2023, soit trois ans après le début de la pandémie. Nous nous attendons à ce que l'industrie de la production audiovisuelle et les assureurs trouvent des solutions qui permettront de dépasser le stade des dispositifs d'urgence et des mesures à court terme.

« L'industrie de la production audiovisuelle est extrêmement importante pour notre économie et, surtout, pour notre culture. Nos artistes et créateurs nous réconfortent et nous inspirent en portant nos histoires à l'écran. Cette industrie a été paralysée par les arrêts de production entrainés par les éclosions de COVID-19. C'est pour cette raison que nous avons au départ créé le Fonds d'indemnisation à court terme, et que nous le prolongeons maintenant. Notre gouvernement veillera à ce que cette industrie - et les nombreuses personnes de talent qu'elle emploie d'un bout à l'autre du pays - puisse continuer à être compétitive alors que nous laissons la pandémie derrière nous. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« La pandémie qui perdure et les problèmes qu'elle entraine pour l'industrie audiovisuelle réaffirment la nécessité de maintenir une année de plus le Fonds d'indemnisation à court terme. À l'heure où de nombreux secteurs se transforment et s'adaptent aux changements permanents résultant de la pandémie, l'annonce d'aujourd'hui offre le soutien nécessaire à l'industrie audiovisuelle afin de normaliser les nouvelles mesures et protocoles en matière de santé et de sécurité tout en permettant aux œuvres canadiennes de rester sur les écrans pour le plaisir des auditoires du monde entier. Au nom de l'industrie audiovisuelle, nous remercions le ministère du Patrimoine canadien ainsi que le gouvernement du Canada. »

- Christa Dickenson, directrice générale et cheffe de la direction, Téléfilm Canada

Le Fonds d'indemnisation à court terme est une mesure temporaire, administrée par Téléfilm Canada, qui vise à combler le vide laissé par le manque de couverture d'assurance pour les interruptions de tournages et les abandons de productions causés par la COVID-19 sur les plateaux de tournage. Vous pouvez consulter le site Web de Téléfilm Canada pour vous familiariser avec les conditions d'admissibilité du Fonds.

Depuis son lancement en octobre 2020, le Fonds a permis de couvrir plus de 800 productions, représentant plus de 500 millions de dollars en couverture et engendrant près de 2,6 milliards en activité économique.

Le Fonds a représenté un budget de 50 millions de dollars en 2020-2021, de 149 millions de dollars en 2021-2022, et représentera jusqu'à 150 millions de dollars en 2022-2023.

