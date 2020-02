Le gouvernement du Canada organise une conférence de deux jours pour explorer les technologies de pêche innovantes visant à protéger les baleines et à arrêter la propagation des plastiques dans l'océan

HALIFAX, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui marque le début du Sommet sur l'innovation dans le domaine des engins de pêche du ministère de Pêches et Océans Canada ─ un événement de deux jours qui se tient à Halifax, en Nouvelle-Écosse, visant à explorer les options relatives à l'utilisation d'engins de pêche plus sûrs pour les baleines, et de trouver des moyens novateurs de prévenir, de récupérer, et de recycler les engins de pêche perdus ou rejetés, appelés « engins fantômes ».

Le Sommet a réuni plus de 250 pêcheurs, représentants de l'industrie, fabricants d'engins de pêche, intervenants auprès des mammifères marins, représentants des organisations non gouvernementales de l'environnement, et représentants officiels des gouvernements du Canada, des États-Unis, de l'Islande et de la Norvège. Les participants ont pris part à des tables rondes ainsi qu'à un espace d'exposition interactif, où étaient présentés des innovations liées à la technologie des engins de pêche et des programmes novateurs de partout au pays.

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a ouvert le Sommet aujourd'hui en remerciant les pêcheurs pour leur collaboration et leur engagement continus à l'égard de la réduction des interactions des engins de pêche avec les mammifères marins. Les pêcheurs et leurs organisations respectives sont des partenaires clés dans l'atténuation et la récupération des engins fantômes ainsi que dans l'adoption de mesures, qui visent à protéger les baleines, y compris la baleine noire de l'Atlantique Nord ─ en voie de disparition ─ afin d'éviter qu'elle s'empêtre dans les engins de pêche.

Au cours de l'année dernière, le Ministère a travaillé sur des projets pilotes dirigés par l'industrie pour mettre à l'essai l'utilisation de nouvelles technologies relatives aux engins de pêche, comme les engins sans corde. De telles initiatives pourraient aider à réduire encore davantage la quantité de cordes dans l'eau, et donc, contribuer à diminuer le risque d'empêtrement des baleines à l'avenir.

De plus, Pêches et Océans Canada a mis en place le Programme de contributions pour soutenir des solutions durables en matière de pêche et la récupération des engins de pêche (Fonds pour les engins fantômes) de 8,3 millions de dollars. Ce programme aidera les groupes autochtones, les pêcheurs, l'industrie de l'aquaculture, les organisations à but non lucratif, et les collectivités à prendre des mesures concrètes pour soutenir la prévention, la récupération, et l'élimination responsable des engins fantômes. Il aidera également les pêcheurs à acquérir de nouvelles technologies afin de réduire les pertes d'engins de pêche.

Ce financement s'ajoute aux fonds annoncés pour le Programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et l'aquaculture, le Fonds des pêches de l'Atlantique et le Fonds des pêches du Québec, qui encouragent également l'innovation et l'utilisation de nouvelles technologies pour soutenir la santé à long terme du secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

« Les pêcheurs ont fait preuve d'un leadership incroyable et d'un engagement soutenu envers la protection de nos océans. Notre gouvernement est fier de s'associer aux chefs de file de l'industrie pour mettre en œuvre de nouvelles exigences relatives aux engins de pêche, qui réduiront l'empêtrement des baleines, et diminueront la quantité d'engins de pêche rejetés dans l'océan. Nous savons que nous aurons besoin de solutions innovantes pour qu'une industrie de la pêche lucrative et un écosystème marin sain continuent de coexister. C'est exactement pourquoi le Sommet sur l'innovation dans le domaine des engins de pêche rassemble des experts de nombreux domaines. Ensemble, nous continuerons de relever les défis de notre époque, pour faire en sorte que les pêcheurs et la vie marine continuent de partager les océans pour des générations à venir. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Chaque année, plus de huit millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans du monde. Les engins de pêche perdus et abandonnés, aussi connus sous le nom d'engins fantômes, sont l'une des principales sources de déchets plastiques. Les engins fantômes, qui constituent l'une des formes les plus mortelles de déchets plastiques, ont des effets très néfastes sur les animaux marins comme les baleines et les tortues, sur l'environnement côtier et marin, de même que sur les stocks mondiaux de poissons.

Du 18 au 20 juillet 2019, Pêches et Océans Canada a mené l'opération Fantôme, une opération de récupération d'engins fantômes de trois jours, menée dans le golfe du Saint-Laurent . L'opération a permis de récupérer plus de 100 casiers à crabe des neiges et plus de 9 km de corde dans l'eau.

Fiche d'information sur le Programme de contributions pour soutenir des solutions durables en matière de pêche et la récupération des engins de pêche (Fonds pour les engins fantômes)

Aperçu

Le Fonds pour les engins fantômes appuie les Canadiens dans leurs actions visant à réduire les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (engins fantômes). Les activités entreprises comprennent des projets menés par des tiers visant à récupérer les engins fantômes pendant les périodes de fermeture de la pêche, des solutions relatives à l'élimination des déchets plastiques et des engins fantômes liés à la pêche, l'acquisition et la mise à l'essai de technologies innovantes en matière d'engins pour les pêches canadiennes, pouvant être utilisés pour la pêche canadienne, ainsi que le soutien de projets internationaux entrepris dans des zones à risque élevé pour réduire la présence d'engins de pêche fantômes.

Le programme consiste en un investissement de 8,3 millions de dollars sur deux ans (2020-2022) qui servira à financer des projets qui correspondent à l'un des quatre thèmes suivants :

Récupération des engins fantômes Élimination responsable Acquisition et mise à l'essai de la technologie innovante actuellement disponible en matière d'engins de pêche Leadership international

Qui peut présenter une demande?

Voici les bénéficiaires admissibles au Fonds pour les engins fantômes :

Les organismes de bienfaisance ou les organismes à but non lucratif (canadiens ou internationaux)

Les entreprises, commerces, organismes ou associations (canadiens ou internationaux)

Les organisations ou collectivités autochtones

Les établissements de recherche, les établissements universitaires, et les établissements d'enseignement reconnus

Les autres ordres de gouvernement et leurs organismes ou sociétés d'État

Les Canadiens et Canadiennes

Processus de demande

La présentation d'une demande relative au Fonds pour les engins fantômes comporte deux étapes distinctes : la déclaration d'intérêt et la proposition de projet. La présentation d'une déclaration d'intérêt n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée aux demandeurs qui n'ont jamais reçu de financement de la part de Pêches et Océans Canada, ou qui ne sont pas certains que leur proposition s'harmonise avec les objectifs du Fonds. Seule l'étape du dépôt de la proposition de projet est obligatoire pour obtenir du financement.

Étape 1 : Présentation d'une déclaration d'intérêt (facultatif)

Les déclarations d'intérêt seront examinées afin de vérifier si elles répondent aux exigences minimales du Fonds, et les demandeurs recevront une rétroaction sur le projet proposé. L'objectif est de formuler des conseils à l'égard des propositions de projet et de confirmer si le projet est conforme aux priorités établies dans le cadre du Fonds pour les engins fantômes.

Date limite : 20 février 2020, d'ici 23 h 59 (HNP)

20 février 2020, d'ici 23 h 59 (HNP) Les déclarations d'intérêt doivent être transmises par courriel à l'adresse suivante :

[email protected]

Étape 2 : Dépôt d'une proposition de projet

La deuxième étape du processus de demande est le dépôt d'une proposition de projet au moyen d'un formulaire de proposition. Le dépôt d'une proposition est obligatoire. Pour être jugées recevables, les propositions doivent être conformes à toutes les exigences du programme.

Date limite : 1 er avril 2020, d'ici 23 h 59 (HNP)

1 avril 2020, d'ici 23 h 59 (HNP) Les propositions de projet doivent être transmises par courriel à l'adresse suivante : [email protected]

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contributions pour soutenir des solutions durables en matière de pêche et la récupération des engins de pêche (Fonds pour les engins fantômes) et le processus de demande connexe, veuillez consulter https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/ghostgear-equipementfantome/program-programme/apply-appliquer-fra.html.

Février 2020

