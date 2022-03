GATINEAU, QC, le 8 mars 2022 /CNW/ - La diversité fait la force du Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à créer des milieux de travail plus diversifiés, inclusifs et respectueux où tous les Canadiens ont une chance juste et égale de réaliser leur plein potentiel.

Pour souligner la Journée internationale des femmes, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a aujourd'hui mis en lumière deux projets visant à éliminer les obstacles à l'emploi pour les femmes autochtones.

Premièrement, l'Association des femmes autochtones du Canada a reçu 386 562 $ pour lancer le projet Éliminer les obstacles systémiques à la sécurité économique des femmes autochtones handicapées. Le projet, qui renforce la capacité des employeurs, vise à améliorer la représentation des femmes autochtones, des personnes bispirituelles et des personnes en situation de handicap de diverses identités de genre dans les domaines de faible représentation dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Grâce à divers mécanismes, comme de la formation et un guide sur les pratiques exemplaires, l'Association fera mieux connaître les obstacles les plus courants auxquels se heurtent ces Canadiennes ainsi que leurs besoins.

Deuxièmement, la Women in Leadership Foundation a reçu 273 676 $ pour le projet Cercle de leadership autochtone, qui vise à explorer les obstacles contribuant à la sous-représentation des femmes autochtones dans les postes de haute direction dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Grâce à une collaboration respectueuse avec des femmes, des employeurs et des collectivités autochtones et non autochtones, la Fondation élabore des processus, des politiques et des outils pour aider les femmes autochtones à réaliser leur plein potentiel sur le marché du travail.

Financés par l'entremise du programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité, ces projets permettront d'éliminer les obstacles à la représentation égale en milieu de travail et de créer une main‑d'œuvre plus dynamique et diversifiée, de sorte que tous les Canadiens puissent participer à la relance économique.

« La représentation est importante, mais les femmes autochtones font encore face à des obstacles à l'emploi. Nous pouvons rendre les milieux de travail sous réglementation fédérale plus représentatifs, inclusifs et équitables. Ultimement, cela aidera les entreprises à réussir. Parce que quand on inclut tout le monde, on obtient le meilleur. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« Lorsque les femmes autochtones sont représentées à la table, nous obtenons une plus grande diversité de voix et des résultats plus équitables pour tout le monde. Pour ce faire, nous devons créer des lieux de travail plus inclusifs, tout en nous attaquant aux obstacles systémiques. Nous continuerons à prendre des mesures collaboratives énergiques pour parvenir à une égalité des genres durable. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« Les femmes autochtones veulent travailler. Nous voulons de bons emplois qui nous permettront de nous loger et de nous nourrir. Cela dit, des facteurs sociaux et, dans certains cas, du racisme manifeste empêchent un grand nombre d'entre nous de profiter des possibilités d'emploi. Nous félicitons donc le ministre du Travail aujourd'hui, en cette Journée internationale des femmes, de prendre des mesures indispensables pour éliminer les obstacles à l'emploi en finançant un programme qui nous permettra d'aider les femmes autochtones à prendre la place qui leur revient dans la population active. »

- Lynne Groulx, directrice générale, Association des femmes autochtones du Canada

« La Women in Leadership Foundation est reconnaissante envers tous les intervenants qui ont uni leurs efforts pour contribuer à notre projet du Cercle de leadership autochtone et l'appuyer. Ensemble, nous pouvons participer à une réconciliation réelle, réduire les obstacles et promouvoir davantage les débouchés en milieu de travail pour que les femmes autochtones puissent occuper des postes de direction. »

- Maya Kanigan, présidente et fondatrice, Women in Leadership Foundation

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Daniel Pollak, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., 343-551-7558, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]