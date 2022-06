Le gouvernement du Canada maintient les mesures frontalières actuelles pour les voyageurs qui entrent au Canada

OTTAWA, ON, le 29 juin 2022 /CNW/ - Pour aider à assurer la sécurité des personnes au Canada, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures frontalières pour réduire le risque d'importation et de transmission de la COVID-19 et de nouveaux variants au Canada lié aux voyages internationaux.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il prolongeait les mesures frontalières actuelles pour les voyageurs qui entrent au Canada. Les exigences applicables aux voyageurs qui arrivent au Canada devraient rester en vigueur au moins jusqu'au 30 septembre 2022.

De plus, la suspension des tests de dépistage aléatoire obligatoire (DAO) se poursuivra dans tous les aéroports jusqu'à la mi-juillet, pour les voyageurs considérés comme étant entièrement vaccinés. La suspension est entrée en vigueur le 11 juin 2022 et permet aux aéroports de se concentrer sur la simplification de leurs opérations, alors que le gouvernement du Canada procède au transfert prévu des tests de dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs aériens à l'extérieur des aéroports vers des commerces et des pharmacies sélectionnés comme fournisseurs de tests de dépistage ou vers des rendez-vous de tests de dépistage virtuels. Les tests de dépistage aléatoire obligatoire sont maintenus aux points d'entrée des frontières terrestres, sans modifications. Les voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés, à moins d'être visés par une exemption, continueront d'être soumis à un test à leur arrivée et le jour 8 et de se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Le déplacement des tests à l'extérieur des aéroports permettra au Canada de s'adapter à l'augmentation du nombre de voyageurs tout en étant en mesure de surveiller les nouveaux variants préoccupants ou les changements dans la situation épidémiologique et d'y réagir rapidement. Les tests de dépistage aux frontières sont un outil important pour la détection et la surveillance de la COVID-19 au Canada; ils se sont avérés essentiels pour ralentir la propagation du virus. Les données du programme de dépistage sont utilisées pour comprendre le niveau et les tendances actuels de l'importation de la COVID-19 au Canada. Les tests de dépistage à la frontière permettent également de détecter et d'identifier les nouveaux variants préoccupants de la COVID-19 qui pourraient poser un risque important pour la santé et la sécurité des Canadiens. En outre, les données du programme ont aidé, et aident toujours, à éclairer le gouvernement du Canada en matière d'assouplissement des mesures frontalières.

Tous les voyageurs doivent continuer d'utiliser ArriveCAN (application mobile gratuite ou site Web) pour fournir les renseignements de voyage obligatoires dans les 72 heures qui précèdent leur arrivée au Canada ou avant de monter à bord d'un bateau de croisière à destination du Canada, à quelques exceptions près. Des mesures supplémentaires sont prises pour améliorer le respect de l'obligation d'utiliser ArriveCAN, déjà supérieur à 95 % aussi bien chez les voyageurs arrivant par voie aérienne que terrestre.

Citations

« Alors que nous passons à la prochaine phase de notre intervention à la COVID-19, il est important de se rappeler que la pandémie n'est pas terminée. Nous devons continuer de mettre tout en œuvre pour nous protéger et protéger les autres contre le virus. Il est également important que les gens soient à jour avec les vaccins recommandés afin de s'assurer qu'ils sont adéquatement protégés contre l'infection, la transmission et les complications graves. Comme nous l'avons toujours dit, les mesures frontalières du Canada demeureront souples et adaptables, guidées par la science et la prudence. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« L'annonce d'aujourd'hui ne serait pas possible sans les efforts continus des Canadiens pour se faire vacciner, porter leurs masques et suivre les conseils de santé publique lorsqu'ils voyagent. L'engagement de notre gouvernement sera toujours de protéger les passagers, les employés et nos collectivités contre les répercussions de la COVID-19, tout en veillant à ce que notre réseau de transport demeure solide, efficace et résilient à long terme. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Notre gouvernement est résolument investi dans la croissance de notre économie touristique et de l'économie canadienne dans son ensemble. Que ce soit pour notre réputation de destination touristique sûre, nos attractions de renommée mondiale ou nos grands espaces, le Canada a tout pour plaire et nous sommes prêts à accueillir à nouveau les touristes nationaux et internationaux, tout en accordant la priorité à leur sécurité et à leur bien-être. Nous continuerons à travailler avec tous les ordres de gouvernement et avec nos partenaires pour réduire les frictions dans le système de voyage et assurer une expérience de voyage mémorable pour tous. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et du ministre des Finances délégué

« La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue de notre gouvernement. De concert, nous continuerons d'ajouter des ressources pour veiller à ce que les déplacements et le commerce poursuivent leur progression - et je tiens à remercier tout particulièrement les employés de l'Agence des services frontaliers du Canada pour leur travail acharné. Nous prenons toujours des mesures pour protéger nos frontières et nos collectivités, parce que c'est ce à quoi les Canadiens s'attendent. »

L'honorable Marco E. L. Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

