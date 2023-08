Une institution phare pour les francophones de Whitehorse aura un endroit bien à elle pour offrir des services aux Franco-Yukonnaises en milieu minoritaire

WHITEHORSE, YT, le 8 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de renforcer la capacité des organismes communautaires de langue officielle en milieu minoritaire pour leur permettre d'améliorer l'accès aux programmes et services qu'ils offrent.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, accompagné de Brendan Hanley, député du Yukon, a annoncé l'octroi de plus de 2,4 millions de dollars à l'organisme Les Essentielles pour permettre l'achat d'une propriété commerciale à Whitehorse. Le financement de ce projet contribuera à renforcer la mission de l'organisme, laquelle consiste à soutenir les Franco-Yukonnaises en milieu minoritaire.

L'organisme pourra ainsi s'installer de façon permanente pour offrir, par exemple, des activités artistiques et culturelles, des expositions, des services de répit aux familles et des ateliers de sensibilisation à la violence, afin de répondre aux besoins spécifiques des Franco-Yukonnaises. La nouvelle propriété commerciale offrira un espace adapté et fonctionnel, qui permettra à l'organisme d'élargir son éventail de services et de renforcer sa visibilité et sa présence au sein de la communauté. Elle abritera des bureaux, des salles de réunion et des installations, entre autres.

Cette annonce s'inscrit également dans le cadre des efforts continus du gouvernement du Yukon, qui verse la somme de 300 000 dollars à ce projet afin de soutenir les organismes qui travaillent à assurer l'égalité entre les genres et à promouvoir l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire.

La Fondation canadienne des femmes octroie également 3 000 dollars à ce projet.

Ce projet est mis sur pied grâce au programme Développement des communautés de langue officielle et au Fonds pour les espaces communautaires, qui permet aux communautés de langue officielle en situation minoritaire de se doter d'espaces où diverses activités leur sont offertes.

En plus de financer ce projet important, le gouvernement du Canada verse aux Essentielles 93 000 dollars pour ses programmes de 2023-2024 dans le cadre du sous-volet Collaboration avec le secteur communautaire du programme Développement des communautés de langues officielles.

Citations

« Ce lieu important permettra aux femmes francophones de se réunir, d'échanger des idées, d'obtenir des services et de créer des liens solides au sein de leur communauté. C'est une étape majeure dans notre engagement à faire avancer l'égalité entre les genres et à assurer l'épanouissement des Franco-Yukonnais et Yukonnaises vivant dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Ce projet est une occasion unique de s'associer au gouvernement du Canada et aux Essentielles, qui fournissent des services communautaires précieux aux francophones du Yukon depuis près de 30 ans. Notre gouvernement est fier de soutenir la vitalité de la communauté francophone grandissante au Yukon. Grâce à des initiatives solides comme celle-ci, nous nous assurons qu'elle prospère pendant de nombreuses générations. »

- L'honorable John Streicker, ministre responsable de la Direction des services en français du Yukon

« Les Essentielles est l'un des nombreux organismes qui font la promotion de l'égalité des genres sur notre territoire, mais c'est le seul qui s'adresse principalement aux Franco-Yukonnaises. Je tiens à les féliciter d'avoir obtenu le financement nécessaire pour acheter leur propre espace commercial, ce qui créera une stabilité organisationnelle et renforcera l'infrastructure communautaire. Nous avons hâte de travailler avec des organismes du secteur de l'égalité des genres à des idées et à des projets novateurs visant à améliorer le soutien et l'infrastructure communautaires pour les femmes, les filles et les membres de la communauté 2ELGBTQIA+. La création d'une société plus équitable où tout le monde se sent représenté et soutenu est l'objectif que nous nous efforçons tous et toutes d'atteindre. »

- L'honorable Jeanie McLean, ministre responsable de la Direction générale de la condition féminine et de l'équité des genres du Yukon

« Ce financement permettant l'acquisition de l'immeuble abritant nos bureaux non seulement nous assure une stabilité, mais nous permet également de générer des revenus de location pour soutenir nos projets et de développer le terrain vague adjacent pour répondre aux besoins croissants de la communauté francophone du Yukon. Cette étape cruciale renforce notre mission vers une société féministe, équitable et inclusive, où les Franco-Yukonnaises peuvent atteindre leur plein potentiel dans un environnement sain et sécuritaire. »

- Maryne Dumaine, présidente, Les Essentielles

Les faits en bref

Fondé en 1995, l'organisme sans but lucratif Les Essentielles a pour mandat d'offrir des services aux femmes de la communauté d'expression française en situation minoritaire du Yukon. Il représente et soutient ces dernières dans leur développement et leur participation à la communauté franco-yukonnaise. L'organisme offre des activités artistiques et culturelles, des expositions, des services de répit aux familles et des ateliers de sensibilisation à la violence.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, dévoilé le 26 avril dernier, prévoit l'injection de 47 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 14,8 millions de dollars par année prévus dans le Plan d'action, et aux 80 millions de dollars, annoncés dans le budget de 2021, destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés. Une partie de ces investissements est dédiée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le Fonds pour les espaces communautaires permet aux organismes sans but lucratif qui œuvrent dans les communautés en situation minoritaire de se doter d'espaces pour offrir des activités communautaires et culturelles et des services dans leur langue. Propices aux échanges, ces lieux de rassemblement contribuent au développement individuel et social de la communauté. La création de ces espaces de vie permet ainsi de renforcer les capacités de ces organismes et d'appuyer la revitalisation des communautés.

Le 20 juin 2023, le gouvernement du Canada a obtenu la sanction royale du projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

