OTTAWA, ON, le 24 févr. 2021 /CNW/ - À l'échelle mondiale, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) contribue de manière significative à la diminution des stocks de poissons et à la destruction de l'habitat marin, et sape les moyens de subsistance des pêcheurs légitimes.

Pêches et Océans Canada a lancé un nouveau programme en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, le Centre des sciences pour la sécurité de Recherche et développement pour la défense Canada, Affaires mondiales Canada, et la société MDA, pour détecter les navires qui se livrent à la pêche INN.

Le Programme de détection des navires sombres, d'une valeur de 7 millions de dollars, utilise la technologie satellitaire pour localiser et suivre les navires dont les dispositifs de transmission de leur localisation ont été éteints, parfois dans le but d'échapper au suivi, au contrôle, et à la surveillance.

Le Programme fournira des données satellitaires et des analyses à la fine pointe de la technologie aux petits États insulaires et aux États côtiers du monde entier où la pêche INN a des répercussions majeures sur les économies locales, la sécurité alimentaire, et la santé des stocks de poissons. Ses répercussions sur la sécurité alimentaire sont tout particulièrement préoccupantes, car les ressources en poissons des communautés côtières vulnérables sont menacées par la pêche INN, et cela concerne des millions de personnes..

L'identification des navires « sombres » du ciel permettra à ces petits États insulaires de concentrer leurs enquêtes sur ces navires, et d'optimiser leurs efforts d'application de la loi.

Les partenaires du Programme comprennent l'Agence des pêches du Forum (qui représente 15 petits États insulaires de la région du Pacifique) et l'Autorité maritime de l'Équateur, la Direction nationale des espaces aquatiques (chargée de la surveillance et du contrôle dans le domaine maritime équatorien). En décembre 2020, des responsables canadiens et équatoriens ont signé un protocole d'entente pour officialiser leur partenariat et renforcer la surveillance autour des îles Galapagos - un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le Programme de détection des navires sombres fait partie du financement de 11,6 millions de dollars pour les engagements du Canada en matière de santé des océans, annoncé lors de la réunion ministérielle du G7 de 2018 à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

« Le Programme de détection des navires sombres est l'un des moyens les plus novateurs à notre disposition qui nous permet de respecter notre engagement à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée au Canada et partout dans le monde. Avec nos partenaires, nous sommes impatients d'aider ces pays à braquer les projecteurs sur les navires qui choisissent d'opérer en dehors de la loi et de mettre en péril la santé de nos stocks mondiaux de poissons. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le Programme de détection des dnavires sombres a été concrétisé grâce au partenariat solide et collaboratif du Canada avec des partenaires internationaux pour relever cet important défi. Ce système à la fine pointe de la technologie aidera l'Équateur et les petits États insulaires de la région du Pacifique à intervenir en matière de pêche illégale, qui a des répercussions sur les îles Galapagos et sur la sécurité alimentaire et économique de sa population. Le Canada s'est engagé à établir des partenariats novateurs pour créer un avenir durable pour tous. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères

« Le ministère de la Défense nationale est bien placé pour contribuer à ces efforts visant à mettre fin à la pêche non autorisée et illégale. La collecte et l'évaluation de données à l'aide des données de détection des navires Polar Epsilon 2 nous permettent de contribuer aux efforts de collaboration du Programme de détection des navires sombres. »

L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

« L'exploitation des ressources marines vivantes, principalement ichtyologiques, par les flottes de pêche en haute mer, devient une menace très alarmante. L'Équateur démontre sa volonté de rendre ses activités de pêche maritime transparentes, c'est pourquoi il est un partenaire actif avec le Canada, et les deux États appliquent des mécanismes pour optimiser l'utilisation de mesures de contrôle, ce qui témoigne de son engagement à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. »

L'honorable contre-amiral, Jaime Vela Erazo, Direction nationale des espaces aquatiques, Autorité maritime équatorienne

"L'Agence des pêches du Forum tient à remercier le gouvernement du Canada pour son importante contribution à la lutte contre la pêche INN dans le Pacifique. Cette collaboration explorera les technologies émergentes qui pourraient contribuer au travail de surveillance en cours dans le Pacifique. »

Manu Tupou-Roosen, directeur général, Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique (APF)

« La société MDA se réjouit à l'avance de travailler avec le ministère des Pêches et des Océans pour mettre en œuvre cet important projet qui aidera le Canada à contribuer aux efforts internationaux visant à lutter contre la pêche illégale. De leur point de vue unique dans l'espace, les satellites d'imagerie comme RADARSAT-2 sont un outil clé pour relever ce défi mondial. Les Canadiens devraient être fiers du patrimoine profond et du leadership de notre pays en matière de satellites radar et d'imagerie spatiales - une capacité qui rend possible l'annonce d'aujourd'hui. »

Mike Greenley, président-directeur général, MDA

Faits en bref

À l'échelle mondiale, la pêche INN contribue grandement à la diminution des stocks de poissons et à la destruction de l'habitat marin. On estime que la pêche INN représente environ 30 pour cent de toutes les activités de pêche dans le monde, ce qui représente jusqu'à 26 millions de tonnes de poisson capturés chaque année pour un coût de plus de 23 milliards de dollars par an pour l'économie mondiale. La pêche illégale se produit à la fois en haute mer et dans les limites de 200 milles des États côtiers, ce qui a une incidence particulièrement négative sur les populations rurales côtières dans les zones vulnérables.

Plus tôt cette année, Pêches et Océans Canada a lancé un programme pilote de suivi des navires sombres à l'échelle internationale, en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne et des ONG pour détecter les navires sombres aux Bahamas et au Costa Rica . Ces travaux ont déjà entraîné des amendes importantes pour cinq navires étrangers.

et au . Ces travaux ont déjà entraîné des amendes importantes pour cinq navires étrangers. La lutte contre la pêche INN à l'échelle mondiale au moyen de partenariats internationaux est une priorité identifiée lors du Sommet des dirigeants du G7 en juin 2018, organisé par le Canada à Charlevoix, au Québec, et lors de la première Conférence sur l'économie bleue durable à Nairobi , au Kenya , que le Canada a co-organisée avec le Kenya et le Japon en novembre 2018.

, au , que le Canada a co-organisée avec le et le Japon en novembre 2018. La société MDA est un chef de file mondial de la géointelligence, des systèmes satellitaires, de la robotique et de la technologie des opérations spatiales. Elle a mis au point, possède et exploite RADARSAT-2 , un partenariat public-privé unique avec le gouvernement du Canada, et a été le maître d'œuvre de la mission de la Constellation RADARSAT de l'Agence spatiale canadienne. Elle fournit également des services d'opérations aériennes par satellite, et de gestion des données pour les missions satellites d'observation de la Terre et de connaissance de la situation spatiale de l'Agence.

