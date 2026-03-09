VANCOUVER, BC, le 9 mars 2026 /CNW/ - Service Canada annonce la relocalisation de 2 bureaux dans la ville de Vancouver.

Le bureau de passeport de Vancouver et le Centre Service Canada Vancouver - Sinclair Centre, situés dans le Centre Sinclair, ont fermé officiellement leurs portes le vendredi 6 mars 2026.

Ces bureaux ont été combinés en un bureau au 978, rue Granville. Ce nouveau bureau consolidé a ouvert ses portes au public le lundi 9 mars 2026. Les heures d'ouverture sont les mêmes qu'auparavant, soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h. Ce bureau consolidé offrira les mêmes services disponibles dans les Centres Service Canada réguliers, ainsi que les services de passeport en 10 jours ouvrables, express et urgent.

Visitez servicecanada.gc.ca pour tous les renseignements sur les bureaux et les services et prestations gouvernementaux.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]