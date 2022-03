OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les opérateurs qualifiés des réseaux d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées sont essentiels pour que les communautés des Premières Nations disposent d'un accès durable à de l'eau potable salubre. Le gouvernement du Canada continue de permettre aux Premières Nations de mettre en œuvre des solutions durables qui répondent au besoin de disposer d'opérateurs qualifiés selon les modalités qui conviennent le mieux à leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones (SAC), a lancé un appel de propositions qui vise des projets traitant du maintien en poste, du recrutement et de la disponibilité des opérateurs des réseaux d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées qui travaillent dans les réserves.

Les demandeurs sont invités à soumettre des propositions qui se penchent sur des questions communautaires, régionales ou nationales, liées au renforcement des capacités des opérateurs des réseaux d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées dans les communautés des Premières Nations. La priorité sera accordée aux propositions soumises ou présentées par des communautés autochtones, des organisations autochtones ou réalisées en partenariat avec des Autochtones. Les projets retenus recevront un financement pouvant atteindre 500 000 $ destiné à appuyer de nouvelles initiatives de renforcement des capacités ou l'accroissement de capacités existantes.

L'appel de propositions est ouvert jusqu'au 25 avril 2022. Pour obtenir des précisions sur la manière de présenter une demande, visitez https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1646154366434/1646154391314.

Services Autochtones Canada appuie diverses initiatives de renforcement des capacités des opérateurs de systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées grâce à des investissements annuels d'environ 20 millions de dollars. Cela comprend plus de 12 millions de dollars par année pour le Programme de formation itinérante.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir plus de 5,2 milliards de dollars pour la construction et la réparation d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ainsi que pour l'appui de la gestion et de l'entretien efficaces des réseaux d'alimentation en eau dans les réserves. Les affectations de fonds pour le fonctionnement et l'entretien ont augmenté pour que la totalité du financement de la formule soit affectée aux réseaux d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées, alors qu'elle n'était que de 80 % auparavant. Les futures allocations de fonds comprendront également des rajustements en fonction de l'inflation annuelle et de tout autre nouveau bien construit.

« Notre gouvernement demeure engagé à améliorer l'accès à l'eau potable pour les communautés des Premières Nations. Pour de nombreuses communautés des Premières Nations qui ont besoin de solutions à long terme leur permettant de disposer d'un accès fiable à de l'eau salubre et propre, la disponibilité et le maintien en poste d'un opérateur formé des réseaux d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées contribuent grandement à la résolution de ce problème. Les propositions financées dans le cadre de cette initiative contribueront à éliminer certains de ces obstacles et appuieront les Premières Nations dans la création et le maintien d'un effectif qualifié d'opérateurs ».

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Cet appel de propositions accorde la priorité aux projets soumis ou présentés par des communautés autochtones, des organisations autochtones ou réalisés en partenariat avec des Autochtones.

Le financement sera accordé aux initiatives qui présentent des projets, des outils, des études ou des stratégies qui serviront essentiellement les intérêts des opérateurs des réseaux d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées dans les communautés des Premières Nations dans les réserves.

Les propositions qui ciblent les communautés des Premières Nations visées par des avis concernant la qualité de l'eau potable ou dont le réseau est à haut risque seront examinées de façon plus approfondie.

Cet appel de propositions accorde un financement pouvant atteindre 500 000 $ par projet à l'appui d'initiatives nouvelles ou élargies de renforcement des capacités dans les réserves. Les projets peuvent durer jusqu'à deux ans.

Toutes les propositions doivent être présentées par voie électronique avant 23 h 59 (heure de l'Est) le 25 avril 2022, ou être acheminées par la poste au plus tard le 25 avril 2022, le cachet de la poste faisant foi.

Grâce aux augmentations de fonds prévues dans le budget de 2019 et l'Énoncé économique de l'automne 2020, un financement permanent de plus de 400 millions de dollars par année sera accordé aux Premières Nations à l'échelle du pays pour le fonctionnement et l'entretien des réseaux d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées d'ici 2025-2026, par rapport à 109 millions de dollars en 2018-2019.

SAC a augmenté les allocations de financement pour le fonctionnement et l'entretien afin de fournir 100 % du financement de la formule pour les actifs d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, au lieu de 80 %. Les futures allocations de fonds comprendront également des rajustements en fonction de l'inflation annuelle et de tout autre nouveau bien construit.

Grâce à ces nouveaux investissements combinés, le gouvernement du Canada a presque quadruplé le financement annuel qu'il fournit pour soutenir le fonctionnement et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sur une base permanente à partir de 2021.

