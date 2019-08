Le gouvernement du Canada met sur pied le Centre canadien d'information sur l'énergie

OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est à mettre en place un système d'information sur l'énergie moderne et indépendant. Le regroupement des données sur l'énergie à un seul et même endroit aidera à améliorer la prise de décision par les gouvernements et l'industrie, ce qui favorisera des recherches de qualité supérieure.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui la mise sur pied du Centre canadien d'information sur l'énergie, un guichet unique Web qui fournira aux Canadiens de l'information exhaustive sur l'information, en appui à la transition du Canada vers un avenir sobre en carbone.

Une fois en service, le nouveau centre, qui a reçu 15,2 millions de dollars sur cinq ans du budget fédéral de 2019, permettra aux Canadiens d'avoir accès à de l'information et à des analyses d'experts indépendantes et crédibles sur lesquelles fonder des décisions importantes pour leurs entreprises, leurs populations et l'environnement.

Le Centre est un partenariat entre Ressources naturelles Canada et Statistique Canada, qui l'hébergera. Il sera guidé par un comité directeur mixte fédéral-provincial-territorial et consultera les citoyens, les peuples autochtones, l'industrie, le milieu universitaire et les municipalités. Son mandat consistera à :

compiler, rapprocher et intégrer des données sur l'énergie de diverses sources canadiennes;

rendre accessibles des données de sources multiples sans frais à partir d'un guichet unique sur un site Web convivial;

travailler en concertation à l'harmonisation de définitions, mesures et normes concernant l'énergie;

offrir aux chercheurs un accès à distance à des microdonnées sur une plateforme collaborative sécurisée;

rendre plus complète, cohérente et actuelle l'information sur l'énergie du Canada ;

; fournir des outils de visualisation, des analyses d'experts et des produits nouveaux établis à partir de données, pour fins de modélisation et de prévisions.

Fort d'une expertise de premier ordre et d'un vaste réseau de partenaires des secteurs public et privé, Statistique Canada est particulièrement bien placé pour héberger le Centre. L'organisme s'emploie actuellement à définir de nouvelles stratégies pour fournir de l'information fiable sur des enjeux qui touchent les Canadiens dans leur vie quotidienne. À cette fin, il se fonde sur l'expertise d'organismes homologues étrangers et sur les conseils des membres du Conseil consultatif canadien de la statistique.

Le secteur énergétique canadien, qui représente près de 820 000 emplois et 11 % du PIB, joue un rôle de premier plan dans la recherche de solutions aux défis des changements climatiques.

« Le Conseil Génération Énergie, qui a proposé au gouvernement du Canada différentes solutions en vue de bâtir une économie forte, fondée sur une énergie propre, reconnaît la nécessité d'améliorer l'information sur l'énergie. Le Centre canadien d'information sur l'énergie fournira de l'information indépendante, complète et de grande qualité sur l'énergie pour éclairer la prise de décision des Canadiens. En prime, il renforcera la compétitivité, le commerce international et l'investissement. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le Centre canadien d'information sur l'énergie démontre la valeur de la collaboration. Nous sommes impatients d'entreprendre ce projet crucial qui fournira de l'information complète, actuelle et essentielle sur l'énergie aux Canadiens. Ce centre deviendra la source à laquelle se fier pour obtenir des données et des analyses sur l'énergie et brosser un portrait précis du secteur énergétique et de son rôle dans notre économie et notre société. »

Anil Arora

Statisticien en chef, Statistique Canada

