OTTAWA, ON, le 27 juill. 2021 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID-19 a posé des défis sans précédent aux communautés nordiques et éloignées qui dépendent des chaînes d'approvisionnement pour la livraison des marchandises et des services essentiels. Alors que la pandémie évolue, le gouvernement du Canada continue de travailler avec des partenaires, notamment les gouvernements provinciaux et territoriaux, les communautés autochtones et l'industrie du transport aérien, pour répondre aux besoins particuliers de ces communautés.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra et le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal ont annoncé que le gouvernement du Canada offre 8,82 millions de dollars supplémentaires au gouvernement du Manitoba. Ce financement va servir à maintenir le soutien accordé aux services aériens essentiels dans les communautés éloignées du Manitoba.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 12,03 millions de dollars offerts au gouvernement du Manitoba en 2020 pour maintenir les services aériens essentiels dans les communautés éloignées.

Cet apport financier contribuera à maintenir les niveaux minimums de services aériens dans les communautés éloignées du Manitoba pour assurer l'accès en continu aux marchandises et aux services essentiels, notamment le réapprovisionnement des communautés en nourritures et en fournitures médicales.

Les gouvernements du Canada et du Manitoba continueront de collaborer pour veiller à la protection du transport et des chaînes d'approvisionnement essentielles pour les communautés nordiques et éloignées. Cela est nécessaire à la santé, à la sécurité et au bien-être de tous les Canadiens.

« Notre gouvernement comprend l'importance de services aériens fiables pour assurer le bien-être social et économique de nos communautés nordiques et éloignées. Alors que nous travaillons à la reprise des activités et des voyages après la pandémie, cet investissement permettra de veiller à ce que les personnes qui vivent et travaillent dans les communautés éloignées du Manitoba continuent d'accéder à des services aériens pour la livraison de marchandises et de services essentiels, et pour les déplacements essentiels entre les communautés du Manitoba. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires territoriaux et autochtones, et l'industrie du transport aérien pour soutenir les communautés alors que nous commençons à rebâtir en mieux. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Notre gouvernement reconnaît l'importance vitale des réseaux de transport pour le maintien et le renforcement des chaînes d'approvisionnement dans le Nord. Alors que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir des incidences dans le secteur des transports des régions du Nord et de l'Arctique, cet investissement permettra aux communautés du Manitoba de rester connectées et de bénéficier d'un accès aux marchandises et aux services de santé essentiels au moment où elles en ont le plus besoin. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

Les faits en bref

Dans le cadre des ententes de financement du Programme de services aériens en régions éloignées, un montant fixe de financement est alloué à chaque province ou territoire qui compte des communautés éloignées. Les provinces et les territoires sont responsables de l'attribution des fonds à des transporteurs aériens précis.

Les collectivités éloignées sont celles qui dépendent du service aérien comme seul moyen de transport pratique à l'année.

Au Manitoba , il y a 21 communautés dotées d'aéroports et d'aérodromes et qui sont considérées comme étant éloignées.

, il y a 21 communautés dotées d'aéroports et d'aérodromes et qui sont considérées comme étant éloignées. Certaines collectivités peuvent avoir un accès limité à des routes de glace saisonnières ou à de longues routes de gravier peu fiables.

