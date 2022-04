Appui concret à la communauté franco-ontarienne : le gouvernement du Canada annonce un investissement important pour l'Université de Sudbury

SUDBURY, ON, le 29 avril 2022 /CNW/ - Nos deux langues officielles font partie intégrante de notre identité en tant que Canadiens et Canadiennes. Avec près d'un quart de la population canadienne dont le français est la langue maternelle, le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger et à promouvoir cette langue qui est au cœur de notre histoire et de nombreuses communautés au pays. En vue de soutenir nos communautés de langue officielle en situation minoritaire et d'appuyer la vitalité de la langue française, il est primordial que nous investissions dans le réseau de l'éducation francophone, notamment les institutions postsecondaires.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé l'octroi de près de 1,9 million de dollars à l'Université de Sudbury. La ministre était accompagnée de Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, et de Viviane Lapointe, députée de Sudbury.

L'Université de Sudbury souhaite retourner à ses sources francophones en tant qu'institution universitaire de langue française autonome selon le principe de gouvernance « par et pour » la communauté francophone. Pour ce faire, elle entreprendra une étude de ses capacités institutionnelles et organisationnelles afin de répondre aux besoins de formation des étudiants, du marché du travail et de la communauté du Moyen-Nord.

Grâce à ce financement, l'établissement sera outillé pour préparer sa demande d'évaluation organisationnelle auprès de la Commission d'évaluation de la qualité de l'éducation postsecondaire de l'Ontario (CEQEP). Ceci permettra à l'Université de Sudbury de définir sa place au sein d'un réseau d'institutions universitaires de langue française, de former la prochaine génération de chefs de file francophones et de développer un plan d'affaires détaillant le rôle que pourrait jouer l'Université dans le réseau des établissements universitaires de langue française de l'Ontario. Cet investissement sur deux ans donnera à l'établissement la chance d'effectuer ses premiers pas dans la réalisation de son mandat en tant qu'institution « par et pour » la communauté francophone du Nord de l'Ontario.

Ce projet est financé dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario sur l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est très importante pour les francophones et francophiles du Nord de l'Ontario. Cet investissement sur deux ans permettra à l'Université de franchir une étape déterminante et nécessaire. Notre gouvernement est déterminé à appuyer les institutions postsecondaires dans la langue de la minorité et à leur offrir les ressources nécessaires pour favoriser l'épanouissement de la population étudiante et l'outiller afin qu'elle se démarque sur le marché du travail. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Développer un plan d'affaires détaillant le rôle que pourrait jouer l'Université de Sudbury dans le réseau des établissements universitaires de langue française de l'Ontario est nécessaire pour démontrer sa capacité institutionnelle de réussir. L'annonce du gouvernement du Canada d'aujourd'hui permettra à l'établissement d'atteindre ses objectifs. Ce financement s'ajoute à plusieurs autres appuis récemment annoncés pour les institutions postsecondaires en Ontario. Ces financements donneront un bon coup de pouce à la population étudiante franco-ontarienne et ils contribueront à réduire l'émigration des jeunes. C'est une autre bonne nouvelle pour la province et le Nord de l'Ontario! »

- Marc G. Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

« Le financement d'aujourd'hui est une très bonne nouvelle pour la communauté de Sudbury. C'est un investissement très attendu par l'ensemble de la communauté. Il fera une énorme différence pour l'Université et renforcera sa capacité institutionnelle. Pour la région, l'établissement et sa population étudiante, cette contribution servira de tremplin afin d'atteindre de nouveaux sommets. En mon nom et au nom de la région du Grand Sudbury, merci! »

- Viviane Lapointe, députée de Sudbury

« Si le drapeau franco-ontarien flotte plus haut et fier sur le mât de ses fondateurs ce matin, c'est parce que le rêve de plusieurs générations de bâtisseurs et de visionnaires francophones de plus d'un siècle est en voie de devenir réalité. L'annonce d'aujourd'hui confirme aux étudiantes et aux étudiants francophones et francophiles du Grand-Sudbury et du Moyen-Nord qu'une université " par et pour " la communauté a franchi une étape importante - sa feuille de route est de plus en plus concrète. Aux étudiantes et aux étudiants qui cherchent une université à qui confier leurs rêves, l'Université de Sudbury sera un établissement à votre image et à la hauteur de vos aspirations. »

- Serge Miville, recteur et vice-chancelier, Université de Sudbury

Les faits en bref

Fondée sous le nom de Collège du Sacré-Cœur en 1913, l'Université de Sudbury a été le premier et, pendant de nombreuses années, le seul établissement d'enseignement supérieur du Nord de l'Ontario.

Le 25 septembre 1975, le premier lever du drapeau franco-ontarien a eu lieu à l'Université de Sudbury.

Le 12 mars 2021, l'Université de Sudbury a annoncé qu'elle retournait à ses sources francophones en devenant une institution universitaire de langue française autonome selon le principe de gouvernance « par et pour » la communauté francophone.

Le 15 septembre 2021, le Conseil des régents de l'Université de Sudbury a adopté à l'unanimité une résolution proposant de transformer l'institution en université gouvernée par et pour les francophones.

Le budget de 2021 prévoit un investissement de 121 millions de dollars sur 3 ans (de 2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir l'éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ces nouveaux investissements seront octroyés principalement dans le cadre des mécanismes de collaboration intergouvernementale existants en vue d'aider les provinces et territoires à répondre aux besoins pressants pour aider à stabiliser le secteur postsecondaire dans la langue de la minorité.

Cette aide est accordée par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le projet est financé dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle de 2020-2021 à 2022-2023.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada

Budget de 2021

Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Programmes d'appui aux langues officielles

Université de Sudbury

Suivez-nous sur Twitter : @Patrimoinecdn, @soistoimeme_ca, @SportCanada_Fr et @VivezlaCapitale

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement) Marianne Blondin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]