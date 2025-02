OTTAWA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Les travailleurs sont au cœur de la prospérité du Canada. Les gouvernements doivent travailler avec les partenaires syndicaux, l'industrie et les peuples autochtones pour concrétiser les occasions que présente l'avenir pour les travailleurs du secteur canadien de l'énergie de toutes les régions du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson a rendu public le mandat du Conseil du partenariat pour des emplois durables, qui donne des précisions sur le fonctionnement du Conseil.

Le Conseil entretiendra des échanges directs avec la population canadienne, y compris avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones, les syndicats, l'industrie et les jeunes. Fort de ce dialogue et du savoir-faire de ses membres, issus d'horizons diversifiés, il fournira des avis indépendants et éclairés au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ses avis aideront à façonner les politiques et les programmes gouvernementaux de manière à soutenir les industries à faibles émissions de carbone, de même que les travailleurs et les collectivités.

En outre, le Conseil travaillera en étroite collaboration avec le Groupe consultatif pour la carboneutralité, qui conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur les mesures que peut prendre le Canada pour réaliser son objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Comme le mentionne leur mandat respectif, les deux groupes mettront en commun et coordonneront leurs avis pour en assurer la concordance dans leurs domaines respectifs.

La prochaine étape à franchir dans l'établissement du Conseil est la nomination des coprésidents et des membres du Conseil, prévue prochainement.

Citations

« Je me réjouis à l'avance de voir le Conseil du partenariat pour des emplois durables accomplir son travail et formuler des avis sur les mesures que peut prendre le Canada pour adopter une approche en faveur des emplois durables, axée sur des principes d'inclusion, sur les possibilités économiques et sur des politiques qui mettent les travailleurs au premier plan. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous devons veiller à ce que les travailleurs canadiens puissent saisir les possibilités qu'offre l'économie sobre en carbone, en pleine croissance, pour assurer notre transition vers un avenir carboneutre où personne n'est laissé pour compte. Il était essentiel de créer le Groupe consultatif pour la carboneutralité et maintenant le Conseil du partenariat pour des emplois durables pour pouvoir collaborer avec les partenaires syndicaux, l'industrie et les experts en vue d'allier, à nos objectifs climatiques, une économie forte et une main-d'œuvre qualifiée et résiliente. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Quelques faits

La Loi canadienne sur les emplois durables a été adoptée le 20 juin 2024. Elle fournit, au gouvernement du Canada , le cadre nécessaire pour aider concrètement les travailleurs et les collectivités du pays à saisir les possibilités sans précédent qu'offre la transition vers une économie sobre en carbone, tout en favorisant la prospérité et l'inclusion pour les travailleurs et les collectivités pendant des générations.

a été adoptée le 20 juin 2024. Elle fournit, au gouvernement du , le cadre nécessaire pour aider concrètement les travailleurs et les collectivités du pays à saisir les possibilités sans précédent qu'offre la transition vers une économie sobre en carbone, tout en favorisant la prospérité et l'inclusion pour les travailleurs et les collectivités pendant des générations. La Loi a constitué le Conseil du partenariat pour des emplois durables en lui donnant pour mission de fournir des avis indépendants et éclairés au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et au ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail sur des mesures et des politiques relatives aux emplois durables.

Renseignements connexes

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]