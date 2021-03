GATINEAU, QC, le 9 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer aux Canadiens noirs une chance juste et égale de réussir.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un appel de propositions visant à sélectionner une organisation intermédiaire à forte capacité et dirigée par des Noirs. Elle représentera l'ouest du Canada et les territoires dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada.

Les fonds prévus dans le cadre de cette initiative sont en partie distribués par le biais d'organisations intermédiaires, qui attribuent le financement à des projets qui appuient l'accroissement de la capacité à l'échelle locale. Ces fonds aident les organismes à mettre en place les infrastructures nécessaires pour mieux servir les Canadiens noirs au sein de leur communauté. Ce soutien sera offert à la communauté, par la communauté.

Les organismes caritatifs ou à but non lucratif situés dans l'ouest du Canada et dans les territoires sont encouragés à soumettre une proposition d'ici le 7 avril 2021, à 15 h, heure avancée de l'Est. Les intéressés sont invités à consulter le guide du demandeur.

« Notre gouvernement reconnaît les réels obstacles auxquels font face les Canadiens noirs dans l'ensemble du pays, et il continuera de travailler main dans la main avec ses partenaires pour lutter contre le racisme systémique et la discrimination. Cette initiative, qui est la première du genre, contribuera à ouvrir la voie alors que nous poursuivons notre travail en vue de traiter des réalités uniques que vivent les Canadiens noirs partout au Canada, y compris dans l'Ouest canadien. Nous sommes conscients qu'il y a encore du travail à accomplir et je sais que, tous ensemble, nous ferons en sorte que tous les Canadiens noirs auront une chance juste et égale de réussir. »

- Ahmed Hussen, ministre la Famille, des Enfants et du Développement social

En 2019, en reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, le gouvernement du Canada a investi 25 millions de dollars sur cinq ans dans l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . Cette initiative soutient des projets qui célèbrent les communautés noires canadiennes dynamiques, communiquent leurs connaissances et renforcent leurs capacités.

a investi 25 millions de dollars sur cinq ans dans l'initiative Appuyer les communautés noires du . Cette initiative soutient des projets qui célèbrent les communautés noires canadiennes dynamiques, communiquent leurs connaissances et renforcent leurs capacités. Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada , le gouvernement soutient également la création d'un Institut canadien pour les personnes d'ascendance africaine, le premier institut national à faire progresser les initiatives qui traitent des questions touchant les Canadiens noirs.

, le gouvernement soutient également la création d'un Institut canadien pour les personnes d'ascendance africaine, le premier institut national à faire progresser les initiatives qui traitent des questions touchant les Canadiens noirs. À l'heure actuelle, il y a trois organisations intermédiaires dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada : les Tropicana Community Services, la Mesure visant les gens d'affaires noirs et le Groupe 3737.

: les Tropicana Community Services, la Mesure visant les gens d'affaires noirs et le Groupe 3737. Du 23 novembre 2020 au 8 janvier 2021, ces trois intermédiaires ont mené un appel de propositions sur leur portail de candidatures commun. Le 24 février 2021, les intermédiaires ont annoncé que 87 projets avaient été approuvés, ce qui représente un financement d'environ 2,65 millions de dollars.

Dans le cadre d'un appel de propositions précédent mené par Emploi et Développement social Canada , plus de 90 projets ont été approuvés à ce jour, ce qui représente jusqu'à 7 millions de dollars de financement.

