OTTAWA, ON, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'intervention du Canada face à la pandémie de COVID-19 est continuellement guidée par les plus récentes études et données scientifiques. Dans cette optique, le gouvernement du Canada travaille activement avec toute une gamme d'experts nationaux et internationaux pour recueillir des données sur les répercussions de la pandémie sur la santé, ainsi que sur les effets à long terme que pourrait avoir le virus.

Le gouvernement du Canada lance donc un deuxième cycle de l'Enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la COVID-19 (ECSAC). Cette enquête nationale, menée par Statistique Canada, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 (GTIC), vise à mieux comprendre les effets de la pandémie sur la santé et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes, y compris la prévalence des symptômes et des états pathologiques chroniques, de même que les difficultés que les membres de la population canadienne ont pu rencontrer en ce qui a trait à l'accès aux soins de santé.

Le prolongement de cette enquête permettra d'estimer la prévalence du syndrome post-COVID-19 (communément appelé COVID-19 longue) au Canada, et d'obtenir des renseignements sur les facteurs de risque, les symptômes et les répercussions de ce syndrome sur la vie quotidienne.

Répartis dans les dix provinces, 100 000 membres de la population canadienne de 18 ans et plus, choisis au hasard, ont reçu de Statistique Canada une invitation à participer à l'enquête. La première semaine d'avril, les 33 000 premiers participants sélectionnés recevront une trousse par la poste. Ils y trouveront notamment un lien vers le questionnaire en ligne sur leur état de santé général, leurs symptômes et affections chroniques, leurs antécédents en matière de COVID-19 et les symptômes qui y sont liés, leur état de vaccination, leurs interactions avec le système de santé et leur prise de médicaments.

En plus des invitations à répondre à l'enquête en ligne, les répondants recevront des tests d'analyse de gouttes de sang séché (GSS), accompagnés d'un mode d'emploi, pour le dépistage des anticorps contre la COVID-19. Ces tests seront utilisés pour estimer le nombre d'adultes au Canada qui présentent des anticorps contre le SRAS-CoV-2 (le virus à l'origine de la COVID-19) acquis par l'infection ou induits par la vaccination. Les participants qui choisissent de se soumettre au volet des tests recevront un rapport personnalisé de leurs résultats.

Les membres de la population canadienne de 18 ans et plus seront choisis au hasard parmi les ménages canadiens afin de créer un échantillon représentatif et de s'assurer que les résultats peuvent être généralisés à la population adulte canadienne. La participation à l'enquête se fait sur invitation seulement.

« Nous remercions les Canadiens et les Canadiennes qui ont accepté l'invitation à prendre part à cette enquête. L'approfondissement de nos connaissances sur la COVID-19, y compris sur ses effets à long terme, est cruciale à notre intervention face à la pandémie et à notre relance. Leur participation est essentielle pour mieux comprendre à quel point la COVID-19 est répandue au Canada, ce qui nous donnera les moyens d'aider toutes les personnes touchées. »

« Le volume de renseignements de grande qualité sur le syndrome post-COVID-19, également connu sous le nom de COVID-19 longue, est limité à l'heure actuelle. Nous collaborons de près avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec Statistique Canada et le GTIC pour enrichir l'ensemble de données probantes sur le syndrome post-COVID-19 afin de fournir un soutien aux Canadiens et aux Canadiennes qui ressentent des effets à long terme. »

« Le variant Omicron s'est propagé rapidement et les capacités de surveillance du SRAS-CoV-2 au Canada ont été minées par le fait que le recours aux tests PCR pour le dépistage de l'infection active a beaucoup diminué. Étant donné que de nombreux membres de la population canadienne vaccinés ne présentent que des symptômes légers, voire aucun, les taux d'hospitalisation ne nous donnent pas non plus une image complète de la COVID-19 au Canada. Cette enquête est donc en voie de nous donner une bonne estimation du nombre de Canadiens et de Canadiennes qui ont déjà eu une infection par le SRAS-CoV-2 ou qui sont atteints d'une infection aiguë, en fonction de leur statut vaccinal. Les gouvernements disposeront ainsi d'autres données pour continuer à prendre des décisions importantes et adaptées en matière de stratégies et de mesures de santé publique. »

« L'allègement des mesures sanitaires liées à la COVID-19 se poursuit, et les chercheurs et les décideurs ont encore besoin de renseignements cruciaux pour mieux comprendre non seulement le virus comme tel, mais aussi ses répercussions sociales, économiques et sanitaires, dont les conséquences chroniques et à long terme sur la santé. Les données recueillies par Statistique Canada dans le cadre de l'Enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la COVID-19 seront utilisées par nos partenaires, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et le Groupe de travail sur l'immunité contre la COVID-19 (GTIC), pour protéger la santé et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes et pour orienter les activités de relance du Canada après la pandémie de COVID-19. La protection des renseignements personnels est au cœur de tout ce que nous faisons; vos données seront protégées et elles demeureront sûres et confidentielles. Les effectifs de Statistique Canada sont fiers d'offrir leur expertise de calibre mondial pour appuyer les efforts de reprise du Canada. Je tiens à remercier les Canadiens et les Canadiennes qui ont accepté de participer à cette enquête. »

Faits en bref

L'Agence de la santé publique du Canada , Statistique Canada et le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 mènent un deuxième cycle de l'Enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la COVID-19.

, Statistique Canada et le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 mènent un deuxième cycle de l'Enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la COVID-19. Le premier cycle de l'Enquête a commencé en 2020 et a révélé que peu de Canadiens et de Canadiennes avaient des anticorps contre le SRAS-CoV-2 au début de 2021.

a révélé que peu de Canadiens et de Canadiennes avaient des anticorps contre le SRAS-CoV-2 au début de 2021. Le deuxième cycle de cette enquête consiste à envoyer des sondages et des trousses d'analyse à 100 000 membres de la population canadienne dans les dix provinces.

Les Canadiens et les Canadiennes de 18 ans et plus seront choisis au hasard afin de créer un échantillon représentatif et de s'assurer que les résultats peuvent être généralisés à la population adulte canadienne. La participation à l'Enquête se fait sur invitation seulement.

L'analyse de GSS est une technique novatrice couramment utilisée par les scientifiques de l'ASPC pour faire le dépistage des maladies transmissibles au Canada . Elle peut servir à différents usages, notamment le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang et la recherche d'anticorps résultant d'infections antérieures (de COVID-19, par exemple). Pour en savoir plus sur le sujet, lisez ce billet de blogue.

Les invitations à l'enquête et les trousses d'analyse seront distribuées en trois vagues, la première vague devant être lancée début avril, la deuxième en mai et la troisième en juin.

