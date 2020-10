OTTAWA, ON, le 23 oct. 2020 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité des corridors de commerce du pays sont des éléments clés du succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial et sont essentielles à l'établissement de liens entre les collectivités. Le gouvernement du Canada est résolu à servir les Canadiens malgré le défi que présente la pandémie de COVID-19 en cours en appuyant et en stimulant l'économie canadienne.

Le Fonds national des corridors commerciaux est un élément du plan Investir dans le Canada de 180 milliards de dollars, la stratégie du gouvernement du Canada pour répondre aux besoins à long terme en infrastructures et soutenir la croissance de la classe moyenne et des emplois bien rémunérés. Le Fonds national des corridors commerciaux permet d'investir 2,3 milliards de dollars sur 11 ans pour renforcer l'efficacité et la résilience de l'infrastructure de transport du Canada, notamment un financement de 800 millions de dollars consacré aux régions de l'Arctique et du Nord.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé un appel de propositions dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour des projets visant à répondre aux défis sur le plan des transports dans les régions de l'Arctique et du Nord du Canada.

Il est essentiel d'améliorer les transports dans l'Arctique et le Nord pour assurer la prospérité de ces régions. Le présent appel de propositions encourage les demandeurs admissibles à soumettre des propositions d'infrastructure de transport qui favorisent les retombées sociales et le développement économique à long terme, tout en tenant compte des répercussions des changements climatiques et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les objectifs du projet peuvent comprendre, entre autres, les éléments suivants :

Augmenter l'efficacité et la portée des services publics de base et réduire les coûts de transport et les coûts connexes (p. ex. aliments, matériaux de construction) pour les résidents du Nord;

Aborder les lacunes connues en matière de sécurité, y compris celles liées aux risques naturels, dans les régions de l'Arctique et du Nord du Canada;

Relier plusieurs collectivités et sites d'exploitation aux marchés, ou renforcer les liens existants, notamment en offrant des possibilités de transport et une plus grande fréquence;

Fournir des solutions de transport novatrices pour améliorer l'efficacité, la fiabilité ou la sécurité du réseau de transport dans un environnement nordique.

Les gouvernements territoriaux et provinciaux, les administrations municipales, les groupes autochtones, les organismes privés à but lucratif ou non lucratif, les établissements universitaires et les sociétés d'État fédérales sont tous admissibles et encouragés à présenter des déclarations d'intérêt jusqu'au 21 décembre 2020. Les propositions de projet détaillées doivent être présentées au plus tard le 15 mars 2021.

Citations

« Des réseaux de transport efficaces et fiables sont essentiels à la prospérité économique du Canada. L'amélioration des transports dans l'Arctique et le Nord favorisera la diversification commerciale et le développement social et assurera une plus grande connectivité aux résidants du Nord. J'encourage les propriétaires, les exploitants et les utilisateurs admissibles d'infrastructure de transport à présenter une demande de financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Grâce à cet appel de propositions, nous voulons répondre aux besoins uniques et urgents en matière d'infrastructure de transport dans les régions de l'Arctique et du Nord du Canada. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Avec l'appel de propositions annoncé aujourd'hui, notre gouvernement s'efforce de répondre aux besoins en infrastructures à long terme dans l'Arctique et le Nord du Canada. Le transport est essentiel pour les collectivités nordiques et pour les projets de développement économique dans l'Arctique canadien. Les infrastructures de transport restent limitées et présentent des défis auxquels de nombreuses autres collectivités canadiennes ne sont pas confrontées. Le Fonds national des corridors commerciaux contribuera à améliorer cette infrastructure, en rendant plus facile, plus efficace et moins coûteuse la circulation des passagers et des marchandises commerciales à destination et en provenance des collectivités nordiques. J'encourage tous ceux qui sont admissibles à soumettre des propositions à Transports Canada. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« L'appel de propositions annoncé aujourd'hui contribuera à améliorer le système de transport du Nord ainsi qu'à soutenir et à promouvoir la croissance économique, la fluidité de la chaîne d'approvisionnement, la diversification commerciale et le développement social en ces temps difficiles pour notre pays. Ces investissements rendront nos infrastructures plus résistantes et amélioreront la sécurité et la fiabilité des transports ».

Larry Bagnell

Député du Yukon

« Malgré le défi que représente la pandémie de COVID-19 en cours, notre gouvernement continue d'investir dans les infrastructures de transport dont le Nord a grand besoin, comme les ports, les aéroports, les routes toutes saisons et les ponts. C'est pourquoi nous avons augmenté de 400 millions de dollars le financement consacré aux projets dans les régions de l'Arctique et du Nord, pour un total de 800 millions de dollars ».

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref



Le transport est essentiel pour les collectivités nordiques et les projets de développement économique, mais le développement de l'infrastructure est plus coûteux dans les régions arctiques et nordiques que dans le sud du Canada pour des raisons qui incluent un climat rigoureux, la difficulté du terrain, les grandes distances, l'accès limité aux matériaux et à l'expertise, et une saison de construction beaucoup plus courte.





Le programme du Fonds national des corridors de commerciaux (FNCC) a été créé en 2017 dans le but d'investir 1,9 milliard de dollars dans des projets d'infrastructure de transport qui appuient le commerce, la résilience aux changements climatiques et l'innovation, ainsi que dans des projets qui répondent aux besoins uniques et urgents en matière de transport dans les régions de l'Arctique et du Nord du Canada. Dans le cadre du budget fédéral de 2019, on a fait l'annonce d'une allocation supplémentaire de 400 millions de dollars sur une période de huit ans pour des projets d'infrastructure de transport dans les régions de l'Arctique et du Nord du Canada, ce qui a porté l'allocation totale du FNCC à 2,3 milliards de dollars pour des investissements dans l'ensemble du pays.





Dans le cadre des trois appels de propositions lancés jusqu'à présent par le FNCC (deux appels de diversification du commerce et un appel de propositions pour le Nord), le ministre des Transports a approuvé 85 projets, dont 15 projets qui reçoivent plus de 379 millions de dollars de financement fédéral, ce qui a permis d'obtenir des investissements totaux de 528 millions de dollars pour répondre aux priorités uniques de transport dans les territoires du Canada.





Le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord (CSAN) est dirigé par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC). La portée géographique de cet appel de propositions pour l'Arctique et le Nord s'harmonise au CSAN et englobe les territoires, l'étendue nordique du Labrador comprenant la région du Nunatsiavut, la région du Nunavik au Québec et le port de Churchill et les biens connexes dans le nord du Manitoba . Ce cadre établit des priorités et des mesures de collaboration pour les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones afin de réaliser une nouvelle vision commune du Nord canadien.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Livia Belcea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected], 613-314-0963 ; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/