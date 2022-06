OTTAWA, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait qu'il est important de réduire le bruit sous-marin pour appuyer la protection et le rétablissement des espèces de baleines en voie de disparition au Canada. En plus de créer du stress chez les baleines, les perturbations acoustiques peuvent influer sur leur capacité à trouver des proies, à se déplacer efficacement et à communiquer entre elles.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle demande de propositions a été lancée pour appuyer la mise au point de dispositifs d'amélioration de l'efficacité de propulsion qui visent précisément à réduire le bruit sous-marin causé par les hélices.

Les hélices constituent la source la plus importante de bruit généré par la plupart des navires. L'installation sur un navire de dispositifs comme des tuyères, des ailettes, des gouvernails ou des casques d'hélices permet d'optimiser la circulation de l'eau autour de l'hélice et de réduire le bruit sous-marin.

Les projets seront financés dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux de Transports Canada, qui vise à mettre à l'essai les technologies, les conceptions de navires, les modernisations et les pratiques opérationnelles les plus prometteuses pour rendre les navires plus silencieux. Des navires plus silencieux permettent de réduire l'incidence du bruit sous-marin sur les mammifères marins vulnérables, comme l'épaulard résident du Sud.

Les soumissions seront acceptées jusqu'au 28 juillet 2022, et tous les projets devront être terminés d'ici le 31 mars 2024.

« Notre gouvernement continue d'investir dans la mise au point de technologies novatrices qui, en plus de contribuer à faire croître la recherche et le développement technologique au Canada, seront grandement bénéfiques pour nos baleines emblématiques en voie de disparition, d'un océan à l'autre. J'ai hâte de voir quelles avancées technologiques seront mises de l'avant par l'expertise du pays. »

L'Initiative pour des navires silencieux, qui est dotée d'un budget de 26 millions de dollars et s'échelonne sur cinq ans, a été annoncée le 30 juin 2021. L'Initiative pour des navires silencieux est l'une des huit mesures d'accommodement élaborées pour répondre aux préoccupations des communautés autochtones concernant le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain.





Les résultats obtenus dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux fourniront les preuves techniques nécessaires pour appuyer les mesures de gestion du bruit du Canada dans la mer des Salish et ailleurs au pays. Ils guideront également l'industrie, les universitaires et l'Organisation maritime internationale (OMI) afin d'influencer la définition et l'adoption futures de normes s'appliquant aux conceptions de navires silencieux.

