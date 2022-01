OTTAWA, ON, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les communautés noires au Canada en promouvant la diversité et l'équité, et en combattant les différentes formes de racisme, de discrimination et de haine. Dans le cadre de cet engagement, le gouvernement investit dans des programmes qui reconnaissent la contribution des Canadiennes et Canadiens noirs, et s'attaquent aux obstacles systémiques et aux difficultés, aggravés par la pandémie, auxquels font face les communautés noires au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, a lancé un appel de concepts pour le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, qui est doté d'une enveloppe de 200 millions de dollars. Cet appel de concepts, qui fait suite aux consultations de mai 2021, vise à obtenir des suggestions innovatrices des communautés noires pour que le Fonds réponde à leurs attentes et aborde les enjeux uniques auxquels elles sont confrontées.

La mission du Fonds, dont la création a été annoncée dans le Budget de 2021, sera d'appuyer les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance dirigés par les Noirs qui œuvrent dans le domaine de la jeunesse et des projets sociaux afin de leur assurer une source durable de financement pour améliorer les perspectives sociales et économiques au sein de leurs communautés.

Le gouvernement invite les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance dirigés par les Noirs, ainsi que d'autres Canadiens intéressés, à participer à cet appel. Des renseignements sur la façon d'y participer se trouvent à : https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/ideas-black-led-philanthropic-fund.html.

Un processus ouvert sera lancé aussitôt que le processus de participation communautaire sera terminé. Une ou plusieurs fondations dirigées par des Noirs seront sélectionnées pour gérer et administrer le Fonds. Le récipiendaire sera responsable de la gestion des actifs générés par les sommes recueillies et pourra ainsi créer une source de financement durable à long terme pour les organismes des communautés noires.

Citations

« Au Canada, la diversité est un état de fait, mais l'inclusion est un choix. Les Canadiens noirs continuent d'être confrontés à de nombreux obstacles systémiques exacerbés par la pandémie. Le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs sera une plaque tournante pour les communautés noires partout au pays. Il sera d'un grand secours aux organismes à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance dirigés par les Noirs qui luttent contre le racisme systémique à l'endroit des personnes noires. En collaborant avec les communautés tout au long de la création et de la mise en place du Fonds, nous nous assurons que leur avis est au cœur de nos décisions. Nous voulons continuer à progresser vers un Canada plus inclusif et plus équitable où personne n'est laissé pour compte. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Les faits en bref

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, le ministre Hussen doit travailler avec ses collègues de l'ensemble du gouvernement pour mettre en œuvre des politiques et des projets qui visent à enrayer la discrimination et les préjugés subconscients - dont le racisme à l'endroit des personnes noires - au sein des organismes privés et publics, et ce, conformément à l'esprit de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies.

En mai 2021, le ministre Hussen s'est entretenu avec plus de 140 intervenants des communautés noires partout au Canada afin de connaître leur opinion sur le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs et de recueillir leurs commentaires sur sa conception.

En plus de l'investissement de 200 millions de dollars dans ce fonds, le Budget de 2021 prévoit 100 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada.

L'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada financera environ 1 300 projets qui amélioreront les milieux de travail et les espaces communautaires des organismes dirigés par des Noirs.

Par l'entremise de l'Initiative, le gouvernement soutient également l'établissement de l'Institut national des personnes d'ascendance africaine afin de faire progresser les projets qui traitent des questions touchant les Canadiennes et Canadiens noirs.

Dans le cadre de l'Initiative, le gouvernement du Canada créera un groupe consultatif composé de chefs de file noirs de partout au Canada. Ce groupe le tiendra au courant de la conception du programme, de ses processus de financement, ainsi que de son engagement continu avec les organismes qui jouent un rôle essentiel auprès des communautés noires canadiennes.

