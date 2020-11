La ministre Bardish Chagger annonce le lancement du nouvel appel de propositions dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

OTTAWA, ON, le 23 nov. 2020 /CNW/ - L'édification d'une société plus forte et consciemment plus inclusive, une société dans laquelle chaque Canadien peut participer et s'épanouir, est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a annoncé le lancement du nouvel appel de propositions dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.

Ce programme s'appuie sur la force du Canada en tant que société diversifiée et inclusive et finance des projets visant les objectifs suivants :

soutenir les communautés confrontées au racisme et à la discrimination, promouvoir la compréhension interculturelle et interconfessionnelle et favoriser des possibilités équitables de participer pleinement à la société canadienne;





promouvoir et amorcer des discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse à l'échelle nationale et internationale;





renforcer la recherche et les éléments probants pour mieux comprendre les disparités et les défis auxquels sont confrontés les communautés racisées, les minorités religieuses et les peuples autochtones.

L'appel de propositions pour les volets Projets et Renforcement des capacités communautaires est ouvert jusqu'au 12 janvier 2021. Les propositions relatives au volet Événements sont acceptées en permanence. Pour plus de détails sur les modalités de candidature, consultez le site https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/communautes-multiculturalisme-lutte-contre-racisme.html.

En vertu de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, notre gouvernement continue de soutenir les communautés racisées, les minorités religieuses et les peuples autochtones par l'amélioration des politiques, programmes et pratiques dans les organisations, les institutions et la société en général. Dans le cadre de cette stratégie, un financement supplémentaire a été annoncé pour compléter le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.

Citations

« À mesure que nous rendons nos communautés encore meilleures et consciemment plus inclusives, notre gouvernement est inébranlable dans son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. L'appel de propositions en vertu du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme est une autre étape importante dans nos efforts continus pour combattre contre toutes les formes de racisme et de discrimination en soutenant des mesures locales, régionales et nationales et des activités axées sur les résultats. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Les faits en bref

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme est composé de trois volets de financement : Projets, Renforcement des capacités communautaires et Événements. Depuis l'entrée en vigueur du Programme en septembre 2018, le gouvernement a financé 679 activités et 229 projets.

Le 15 octobre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé 85 projets dans tout le pays, financés par le nouveau Programme d'action et de lutte contre le racisme, doté de 15 millions de dollars, afin de s'attaquer aux obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale des peuples autochtones, des minorités religieuses et des communautés racisées.

Le 23 septembre 2020, le gouvernement du Canada a présenté ses priorités dans le discours du Trône, y compris ses efforts actuels pour lutter contre le racisme systémique en travaillant avec les communautés racisées et les peuples autochtones.

Le document Construire une fondation pour le changement : La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme (2019-2022) a été dévoilé le 25 juin 2019 après de vastes consultations dans tout le pays, dont 22 séances en personne. La stratégie est un investissement de 45 millions de dollars visant à apporter des changements à long terme dans le soutien aux communautés et l'amélioration des politiques, des mesures et des pratiques de nos institutions fédérales.

Le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme a récemment lancé son nouveau site Web et son bulletin d'information. Il constituera une ressource pour tous les Canadiens, leur permettant de trouver des informations sur le travail du Secrétariat, les activités à venir et les possibilités de financement au sein du gouvernement.

Liens connexes

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Danielle Keenan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, 819-934-1132; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca