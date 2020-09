MARKHAM, ON, le 25 sept. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence à quel point les services de garde d'enfants accessibles, abordables, inclusifs et de grande qualité sont essentiels pour les familles, les enfants et l'économie. Trop souvent, les femmes en particulier, doivent faire des choix très difficiles entre leur travail et les responsabilités familiales, des choix qui peuvent avoir de sérieuses répercussions sur leur carrière à long terme.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a parlé de l'engagement du gouvernement du Canada à créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, comme promis dans le discours du Trône du 23 septembre 2020.

Le gouvernement du Canada s'appuiera sur les investissements antérieurs pour créer près de 40 000 nouvelles places dans les services de garde et collaborera avec les gouvernements des provinces et territoires, des Premières nations, des Inuits et des Métis, pour veiller à ce que des soins de qualité soient accessibles à tous.

De plus, le gouvernement du Canada demeure résolu à subventionner les coûts des programmes parascolaires, car, plus que jamais, il important d'offrir des options de garde flexibles aux enfants du primaire.

Citation

« Pour les familles canadiennes, la garde d'enfants n'est pas une commodité, c'est une nécessité. Les Canadiens ont besoin de services de garde d'enfants plus accessibles, abordables, inclusifs et de grande qualité. C'est pourquoi le gouvernement fera un important investissement à long terme et de façon soutenue pour créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. »

- Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a engagé 7,5 milliards de dollars sur 11 ans depuis 2017-2018 pour soutenir et créer davantage de services de garde d'enfants de haute qualité et abordables dans tout le pays. Cela comprend 1,2 milliard de dollars sur trois ans pour les provinces et territoires dans le cadre d'accords bilatéraux pour les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Depuis 2017-2018, les investissements fédéraux ont permis de créer près de 40 000 places supplémentaires et plus abordables dans les services de garde avant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada travaille maintenant avec chaque administration pour investir 400 millions de dollars supplémentaires en 2020-2021.

Le gouvernement du Canada a annoncé en juillet un montant supplémentaire de 625 millions de dollars en 2020-2021 pour pallier le manque de places en services de garde et les besoins particuliers du secteur de la garde d'enfants en raison de la pandémie.

Liens connexes

Discours du Trône - Un Canada plus fort et plus résilient

Accords bilatéraux sur l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jessica Eritou, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca