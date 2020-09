Les organisations sont invités à soumettre une demande de financement

GATINEAU, QC, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les organisations et les projets qui habilitent les aînés et qui contribuent à améliorer leur santé et leur bien-être.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés Deb Schulte, a annoncé le lancement de l'appel de propositions de 2020-2021 pour des projets communautaires dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Cette année, les organisations pourront demander un financement pour aider les aînés à faire face à la pandémie en soumettant des propositions de projets qui offrent des activités particulières de secours et de reprise pour les aînés en réponse à la COVID-19. Les organisations pourront à nouveau soumettre des propositions pour des projets traditionnels du PNHA, qui pourront être mis en œuvre en 2021-2022.

Les organisations sont invitées à demander un financement pour des projets qui soutiennent les priorités nationales du PNHA :

Appuyer le vieillissement en santé Prévenir la maltraitance et la fraude envers les aînés Lutter contre l’âgisme, célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion Améliorer l’accès des aînés aux services et aux prestations du gouvernement Adapter les organismes communautaires à un environnement devenu plus virtuel

L'appel de propositions de 2020-2021 pour des projets communautaires du PNHA est ouvert jusqu'au 20 octobre 2020. Pour savoir comment présenter une demande, visitez le https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html.

Citation

« Nous investissons dans les projets communautaires partout au pays pour aider les aînés à demeurer connectés et engagés. Les aînés ont subi des contrecoups de la pandémie de COVID-19. Nous voulons aider les organisations locales, les grandes comme les petites, à offrir un soutien pertinent aux aînés de tous les horizons. »

- L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

Les faits en bref

Les aînés forment le groupe d'âge démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2030, le nombre d'aînés devrait atteindre 9,6 millions, soit près du quart de la population canadienne.

. D'ici 2030, le nombre d'aînés devrait atteindre 9,6 millions, soit près du quart de la population canadienne. Le PNHA offre des subventions et des contributions pour des projets visant à améliorer le bien-être des aînés dans leur communauté et à favoriser leur intégration sociale. Chaque année, les organisations sont invités à demander un financement pour des projets communautaires du PNHA par l'entremise d'un appel de propositions.

Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subventions.

Des fonds sont réserviés pour verser des subventions allant jusqu'à 5 000 $ aux organisations qui n'ont pas reçu de financement du programme ces cinq dernières années.

Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 27 400 projets nationaux dans des centaines de communautés, grâce à un investissement total du gouvernement du Canada de plus de 600 millions de dollars.

