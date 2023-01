Une institution phare de l'Ontario pourra augmenter son offre de services à la communauté francophone de Welland

WELLAND, ON, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Le français et l'anglais sont une richesse pour notre pays. Les institutions comme le Foyer Richelieu Welland servent une communauté de langue officielle en situation minoritaire et contribuent à la pérennité de la langue française. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'aider ces communautés à créer et à maintenir des institutions fortes, soutenues par elles et pour elles, afin d'assurer leur épanouissement.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé un appui de plus de 2,7 millions de dollars au Foyer Richelieu Welland pour la construction de son nouveau centre communautaire et culturel. La ministre Petitpas Taylor était accompagnée de Vance Badawey, député de Niagara-Centre.

Ce nouvel investissement du gouvernement du Canada sera utilisé pour construire et aménager un centre communautaire et culturel pouvant accueillir au moins 500 personnes par jour. Ce centre aura pour but de favoriser les rassemblements et il permettra de bonifier les services aux francophones en offrant, par exemple :

diverses formations en français grâce aux espaces de réunion et de formation pleinement équipés;

des services de soutien et de répit en français aux aidants naturels;

un programme culturel, y compris des spectacles communautaires;

un programme social comprenant, entre autres, des cours de cuisine et des barbecues communautaires pour animer le nouvel espace.

Ces programmes et services seront offerts à l'ensemble des usagers, notamment les résidents, les participants à l'hospice journalier et au centre de jour, ainsi qu'à leurs familles.

Ce projet contribuera directement à la vitalité de la communauté francophone de Welland. De plus, il permettra de sensibiliser la communauté au vieillissement de la population et il favorisera l'intégration des générations.

Le projet a débuté en octobre 2020. Depuis lors, le gouvernement du Canada a octroyé plus de 4,7 millions de dollars à ce projet par l'entremise du Fonds pour les espaces communautaires.

Citations

« Le Foyer Richelieu Welland est un point d'ancrage pour la communauté francophone. L'investissement d'aujourd'hui permettra au centre de bonifier son offre de services aux aînés francophones ainsi qu'aux personnes qui les soutiennent. Ces nouveaux services contribueront à prévenir l'isolement en leur donnant l'occasion de se réunir et d'échanger dans leur langue tout en assurant un milieu de vie sain et agréable où il fait bon y vivre. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« La construction de ce nouveau centre communautaire donnera un nouvel élan à la communauté francophone de Niagara Centre. Le Foyer Richelieu Welland était déjà un point d'ancrage fort pour la communauté. Je suis ravi d'annoncer cet appui supplémentaire de 2,7 millions de dollars - portant à 4,7 millions notre investissement total dans ce projet - qui contribuera à sa croissance, en plus de favoriser la santé et le bien-être de ses membres, et la culture et le patrimoine français de notre communauté. »

- Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« L'investissement fédéral améliorera la vie quotidienne des résidents, car la communauté viendra chez eux. Ce centre créera une communauté dans une communauté où les francophones de Niagara et du sud de l'Ontario pourront se rassembler et célébrer leur merveilleuse culture dans un environnement multigénérationnel. »

- Sean Keays, directeur général, Foyer Richelieu Welland

« Cet investissement va améliorer notre centre pour une autre génération en préservant notre culture et notre langue pour les aînés francophones du sud de l'Ontario. »

- Muriel Thibault-Gauthier, présidente du conseil d'administration, Foyer Richelieu Welland

Les faits en bref

Le Foyer Richelieu Welland est un organisme sans but lucratif. Il se trouve à Welland, dans la péninsule du Niagara, en Ontario. Il a pour mission d'offrir des services aux francophones ayant des besoins de soins de longue durée.

Le budget de 2021 prévoit un investissement de 80 millions de dollars sur 2 ans (2021-2022 et 2022-2023) afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 67,2 millions de dollars sur 5 ans prévus dans le Plan d'action pour les langues officielles de 2018-2023 pour appuyer les projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Une partie de ces investissements est dédiée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le Fonds pour les espaces communautaires permet aux organismes sans but lucratif qui œuvrent dans les communautés en situation minoritaire de se doter d'espaces pour offrir des activités communautaires et culturelles et des services dans leur langue. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribuent au développement individuel et social de la communauté. La création de ces espaces de vie permet ainsi de renforcer les capacités de ces organismes et d'appuyer la revitalisation des communautés.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le 19 février 2021, dans le document « Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada », la ministre Joly a présenté les intentions du gouvernement du Canada quant à la modernisation et au renforcement de la Loi sur les langues officielles et des instruments connexes. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures pour en arriver à un nouvel équilibre en matière linguistique au pays.

Réforme ambitieuse, le document présente 56 propositions qui touchent presque toutes les parties de la Loi. De ce nombre, 33 sont des modifications législatives qui visent un renforcement des articles de la Loi.

Le troisième principe directeur de ce document de réforme concerne l'importance de l'appui aux institutions des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

