La mission favorisera les occasions commerciales et elle renforcera la collaboration entre les industries créatives du Canada ainsi que celles de l'Allemagne, de la Suède et des Pays-Bas

GATINEAU, QC, le 5 mai 2022 /CNW/ - Les industries créatives canadiennes jouent un rôle essentiel dans le développement des relations qui font la promotion de la culture et des intérêts du Canada aux quatre coins du monde. Le gouvernement du Canada travaille sans relâche à relancer l'économie. Il s'est engagé à soutenir les entreprises et les gens d'affaires et à maximiser les efforts qu'ils déploient au pays ou au-delà de ses frontières.

C'est pourquoi le gouvernement entreprend sa cinquième mission commerciale des industries créatives, axée sur l'Europe, dans le cadre de la Stratégie d'exportation créative. Dirigée par le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, cette mission se déroulera en personne du 5 au 13 mai 2022 en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas. Elle répond à l'engagement du gouvernement à soutenir la croissance des industries créatives sur les marchés mondiaux, ainsi qu'à veiller à ce qu'elles disposent du soutien dont elles ont besoin pour se remettre des conséquences de la pandémie.

Cette initiative tirera partie, notamment, du succès de la récente participation du Canada à titre d'invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort en 2020 et 2021, qui a permis d'établir des bases solides pour soutenir l'expansion du secteur créatif canadien sur le marché européen ainsi qu'accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux. Enfin, cette mission en personne sera le point culminant des trois missions commerciales virtuelles réalisées en 2020 et 2021 avec l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.

La délégation commerciale sera constituée de 30 entreprises prometteuses des secteurs de l'audiovisuel, de la musique, des arts de la scène, de l'édition du livre, des médias numériques et interactifs et de la mode. Les membres auront la chance de faire du réseautage avec de possibles partenaires d'affaires européens; de créer et de renforcer des liens avec un réseau d'acheteurs, de collaborateurs et de partenaires internationaux; et de mieux comprendre le monde des affaires de ces trois pays, leurs possibilités et particularités.

Les entreprises créatives canadiennes qui participeront à cette mission auront une plus grande visibilité dans ces marchés établis et émergents, laquelle contribuera à enrichir le Canada et à le faire rayonner à l'étranger.

Citations

« Le monde ne demande qu'à découvrir les industries créatives canadiennes. Puisque l'Europe est la deuxième économie mondiale, cette mission offre aux entreprises canadiennes une occasion d'explorer de nouveaux débouchés commerciaux, d'accroître leurs possibilités de développement et de renforcer les relations qu'elles ont déjà établies. En élargissant leurs activités pour conquérir de nouveaux auditoires à l'étranger, les créateurs et entrepreneurs du milieu culturel seront en mesure de faire croître leurs entreprises et d'être plus concurrentiels à long terme. »

− Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

En 2019, les industries des arts, de la culture et du patrimoine représentaient 57,1 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB), ce qui équivaut 2,7 % du PIB global, plus de 672 900 emplois directs dans les secteurs du film et de la vidéo, de la télévision et de la radiodiffusion, de la musique, de l'édition, des archives, des arts de la scène, des institutions patrimoniales, des festivals et des célébrations, auxquels s'ajoutent d'innombrables emplois indirects. En 2019, les exportations de produits de la culture se chiffraient à 20,4 milliards de dollars, représentant 2,8 % des exportations totales du Canada.

Cette mesure s'inscrit dans la Stratégie d'exportation créative, un investissement de 125 millions de dollars sur 5 ans. Elle sert notamment à promouvoir les industries créatives canadiennes en favorisant la découverte et la distribution de leur contenu créatif à l'étranger. Cette mesure contribue également à la création d'outils et de mécanismes qui aideront les entreprises et les organismes canadiens œuvrant dans le secteur de la création à tirer pleinement parti de leur potentiel d'exportation.

Par l'entremise de la Stratégie d'exportation créative, Patrimoine canadien a mené avec succès des missions commerciales des industries créatives en Europe de façon virtuelle en 2020 et 2021, ainsi qu'en personne en Amérique latine en 2019 et en Chine en 2018. Cette mission en personne en Europe est la quatrième mission commerciale multi-sectorielle à grande échelle dans le cadre de la Stratégie.

L'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas sont déjà des marchés d'exportation de biens culturels pour le Canada, pour des valeurs annuelles de :

Allemagne : 627,3 millions de dollars, en croissance de 42 % depuis 2010;

Suède : 19,6 millions de dollars annuels;

Pays-Bas : 122,3 millions de dollars annuels, en croissance de 50 % depuis 2010.

