OTTAWA, ON, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Un réseau de transport ferroviaire résilient est essentiel à la solidité des chaînes d'approvisionnement et à la sécurité des personnes qui vivent le long des voies ferrées. Des événements récents comme les feux de forêt et les inondations de 2021 ont montré les répercussions que les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent avoir sur les communautés et nos réseaux de transport. Nous devons continuer à nous adapter et à nous préparer à ces répercussions. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures importantes pour faire face aux effets des changements climatiques sur l'infrastructure ferroviaire.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé le lancement du premier appel de propositions pour l'initiative Infrastructures adaptées aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire de Transports Canada.

L'initiative Infrastructures adaptées aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes fournira cette année un financement pouvant s'élever jusqu'à 10,5 millions de dollars. Cette initiative vise précisément les projets d'infrastructure ferroviaire destinés à accroître la résilience aux événements météorologiques extrêmes et à faire progresser les mesures pour remédier aux changements climatiques. Elle soutiendra également les projets de remise en état qui consistent à réparer les dommages causés par des événements météorologiques importants.

Transports Canada acceptera les demandes pour l'initiative Infrastructures adaptées aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes dans le cadre d'un appel de propositions ouvert et concurrentiel d'ici le 6 janvier 2023.

De plus, plus tôt aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a lancé la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte en vue de l'engagement. Cette stratégie comprend 1,6 milliard de dollars en nouveaux engagements en matière de financement fédéral pour aider à protéger les communautés d'un océan à l'autre.

« Nous devons prendre des mesures immédiates pour protéger notre planète contre les changements climatiques. Notre gouvernement continuera d'investir dans des mesures pour contrer les répercussions des changements climatiques. Voilà pourquoi nous octroyons des fonds dans le cadre de l'initiative Infrastructures adaptées aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes afin de remédier aux répercussions des conditions météorologiques extrêmes sur les opérations ferroviaires. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Le réseau ferroviaire canadien compte environ 23 000 passages à niveau et plus de 40 000 kilomètres de voies ferrées.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire de Transports Canada joue un rôle important pour répondre aux besoins en matière de sécurité découlant des préoccupations de sécurité actuelles et nouvelles dans tout le Canada . Les projets financés ont contribué à la réduction globale des risques et à l'amélioration de la sécurité des Canadiennes et des Canadiens.

. Les projets financés ont contribué à la réduction globale des risques et à l'amélioration de la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire dispose d'un budget annuel de 21,3 millions de dollars pour soutenir l'infrastructure de sécurité ferroviaire, la technologie et la recherche, ainsi que les projets d'éducation et de sensibilisation dans l'ensemble du Canada .

. Depuis la création du programme, 774 projets ont été financés au Canada . Ils contribuent à accroître la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées et à renforcer la confiance du public dans le réseau de transport ferroviaire du Canada .

création du programme, 774 projets ont été financés au . Ils contribuent à accroître la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées et à renforcer la confiance du public dans le réseau de transport ferroviaire du . Le 5 juillet 2022, le ministre des Transports a également annoncé le Programme d'adaptation aux changements climatiques du réseau ferroviaire qui offrira aux compagnies de chemin de fer canadiennes un financement sous forme de contribution de jusqu'à 2,2 millions de dollars pour partager les coûts de la recherche. Son objectif est d'appuyer la recherche, le développement et la mise en œuvre de technologies, d'approches et d'outils novateurs afin de mieux comprendre et de gérer les répercussions et les risques croissants des changements climatiques sur le secteur ferroviaire canadien.

Le Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement a reconnu que les changements climatiques sont un facteur d'instabilité dans les chaînes d'approvisionnement des transports. Par exemple :

travail sur la chaîne d'approvisionnement a reconnu que les changements climatiques sont un facteur d'instabilité dans les chaînes d'approvisionnement des transports. Par exemple : Les feux de forêt de juillet 2021 ont réduit les activités ferroviaires de 30 %, ce qui représente environ 163 millions de dollars par jour exprimé en valeur d'expéditions bloquées.



Les inondations de novembre 2021 ont entravé le mouvement des marchandises, estimé à plus de 170 millions de dollars par jour, en raison de la perte de capacité ferroviaire et de la congestion accrue au port de Vancouver .

