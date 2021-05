Le gouvernement du Canada met l'accent sur l'allocation de plus de 1,6 million de dollars pour les langues officielles dans le Sud de l'Ontario

Financement accru pour les langues officielles dans le Sud de l'Ontario dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles

MISSISSAUGA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada luttent constamment pour préserver leur langue, défendre leurs droits et maintenir leur capacité de vivre dans la langue de leur choix. Le gouvernement du Canada vient en aide aux personnes vivant dans ces communautés en allouant des fonds à des partenaires communautaires qui mettent à la disposition de leurs membres des ressources et des occasions facilitant l'apprentissage et la préservation de leur langue.

Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a confirmé que le gouvernement du Canada avait alloué 1,6 million de dollars à 30 organismes du Sud de l'Ontario en 2020-2021. Ceux-ci ont tous reçu une augmentation d'au moins 20 p. 100 de leur financement depuis 2018, et 4 d'entre eux ont obtenu des fonds pour la toute première fois. Mme Lalonde a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, les organismes suivants ont chacun reçu des fonds pour la première fois, et ce, par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : le Centre communautaire régional de Sarnia-Lambton, Épelle-moi Canada, la Franco-Fête de la communauté urbaine de Toronto et Le Labo. Cet appui assure leur stabilité financière et les aide à planifier des activités pluriannuelles.

« Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada font partie du tissu social de notre pays. Elles comptent de nombreux petits organismes dévoués qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de nos communautés. Le financement de 1,6 million de dollars que nous accordons à 30 organismes communautaires qui soutiennent les langues officielles dans le Sud de l'Ontario les aidera à renforcer les institutions francophones de la province. Plus que jamais, le gouvernement du Canada jouera son rôle dans la protection des droits linguistiques aux quatre coins du pays. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l'accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

« D'après les prédictions statistiques, le Centre-Sud-Ouest de l'Ontario comptera d'ici quelques années la plus grande proportion de francophones dans la province. En vue de ce constat, des mesures ont été prises pour anticiper mais aussi pour répondre à la demande existante en matière d'offre active de services en français. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario est très heureuse de l'augmentation du financement accordé par Patrimoine canadien en programmation, qui fait également de la place à de nouvelles organisations bénéficiant de ce type de financement. Nous en remercions le gouvernement du Canada et plus particulièrement la ministre Mélanie Joly et sa secrétaire parlementaire Marie-France Lalonde. »

- Peter Hominuk, directeur général, Assemblée de la francophonie de l'Ontario

« Canadian Parents for French (Ontario) est reconnaissant envers le gouvernement du Canada pour le financement supplémentaire qui servira à créer et à promouvoir des occasions pour les jeunes d'apprendre et d'utiliser le français. Nous avons élargi notre portée en offrant des programmes interactifs en ligne à plus d'apprenants de la langue française dans la province. Ces programmes leur donnent confiance et encouragent le bilinguisme! »

- Betty Gormley, directrice générale, Canadian Parents for French (Ontario)

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.

Le 19 février, dans le document intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et ses instruments connexes. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé 392 millions de dollars pour aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire du pays. Ce fonds vise à atteindre des niveaux de bilinguisme plus élevés; à rendre accessible partout au Canada un enseignement postsecondaire de grande qualité dans la langue de la minorité; à soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire; et à aller de l'avant dans la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

NOM DE L'ORGANISME FINANCEMENT

OCTROYÉ EN

2018‑2019

(AVANT LE PLAN

D'ACTION POUR

LES LANGUES OFFICIELLES) ALLOCATION TOTALE OCTROYÉE EN

2020‑2021 AFRICA NEW MUSIC/AFRICA NOUVELLE MUSIQUE 16 000 $ 35 000 $ ALLIANCE FRANÇAISE DE TORONTO 15 000 $ 30 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L'ONTARIO − CONSEIL RÉGIONAL HAMILTON 25 000 $ 30 000 $ ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES DE L'ONTARIO WINDSOR-ESSEX-CHATHAM-KENT 27 000 $ 35 000 $ ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DE KITCHENER-WATERLOO 20 000 $ 30 000 $ ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DE LA RÉGION DE YORK 25 000 $ 30 000 $ CANADIAN PARENTS FOR FRENCH-ONTARIO 294 500 $ 365 400 $ CARREFOUR COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE DE LONDON 30 000 $ 50 000 $ CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CHATHAM-KENT LA GIROUETTE 18 000 $ 35 000 $ CENTRE COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE DE CAMBRIDGE 18 000 $ 30 000 $ CENTRE COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE DE WINDSOR-ESSEX-KENT INC. 55 000 $ 66 000 $ CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉGIONAL DE SARNIA/LAMBTON (LE) S.O. 20 000 $ CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE JOLLIET (LE) 28 000 $ 43 600 $ CENTRE FRANÇAIS HAMILTON INC. 44 000 $ 52 800 $ CERCLE DE L'AMITIÉ 25 000 $ 30 000 $ CINÉ FRANCO S.O. 35 000 $ CLÉ D'LA BAIE EN HURONIE (LA) - ASSOCIATION CULTURELLE FRANCOPHONE 113 000 $ 164 500 $ COMMITTEE D'ACTION PLACE LAFONTAINE 22 000 $ 30 000 $ ÉPELLE-MOI CANADA S.O. 25 000 $ FRANCO-FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO S.O. 32 500 $ FRANCOPHONIE EN FÊTE CORPORATION 15 000 $ 40 000 $ LABORATOIRE D'ART- LE LABO INC. (LE) S.O. 30 000 $ L'ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES DE L'ONTARIO, DURHAM-PETERBOROUGH 27 000 $ 32 400 $ LE CENTRE COMMUNAUTAIRE LE GRIFFON 25 000 $ 30 000 $ LE CONSEIL DES ORGANISMES FRANCOPHONES DE LA RÉGION DE DURHAM 59 000 $ 70 800 $ LE THÉÂTRE FRANÇAIS DE TORONTO 70 000 $ 84 000 $ MEUTE CULTURELLE DE LAFONTAINE (LA) 15 000 $ 30 000 $ PASSERELLE INTÉGRATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 54 400 $ 65 280 $ SOFIFRAN : SOLIDARITÉ DES FEMMES IMMIGRANTES FRANCOPHONES DU NIAGARA 18 000 $ 30 000 $ THÉÂTRE LA TANGENTE 20 000 $ 30 000 $ TOTAL 1 078 900 $ 1 612 280 $

Remarque : Les organismes pour lesquels « S.O. » est écrit dans la colonne de 2018-2019 n'ont pas reçu de financement en 2018-2019.

Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/plan-action-langues-officielles/2018-2023.html Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/egalite-langues-officielles.html#a5

