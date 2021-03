OTTAWA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Agence des services frontaliers du Canada

Le gouvernement du Canada est résolu à empêcher les armes à feu de franchir la frontière et d'atteindre nos collectivités. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé qu'il passait à une autre étape en demandant à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de diriger les efforts visant à créer un groupe de travail transfrontalier mixte Canada-États-Unis (É.-U.) qui se penchera sur la contrebande et le trafic d'armes à feu.

Cette annonce marque les premières étapes de la réalisation de l'engagement du premier ministre Justin Trudeau et du président américain Joe Biden d'étudier la création d'un groupe de travail transfrontalier. Le nouveau groupe de travail veillera à ce que les partenaires de l'exécution de la loi des deux côtés de la frontière profitent de l'échange de renseignements et de partenariats, afin qu'ils puissent détecter et intercepter le mouvement illégal d'armes à feu à la frontière.

Pour mettre le groupe de travail sur pied, l'Agence a eu des discussions initiales avec ses partenaires afin d'en déterminer la portée et la structure. L'ASFC tirera parti de ses solides relations de travail avec ses partenaires canadiens et américains, notamment le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs des États-Unis, le Service des enquêtes de la sécurité intérieure des États-Unis, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Sécurité publique Canada, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et divers corps policiers canadiens.

Cette annonce est la plus récente de plusieurs initiatives liées aux armes à feu sur lesquelles l'ASFC a travaillé en priorité au cours des 18 derniers mois. Au début de 2020, la région du Grand Toronto (RGT) de l'ASFC a mis sur pied l'équipe d'interception des armes à feu, qui vérifie toutes les importations commerciales d'armes à feu dans la RGT afin de s'assurer que seules les armes à feu et les pièces légitimes et autorisées entrent au Canada. Les activités de l'équipe ont donné lieu à plusieurs saisies importantes qui ont permis de démanteler de dangereux réseaux criminels et d'assurer la sécurité de nos collectivités.

De concert avec ses partenaires américains, le gouvernement du Canada demeure déterminé à s'attaquer aux déplacements et aux échanges transfrontaliers illégaux, tout en veillant à ce que la circulation des travailleurs et des biens essentiels se poursuive sans entrave. Les efforts de l'ASFC pour mettre sur pied ce groupe de travail, ainsi que son travail constant de lutte contre la contrebande d'armes à feu, contribuent à assurer la sécurité du Canada et des États-Unis.

L'ASFC communiquera d'autres informations et les prochaines étapes dès qu'elles seront connues.

Citation

« Ce nouveau groupe de travail s'attaquera à la contrebande d'armes à feu des deux côtés de la frontière. Il tirera profit des compétences et de l'expertise des organismes d'exécution de la loi pour assurer la sécurité de nos collectivités. Notre partenariat avec les États-Unis et l'échange d'information seront la clé de notre succès pour empêcher l'entrée d'armes à feu illégales au Canada. »

L'honorable Bill Blair , ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Faits en bref

Les armes, y compris les armes à feu et les pièces d'armes à feu, sont des marchandises à risque élevé et leur interception constitue une priorité d'exécution de la loi pour l'ASFC.

L'ASFC travaille de concert avec ses partenaires nationaux et étrangers du domaine de l'exécution de la loi pour empêcher que les armes à feu et autres armes illégales se retrouvent dans nos collectivités.

Si vous avez connaissance d'activités suspectes à la frontière, veuillez appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Les voyageurs qui veulent entrer au Canada sont encouragés à laisser leurs armes à feu à la maison. Toutefois, ceux qui transportent des armes à feu doivent les déclarer à l'agent de l'ASFC à la première occasion et respecter les règlements d'importation.

sont encouragés à laisser leurs armes à feu à la maison. Toutefois, ceux qui transportent des armes à feu doivent les déclarer à l'agent de l'ASFC à la première occasion et respecter les règlements d'importation. Les voyageurs qui ne déclarent pas leurs armes à feu à l'arrivée au Canada peuvent faire l'objet d'une arrestation, d'une saisie, de sanctions pécuniaires et de poursuites au criminel. Tout voyageur qui ne déclare pas ses armes à feu peut également être frappé d'une interdiction de territoire au Canada .

peuvent faire l'objet d'une arrestation, d'une saisie, de sanctions pécuniaires et de poursuites au criminel. Tout voyageur qui ne déclare pas ses armes à feu peut également être frappé d'une interdiction de territoire au . Le gouvernement du Canada a récemment annoncé le projet de loi C-21, qui propose de nouvelles mesures concernant les armes à feu afin de combattre la criminalité et d'améliorer la sécurité publique. Ces mesures s'inscrivent dans une stratégie globale en matière d'armes à feu qui vise à améliorer la sécurité publique et à donner suite à des mesures législatives et à des politiques déjà en place. Parmi ces dernières figurent notamment l'interdiction des armes à feu de style arme d'assaut, l'octroi d'un important financement aux provinces et aux territoires pour combattre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, ainsi que des investissements dans la sécurité frontalière afin de contrer la contrebande d'armes à feu.

