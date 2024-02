GATINEAU, QC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - À mesure que le marché du travail canadien évolue, il est essentiel que les Canadiens continuent d'apprendre et de perfectionner leurs compétences afin de pouvoir saisir les nouvelles possibilités d'emploi, de trouver un emploi bien rémunéré et de bâtir une carrière gratifiante.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé le lancement de la campagne promotionnelle Développe tes compétences afin d'informer les Canadiens des mesures de soutien financier et des programmes offerts pour les aider à acquérir les compétences nécessaires à leur réussite sur le marché du travail moderne. Cette campagne, qui se déroule du 5 février au 31 mars 2024, cible les jeunes adultes (18 à 24 ans) qui souhaitent commencer leur carrière et les adultes (25 à 54 ans) qui veulent perfectionner leurs compétences et changer ou améliorer leur carrière.

La campagne rejoindra les jeunes adultes et les adultes par l'entremise des médias sociaux, du Web, de la radio numérique, des affichages numériques publics et des médias nationaux et les dirigera vers Canada.ca/développe-tes-compétences, un répertoire d'information sur les ressources dont les Canadiens peuvent bénéficier, notamment :

Cette campagne soutient les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour aider les Canadiens à accéder au soutien nécessaire pour surmonter les obstacles à l'emploi et acquérir des compétences et une expérience professionnelles précieuses afin d'être prêts pour les emplois d'aujourd'hui et de demain.

Citation

« Investir dans les travailleurs d'aujourd'hui, c'est assurer la réussite de la main-d'œuvre de demain. Nous devons former les travailleurs afin qu'ils disposent des compétences nécessaires pour trouver des emplois mieux rémunérés, conserver notre niveau de vie et bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

Les faits en bref

En décembre 2023, 706 000 postes étaient vacants au Canada et 1,2 million de Canadiens étaient sans emploi. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment :

Vieillissement de la population - Plus d'une personne sur cinq (21,8 %) est proche de l'âge de la retraite (entre 55 et 64 ans), un sommet absolu dans l'histoire des recensements canadiens.

Plus d'une personne sur cinq (21,8 %) est proche de l'âge de la retraite (entre 55 et 64 ans), un sommet absolu dans l'histoire des recensements canadiens. Avancées technologiques - La numérisation et l'automatisation étaient déjà bien entamées avant que la pandémie et la COVID-19 ne l'accélèrent. Les travailleurs possédant des compétences numériques sont maintenant fort sollicités.

La numérisation et l'automatisation étaient déjà bien entamées avant que la pandémie et la COVID-19 ne l'accélèrent. Les travailleurs possédant des compétences numériques sont maintenant fort sollicités. Flexibilité - En 2023, 20,1 % des travailleurs travaillaient à domicile, contre 7,1 % en 2016. Un plus grand nombre d'employés ont des modalités de travail flexibles, qui font partie maintenant de leurs critères de recherche d'un emploi.

En 2023, 20,1 % des travailleurs travaillaient à domicile, contre 7,1 % en 2016. Un plus grand nombre d'employés ont des modalités de travail flexibles, qui font partie maintenant de leurs critères de recherche d'un emploi. Pénurie de travailleurs hautement spécialisés - Dans de nombreux secteurs, les postes vacants peuvent être attribuables à une pénurie de travailleurs hautement spécialisés. Selon l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises, deuxième trimestre de 2023, les entreprises ont cité le recrutement d'employés qualifiés (15,0 %) comme le deuxième obstacle prévu le plus difficile à surmonter, après l'inflation.

Dans de nombreux secteurs, les postes vacants peuvent être attribuables à une pénurie de travailleurs hautement spécialisés. Selon l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises, deuxième trimestre de 2023, les entreprises ont cité le recrutement d'employés qualifiés (15,0 %) comme le deuxième obstacle prévu le plus difficile à surmonter, après l'inflation. Expérience de travail des nouveaux arrivants et reconnaissance des titres de compétences - Parmi les immigrants récents arrivés au Canada au cours des cinq dernières années et possédant une expérience de travail ou un diplôme d'études postsecondaires obtenu à l'étranger, près de 6 sur 10 (58,2 %) ont eu de la difficulté à trouver un emploi. Les difficultés les plus courantes étaient le manque d'expérience de travail au Canada (22,7 %), l'absence de liens sur le marché du travail (20,3 %) et un manque de références fournies au Canada (18,5 %).

Liens connexes

Canada.ca/developpe-tes-competences

Énoncé économique de l'automne de 2023

Le budget de 2023

Canada.ca/metiers-specialises

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour toute demande des médias, contactez : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, 343-573-1846, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]