GATINEAU, QC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Le paysage mondial actuel change rapidement. Au milieu de l'incertitude économique et des défis pour les travailleurs, les industries et les communautés, le gouvernement du Canada vise sans relâche à bâtir une économie forte et résiliente et à protéger les emplois des Canadiens. De solides relations de travail et des outils modernes pour les appuyer sont essentiels à la stabilité de notre pays, de notre économie et de nos communautés.

La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, ont annoncé que le gouvernement du Canada allait lancer des consultations sur les manières de moderniser le cadre fédéral des relations de travail.

Les employeurs et leurs représentants, les syndicats et les groupes d'employés, de même que d'autres intervenants devront fournir des commentaires sur des mesures visant à renforcer les relations de travail et à faire en sorte que les travailleurs soient mieux protégés et soutenus. Parmi les mesures pour lesquelles le gouvernement cherche à obtenir des commentaires figurent les suivantes :

adopter des échéanciers rajustés pour les négociations collectives;

renforcer le soutien à la formation pour les travailleurs touchés par l'intelligence artificielle et l'automatisation;

mettre à jour les protections en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail;

accroître les protections contre la classification erronée et le vol de salaire, et explorer les options visant à garantir que les droits des syndicats se poursuivent lors du lancement de nouveaux appels d'offres.

Les consultations auront lieu dans le cadre de tables rondes virtuelles et en personne ciblées. Les parties intéressées pourront soumettre leurs commentaires par écrit jusqu'au 18 mai 2026. La rétroaction ainsi recueillie sera publiée dans un rapport Ce que nous avons entendu et soigneusement analysée pour éclairer les décisions politiques.

Pour bâtir une économie forte et soutenir les travailleurs aujourd'hui et dans l'avenir, nous devons moderniser le Code du travail pour qu'il renferme les outils sur lesquels les travailleurs et les employeurs peuvent compter.

Citations

« Le monde est en pleine évolution et apporte de nouveaux défis, et les travailleurs et les entreprises sont la clé du succès pour réaliser les ambitions du Canada. Ces consultations visent à entendre les syndicats, les travailleurs, les employeurs et les partenaires partout au pays pour que les milieux de travail sous réglementation fédérale demeurent des environnements justes et modernes où les travailleurs se sentent soutenus et peuvent s'épanouir. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« L'économie d'aujourd'hui exige qu'on agisse. Les travailleurs ont besoin d'outils pour s'adapter, et des politiques modernes et robustes en matière de travail permettront de soutenir une main-d'œuvre compétitive et une économie canadienne solide. »

- Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli

Faits en bref

Le secteur sous réglementation fédérale est composé de milieux de travail dans de nombreuses industries, y compris le transport aérien; le transport ferroviaire, routier et maritime; les banques; et les services postaux et de messagerie.

Le secteur privé sous réglementation fédérale compte plus de 22 000 employeurs et plus de 1 million d'employés partout au Canada dans des industries comme le transport, l'expédition, et les télécommunications.

Depuis le dépôt du rapport final de la Commission d'enquête sur les relations de travail dans les ports de la côte Ouest en mai 2025, le gouvernement a mobilisé les intervenants et a analysé les recommandations. Les consultations de mai 2026 représentent une occasion de recueillir l'avis des intervenants sur certaines des recommandations de la Commission.

Les intervenants auront de nombreuses occasions de fournir des commentaires à propos des mesures qui sont étudiées lors de ces consultations, y compris par une soumission écrite et les tribunes existantes comme le Comité consultatif sur les normes du travail et le Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail. Les membres du nouveau Conseil consultatif tripartite sur les politiques du travail seront également consultés au sujet de cette initiative.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]