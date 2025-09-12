WINNIPEG, MB, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Le Canada passe à l'action pour bâtir un avenir propre et abordable - une maison ou un immeuble à la fois. Puisque les bâtiments sont la troisième source de gaz à effet de serre au Canada, la façon dont on les chauffe, les climatise et les alimente en énergie joue un rôle central dans la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada propose des soutions pratiques et abordables qui donnent des résultats concrets pour la population canadienne. C'est pourquoi nous lançons le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes (PCMAV), un nouveau programme qui aidera les ménages ayant un revenu égal ou inférieur au revenu médian à réduire leurs factures d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre en rénovant leurs maisons sans frais.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une première entente - avec le Manitoba - dans le cadre du PCMAV. Le gouvernement fédéral versera près de 30 millions de dollars pour soutenir Efficacité Manitoba dans la mise en œuvre du programme.

Pour garantir qu'il réponde aux besoins particuliers des différentes collectivités au Canada, le PCMAV sera mis en œuvre en partenariat avec les provinces et les territoires. C'est le premier programme du genre à être offert aux locataires. Comme le PCMAV fait appel à un modèle d'installation directe, les participants n'auront pas à payer de leur poche pour la rénovation de leurs habitations. Parmi les rénovations possibles, mentionnons l'isolation, l'étanchéisation, l'installation d'une thermopompe ou de panneaux solaires ainsi que les portes et fenêtres.

Le PCMAV fournira également des ressources aux gouvernements autochtones et à des organisations autochtones représentatives au titre d'ententes déjà en vigueur administrées par Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Au moyen d'une approche fondée sur les distinctions qui réduit les exigences administratives, le PCMAV collaborera avec des partenaires inuits, métis et des Premières Nations pour faire avancer les priorités qu'ils ont eux-mêmes établies dans le domaine de l'efficacité énergétique résidentielle.

Le PCMAV vient compléter le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (PCAMT), lequel est déjà offert aux ménages manitobains à revenu médian ou inférieur qui souhaitent remplacer leur système de chauffage au mazout par une thermopompe admissible. Grâce au PCAMT, les Manitobains peuvent obtenir jusqu'à 20 000 $ en aides financières pour couvrir en partie le coût de la transition. Les Manitobains admissibles peuvent soumettre dès maintenant une demande de financement à ces deux programmes, qui rendent les améliorations écoénergétiques résidentielles plus accessibles et plus abordables à l'échelle de la province.

En transformant notre façon de chauffer, de climatiser et d'alimenter en énergie nos bâtiments, non seulement nous luttons contre les émissions, mais nous réduisons aussi les factures des Canadiens et créons un schéma directeur pour assurer notre prospérité économique dans la durée.

« Trop de Canadiens ont à composer avec des coûts de chauffage et de climatisation résidentiels élevés. Le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes vise à rendre le coût de la vie plus abordable tout en luttant contre les changements climatiques. En aidant les Canadiens - particulièrement ceux et celles qui en ont le plus besoin - à rénover sans frais leurs habitations, nous contribuons à rendre celles-ci plus confortables, à abaisser les factures d'électricité et à réduire les émissions. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En aidant les familles à réduire leurs factures d'énergie, non seulement nous améliorons leur pouvoir d'achat, mais nous bâtissons aussi un avenir plus propre et plus résilient pour tout le monde. Ces aides à la rénovation résidentielle du Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes contribueront aussi à dynamiser le marché canadien des bâtiments durables. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Manitoba est fier d'être la première province à mettre en œuvre le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes. Ce programme s'inscrit dans la continuité de nos efforts pour exceller au chapitre de l'efficacité énergétique grâce à Efficacité Manitoba, et il donne un coup de pouce supplémentaire aux Manitobains qui travaillent avec des fournisseurs fiables, en rendant les rénovations résidentielles plus accessibles, plus équitables et plus profitables. Jour après jour, nous œuvrons à la création d'un avenir énergétique plus propre et plus abordable pour la population du Manitoba. »

L'honorable Mike Moyes

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

« Efficacité Manitoba a à cœur d'aider les Manitobains à économiser l'énergie, à réduire leurs factures d'énergie et à rendre leurs maisons plus résilientes grâce à l'efficacité énergétique. Ces fonds additionnels nous permettent de redoubler d'efforts pour répondre aux attentes des Manitobains, élargir notre offre de programmes d'efficacité énergétique et rendre ceux-ci plus faciles d'accès à plus de gens. »

Colleen Kuruluk

Directrice générale, Efficacité Manitoba

Quelques faits

Efficacité Manitoba est la société d'État chargée de l'efficacité énergétique au Manitoba . Elle poursuit des objectifs d'économies d'énergie à long terme fixés par la loi en proposant des programmes variés et accessibles pour aider les Manitobains à économiser énergie et argent, ainsi qu'à protéger l'environnement.

est la société d'État chargée de l'efficacité énergétique au . Elle poursuit des objectifs d'économies d'énergie à long terme fixés par la loi en proposant des programmes variés et accessibles pour aider les Manitobains à économiser énergie et argent, ainsi qu'à protéger l'environnement. Efficacité Manitoba utilisera les fonds du PCMAV pour relayer et amplifier le succès de deux programmes actuellement offerts aux ménages à revenu médian ou inférieur, soit le Programme d'aide à l'efficacité énergétique et les Offres d'efficacité énergétique pour les Métis, en défrayant totalement les propriétaires admissibles des prêts accordés en fonction du revenu pour l'acquisition de pompes géothermiques.

utilisera les fonds du PCMAV pour relayer et amplifier le succès de deux programmes actuellement offerts aux ménages à revenu médian ou inférieur, soit le Programme d'aide à l'efficacité énergétique et les Offres d'efficacité énergétique pour les Métis, en défrayant totalement les propriétaires admissibles des prêts accordés en fonction du revenu pour l'acquisition de pompes géothermiques. Les Manitobains peuvent faire une demande directement sur le site Web d'Efficacité Manitoba et se renseigner sur les critères d'admissibilité.

et se renseigner sur les critères d'admissibilité. Efficacité Manitoba propose aussi de nombreux programmes et services rentables pour aider tous les Manitobains à économiser l'énergie, à réduire leurs factures et à améliorer le confort de leur foyer.

propose aussi de nombreux programmes et services rentables pour aider tous les Manitobains à économiser l'énergie, à réduire leurs factures et à améliorer le confort de leur foyer. Le PCMAV s'adresse non seulement aux propriétaires, mais aussi aux locataires qui paient leurs factures d'énergie, ce qui rend les aides à la rénovation accessibles à un plus grand nombre de ménages canadiens à revenu médian ou inférieur.

Le PCMAV devrait être offert dans plusieurs autres provinces au cours de la prochaine année.

Au Canada, le chauffage des locaux et de l'eau est à l'origine de plus de 96 % des émissions imputables directement aux bâtiments. Le remplacement des systèmes de chauffage à énergies fossiles par des options sobres en carbone, telles les pompes géothermiques électriques, aide vraiment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les factures de chauffage.

Plus de 260 000 nouvelles thermopompes ont été installées au pays depuis 2020 grâce au soutien du gouvernement fédéral et des partenaires provinciaux et territoriaux qui participent à la prestation des programmes.

