TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagnée de Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, annoncera des appuis financiers du gouvernement du Canada pour soutenir 19 entreprises manufacturières des régions de la Mauricie, de Lanaudière et du Centre-du-Québec. Cet appui se veut un soutien dans un contexte marqué par les pressions tarifaires qui touchent leurs activités.

Date :

17 décembre 2025

Heure :

13 h

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h, le 17 décembre 2025 : [email protected]. Le lieu de l'annonce sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'événement.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements, Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]