TORONTO, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir un pays plus équitable pour toutes les générations, où tous les Canadiens et Canadiennes ont la possibilité de participer et de réussir, peu importe leur identité ou leurs capacités. L'élimination des obstacles auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap pour obtenir et conserver un bon emploi est un élément important de cette initiative et un moyen de renforcer la main-d'œuvre et l'économie du Canada.

C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, a annoncé le lancement de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap. Cette stratégie vise à combler l'écart en matière d'emploi entre les personnes qui sont en situation de handicap et celles qui ne le sont pas d'ici 2040. Il s'agit de l'une des principales mesures du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, et contient un éventail de mesures autour des trois objectifs suivants :

Personnes - aider les personnes à trouver et à conserver de bons emplois, à avancer dans leur carrière ou à devenir des entrepreneurs.

- aider les personnes à trouver et à conserver de bons emplois, à avancer dans leur carrière ou à devenir des entrepreneurs. Employeurs - aider les employeurs à diversifier leurs effectifs en créant des milieux de travail inclusifs et accessibles.

- aider les employeurs à diversifier leurs effectifs en créant des milieux de travail inclusifs et accessibles. Facilitateurs - accroître l'offre et renforcer la capacité des personnes et des organismes qui s'efforcent d'appuyer l'inclusion et l'accessibilité en matière d'emploi pour les personnes en situation de handicap, ainsi que la portée de leurs interventions.

En ce jour, nous soulignons aussi la cinquième année de l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l'accessibilité, l'une des plus importantes réalisations en matière de droits des personnes en situation de handicap de l'histoire de notre pays. Pour cette occasion, la ministre Khera s'est rendu au Conseil canadien de la réadaptation et du travail, où elle a annoncé le lancement de la Stratégie ainsi qu'un un financement de 6,5 millions de dollars, qui sera octroyé à sept organismes situés à travers le Canada dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Ces organismes travaillent avec les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap autochtones, noirs ou racisés pour fournir des mesures de soutien novatrices et adaptées à la culture, qui aideront à accroître l'accès à la formation et améliorer les résultats en matière d'emploi pour les membres de ces communautés qui se heurtent à des obstacles supplémentaires qui leur sont propres.

« La Stratégie d'emploi vise à établir l'équité. Il s'agit d'un plan comprenant des mesures concrètes dont l'objectif est de renforcer notre économie et nos communautés afin que tous les Canadiens et Canadiennes, quelles que soient leurs capacités, puissent réussir sur le marché du travail. Grâce au Fonds d'intégration, nous créons également des milieux de travail inclusifs et accessibles et nous mettons des ressources importantes à la disposition des personnes en situation de handicap, telles que la formation professionnelle et le mentorat. Notre gouvernement s'est engagé à bâtir un pays plus équitable et plus inclusif pour tous, et l'annonce d'aujourd'hui contribuera à renforcer l'autonomie des millions de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap au pays. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera

Le lancement de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap appuie le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement et la Loi canadienne sur l'accessibilité , qui sont tous deux guidés par le principe « Rien sans nous ». Il s'inscrit également dans l'approche fondée sur les droits de la personne à l'égard de l'incapacité et de l'intersectionnalité, qui contribue à l'engagement continu du gouvernement de créer un Canada véritablement inclusif, sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux.

, qui sont tous deux guidés par le principe « Rien sans nous ». Il s'inscrit également dans l'approche fondée sur les droits de la personne à l'égard de l'incapacité et de l'intersectionnalité, qui contribue à l'engagement continu du gouvernement de créer un véritablement inclusif, sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux. L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022 a révélé que 27 % des Canadiens et Canadiennes âgés de 15 ans et plus, soit environ 8 millions de personnes, déclarent avoir une incapacité qui les limite dans leurs activités quotidiennes. Parmi les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap âgés de 25 à 64 ans, 30,4 % ne font pas partie de la population active, contre 15,8 % pour les Canadiens et Canadiennes n'ayant pas d'incapacité. Ils continuent d'être aux prises avec des obstacles persistants à l'emploi, qui existent depuis longtemps.

Les chercheurs d'emploi autochtones, noirs ou racisés sont touchés de façon disproportionnée par les obstacles à l'inclusion sur le marché du travail par rapport aux personnes en situation de handicap qui ne font pas partie de ces groupes. Selon Statistique Canada, près de la moitié des membres des Premières Nations en âge de travailler interrogés ont déclaré que leur propre incapacité était la principale raison pour laquelle ils ne faisaient pas partie de la population active. Une personne en situation de handicap sur sept s'identifie comme membre d'une minorité visible, et près de la moitié des membres de minorités visibles en situation de handicap et sans emploi indiquent qu'ils pourraient occuper un emploi rémunéré.

Le Fonds d'intégration met en contact des employeurs et des employés en situation de handicap dans l'optique d'accroître la participation à la population active des personnes en situation de handicap en âge de travailler. Il vise à aider les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap à se préparer à l'emploi, à trouver un emploi et à le conserver, à progresser dans leur carrière ou à devenir travailleurs autonomes. Il aide également les employeurs à créer des milieux de travail plus inclusifs et plus accessibles.

Dans le budget de 2022, le gouvernement a affecté 272,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'intégration à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap. Une portion de ces fonds était destinée à des organismes de petite taille, comme les sept mentionnés dans l'annonce d'aujourd'hui, soutenant des personnes en situation de handicap qui sont aussi membres d'autres groupes méritant l'équité.

Les prochaines étapes de la stratégie d'emploi comprennent diverses mesures visant à combler l'écart en matière d'emploi entre les personnes en situation de handicap et les personnes n'ayant pas d'incapacité d'ici 2040, ainsi qu'à élaborer de nouvelles façons de rendre compte des progrès réalisés dans ce domaine. Ces mesures comprennent les suivantes : Continuer d'intégrer les mesures de soutien à l'emploi destinées aux personnes en situation de handicap à l'ensemble des programmes fédéraux et encourager l'adoption d'une approche pangouvernementale pour rendre toutes les politiques et tous les programmes gouvernementaux plus inclusifs. Collaborer avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones pour mettre les connaissances en commun et mieux soutenir les personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Élaborer des indicateurs en collaboration avec la communauté des personnes en situation de handicap et d'autres intervenants pour mieux mesurer les progrès.



Liste des organismes travaillant avec des Canadiens et Canadiennes en situation de handicap autochtones, noirs ou racisés qui reçoivent ou qui recevront des fonds dans le cadre de l'appel de propositions de 2022 du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées, conformément à l'annonce faite aujourd'hui.

Abilities Connected Employment Project Inc. - Saskatoon ( Saskatchewan )

( ) Construction Foundation of BC - Victoria (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Iskatewizaagegan n° 39 Independent First Nation, Shoal Lake - Kenora ( Ontario )

- ( ) Progressive Intercultural Community Services - Surrey (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) The John Howard Society of Nova Scotia - Lower Sackville (Nouvelle-Écosse)

- (Nouvelle-Écosse) Learning Enrichment Foundation- Toronto ( Ontario )

( ) Tropicana Employment Centre - Toronto ( Ontario )

