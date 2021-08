OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Le saumon sauvage de l'Atlantique est une espèce emblématique qui est d'une importance particulière pour les communautés autochtones et les populations du Canada atlantique et du Québec. Actuellement présente dans plus de 1 000 rivières canadiennes, l'espèce est de plus en plus menacée par plusieurs facteurs, dont les changements climatiques, qui se répercutent sur sa productivité et sa survie.

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de promouvoir une gestion efficace et concertée du saumon sauvage de l'Atlantique dans l'est du Canada.

Dans les prochains mois, Pêches et Océans Canada mènera des discussions avec les collectivités et les organisations autochtones, les partenaires gouvernementaux, et les organismes de conservation, qui collaborent à la protection, à la conservation et au rétablissement du saumon sauvage de l'Atlantique, ainsi qu'avec les associations de pêche récréative et le grand public.

Le Plan de mise en œuvre 2019 à 2021 de la conservation du saumon sauvage de l'Atlantique prend fin cette année, et ces discussions permettront de déterminer quelles activités futures pourraient être privilégiées pour soutenir la protection et le rétablissement du saumon sauvage de l'Atlantique.

Ces discussions s'appuieront également sur d'autres initiatives fédérales liées au saumon sauvage de l'Atlantique, notamment :

des dizaines d'années de recherche, de suivi, de politique et de mise en place de partenariats;

les investissements récents dans le Patrimoine naturel du Canada (1,35 milliard de dollars en 2018, et 2,3 milliards de dollars en 2021) et le Fonds pour la restauration côtière (75 millions de dollars en 2017);

Citations

« Le saumon sauvage de l'Atlantique est d'importance cruciale dans le contexte culturel et économique de l'est du Canada. Notre gouvernement comprend la nécessité de prendre des mesures énergiques, cohérentes, et coordonnées, afin de protéger et de gérer cette espèce, maintenant et à l'avenir. C'est pourquoi nous nous engageons à travailler avec nos partenaires pour mieux comprendre comment nous pouvons mieux nous assurer que des populations saines de saumon sauvage de l'Atlantique seront là pour les générations à venir. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le saumon sauvage de l'Atlantique est pêché à des fins alimentaires, sociales et rituelles par plus de quarante Premières Nations et communautés inuites.

La pêche à la ligne du saumon sauvage de l'Atlantique est également une activité récréative appréciée des résidents locaux et des non-résidents dans de nombreuses collectivités.

Les populations de saumon sauvage de l'Atlantique sont en déclin. Entre 1971 et 1985, l'estimation des montaisons de saumons adultes en Amérique du Nord a varié entre 0,8 et 1,7 million de poissons par année. Depuis 1995, l'abondance a chuté pour atteindre de 0,4 à 0,7 million d'individus. Certains des déclins les plus graves se sont produits dans les 32 rivières de l'intérieur de la baie de Fundy, où le saumon de l'Atlantique est inscrit comme « espèce en voie de disparition » en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada . L'inscription de neuf autres populations de saumon en vertu de la Loi sur les espèces en péril est à l'étude.

Liens connexes

Restez branchés

Liens connexes

