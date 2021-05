OTTAWA, ON, le 17 mai 2021 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les Canadiens et les Canadiennes ont fait des sacrifices extraordinaires pour se protéger et protéger leur famille et leurs collectivités contre la COVID-19. Ces gestes individuels renforcent notre capacité collective à réduire la propagation de la COVID-19. À mesure que des vaccins très efficaces sont offerts en plus grand nombre, tous les membres de la population canadienne peuvent aider à mettre fin à la pandémie.

Le gouvernement du Canada aide les Canadiens et les Canadiennes à faire des choix éclairés concernant le vaccin contre la COVID-19. Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne nationale visant à encourager la vaccination. Celle-ci sera menée à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, par affichage et en ligne. La campagne utilise le concept de l'effet d'entraînement pour souligner qu'un petit geste individuel peut avoir une grande influence sur le dénouement pour tous. La vaccination contribuera à réduire le taux d'infection, à alléger le fardeau sur le système de santé et à créer les conditions qui nous permettront de réintégrer les activités sociales, économiques et de loisirs qui nous tiennent à cœur. Choisir de se faire vacciner contre la COVID-19 peut avoir un effet domino qui conduit à une population canadienne mieux vaccinée et mieux protégée et, finalement, à l'assouplissement des restrictions de santé publique.

Selon les plus récentes données de sondage et de suivi, le nombre de personnes déjà vaccinées ou qui se feront vacciner dès qu'elles seront admissibles est à la hausse par rapport aux semaines précédentes et représente environ 70 % de la population. Des proches, des amis et des voisins dans les collectivités partout au Canada sont de plus en plus nombreux à se faire vacciner ou à dire vouloir se faire vacciner. Cet élan pour vacciner au plus vite le plus grand nombre de personnes possible doit se poursuivre. Il faut qu'on sache que le choix de se faire vacciner joue un rôle crucial dans la préservation de sa propre santé et de la santé de ses proches.

Citations

« Les vaccins sont l'un des moyens les plus importants de protéger la santé des Canadiens et des Canadiennes. La pandémie de COVID-19 a été difficile pour tout le monde et les vaccins contre la COVID-19 nous ont donné l'espoir du retour de ce qui nous manque le plus. Cette campagne publicitaire amènera les gens à se faire vacciner pour leur propre santé et pour celle de leur famille, de leurs proches et de leurs collectivités. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Au moment où l'offre de vaccins s'élargit, j'exhorte tout le monde au Canada à se faire vacciner et à encourager les autres à se faire vacciner dès que possible. Par des campagnes comme celle-ci, nous rappelons que nos choix individuels auront une incidence positive sur notre avenir collectif. Plus le nombre de personnes vaccinées augmente au Canada, plus nous sommes près de retrouver les personnes, les lieux et les activités que nous aimons. Le fait de vous faire vacciner réduit votre risque de contracter la COVID-19, et vous êtes moins susceptible de transmettre le virus. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Faits en bref

L'Agence de la santé publique du Canada a lancé la deuxième phase de la campagne publicitaire pour le vaccin contre la COVID-19 afin de rappeler aux Canadiens et aux Canadiennes l'effort collectif de vaccination nécessaire pour parvenir à une réduction des restrictions et des mesures de santé publique.

a lancé la deuxième phase de la campagne publicitaire pour le vaccin contre la COVID-19 afin de rappeler aux Canadiens et aux Canadiennes l'effort collectif de vaccination nécessaire pour parvenir à une réduction des restrictions et des mesures de santé publique. Le budget de cette deuxième phase de la campagne publicitaire pour le vaccin contre la COVID-19 s'élève à 11 millions de dollars.

Cette deuxième phase de la campagne publicitaire pour le vaccin contre la COVID-19 se déroule du 17 mai 2021 au 4 juillet 2021. Les publicités seront diffusées à la télévision et à la radio (y compris sur des chaînes multiculturelles et autochtones), dans la presse écrite et par affichage, notamment sur les bus et les panneaux d'affichage numérique. D'autres publicités numériques seront diffusées sur des sites Web, dans les médias sociaux et par le marketing des moteurs de recherche.

La première phase de la campagne publicitaire, « Les vaccins contre la COVID-19 et vous », s'est déroulée du 8 mars 2021 au 16 mai 2021 pour informer et donner confiance dans les vaccins contre la COVID-19 en répondant à des questions clés sur les vaccins et en fournissant aux Canadiens et aux Canadiennes les renseignements nécessaires pour faire des choix éclairés concernant les vaccins contre la COVID-19.

Ces publicités ont été vues plus de 347 millions de fois et sont à l'origine de plus de 3 millions de visites sur Canada.ca/vaccin-covid.

