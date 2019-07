Le gouvernement du Canada lance la Feuille de route du Canada pour mettre fin à la violence à l'égard des enfants

La feuille de route présente les mesures qui doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des enfants

OTTAWA, le 15 juill. 2019 /CNW/ - La violence contre les enfants a de lourdes conséquences pour eux, leur famille et leur communauté. Elle influe sur leurs relations et sur les générations futures. Selon les données de Statistique Canada, un Canadien sur trois de 15 ans et plus a subi une forme ou une autre de mauvais traitements avant l'âge de 15 ans.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a lancé aujourd'hui la Feuille de route du Canada pour mettre fin à la violence à l'égard des enfants, dans le cadre des efforts que le gouvernement du Canada continue de déployer pour éliminer la violence fondée sur le sexe et les mauvais traitements infligés aux enfants. La feuille de route décrit les solides assises du gouvernement du Canada en ce qui a trait à la prévention de la violence faite aux enfants et à la lutte contre celle-ci, de même que les progrès qu'il a réalisés en la matière, tout en proposant d'autres mesures qui pourraient être prises.

La feuille de route présente des possibilités d'agir qui intensifieront les efforts de prévention et d'intervention axés sur les groupes à risque, notamment les enfants métis, inuits et des Premières Nations, les enfants nouvellement arrivés au Canada, les enfants handicapés et les jeunes LGBTQ2S. Il s'agit, entre autres, de renforcer les données probantes ainsi que d'accroître la collaboration et la coordination parmi les principaux partenaires et intervenants.

La feuille de route fait état des lois, des politiques et des programmes en vigueur au Canada qui protègent les enfants et favorisent des milieux familiaux et sociaux qui sont sécuritaires et protecteurs. Bien que la feuille de route mette principalement l'accent sur les rôles et les efforts du gouvernement du Canada, elle donne aussi des exemples de pratiques novatrices adoptées par les provinces et les territoires. Elle encadre également la collaboration avec nos partenaires et avec les intervenants dans la poursuite de nos efforts pour comprendre les causes et les conséquences de la violence faite aux enfants, de même que les moyens efficaces de la prévenir.

Citations

« De nombreux programmes canadiens de prévention de la violence sont considérés comme des pratiques exemplaires à l'échelle mondiale. La Feuille de route du Canada pour mettre fin à la violence à l'égard des enfants nous permet de mettre en valeur les efforts qui sont déployés partout au pays et elle guide les mesures prises au Canada pour nous attaquer à l'enjeu complexe qu'est l'élimination de la violence faite aux enfants. Toute forme de violence ou de mauvais traitements est inacceptable. Le gouvernement du Canada est farouchement déterminé à protéger la santé et le bien-être des enfants du Canada et à mettre fin à la violence et aux mauvais traitements qui leur sont infligés, quelle qu'en soit la forme. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« À titre d'administratrice en chef de la santé publique du Canada, je suis fière d'être la représentante du Canada au sein du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants. La violence faite aux enfants peut avoir des effets graves et durables sur leur santé physique et mentale, dans l'immédiat et tout au long de leur vie. Grâce à la feuille de route, le Canada peut tirer parti de ses points forts et concentrer ses efforts là où les besoins se font le plus sentir et où les possibilités sont les meilleures. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Faits en bref

En tant qu'État partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant depuis 1991, le gouvernement du Canada est absolument déterminé à remplir ses obligations, notamment à prendre les mesures appropriées pour protéger les enfants contre les mauvais traitements et la violence.

est absolument déterminé à remplir ses obligations, notamment à prendre les mesures appropriées pour protéger les enfants contre les mauvais traitements et la violence. En mars 2018, le Canada s'est joint au Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants [site en anglais seulement] (End Violence), qui regroupe des organisations de tous les secteurs ainsi que des enfants eux-mêmes dans le cadre d'une collaboration unique axée sur l'élimination de la violence à l'égard de tous les enfants.

s'est joint au Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants [site en anglais seulement] (End Violence), qui regroupe des organisations de tous les secteurs ainsi que des enfants eux-mêmes dans le cadre d'une collaboration unique axée sur l'élimination de la violence à l'égard de tous les enfants. En se joignant aux autres pays pionniers [site en anglais seulement], le Canada s'est engagé à mettre au point une feuille de route des mesures à prendre pour lutter contre la violence à l'égard des enfants sur les deux ou trois prochaines années. Il a aussi convenu de renforcer la collaboration avec des partenaires de tous les secteurs.

Liens connexes

Feuille de route du Canada pour mettre fin à la violence à l'égard des enfants

Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Thierry Bélair, Cabinet de Ginette Petitpas Taylor, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, hc.media.sc@canada.ca; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709