Le gouvernement du Canada lance des consultations publiques sur l'avenir de l'aéroport Billy Bishop de Toronto

TORONTO, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'aéroport Billy Bishop de Toronto occupe une place importante dans le réseau de transport aérien du Canada. Il contribue à l'emploi, au tourisme, aux déplacements professionnels, aux services d'urgence et à une meilleure connectivité entre les régions du Canada et les carrefours économiques transfrontaliers. L'aéroport est situé au cœur de la communauté riveraine de Toronto, où les personnes qui y habitent et celles qui sont en visite, ainsi que les entreprises, peuvent travailler, vivre et profiter de tout ce que la région a à offrir.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada allait lancer un processus de consultation publique sur l'avenir de l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Dans le cadre de cette consultation, Transports Canada s'est engagé à travailler avec les gouvernements provinciaux et municipaux, les peuples autochtones, NAV Canada et l'Administration portuaire de Toronto. Les commentaires reçus seront essentiels pour orienter les projets à venir et garantir une exploitation aéroportuaire sécuritaire, efficace et durable, dans l'intérêt de tous les membres de la communauté.

Les consultations publiques se dérouleront d'aujourd'hui jusqu'au 24 juillet 2026. Il s'agit d'un processus de consultation ouvert, et aucune décision n'a été prise à ce stade-ci. Ce processus de consultation permettra de s'assurer que les résidents et résidentes de Toronto, les Canadiens et Canadiennes d'autres régions, les peuples autochtones et les parties prenantes puissent faire entendre leur voix. Des questions importantes ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les transports, l'économie, les considérations environnementales, le bruit, l'habitation et la qualité de vie dans les communautés environnantes. Les commentaires recueillis dans le cadre de ce processus aideront grandement le gouvernement du Canada à prendre des décisions quant à la voie à suivre.

Les possibilités de participation comprendront un sondage en ligne, des séances de consultation et des consultations directes auprès des peuples autochtones. Transports Canada sollicitera également les commentaires et les conseils d'organismes spécialisés comme Waterfront Toronto et d'autres afin d'éclairer les prochaines étapes.

Citation

« Ces consultations permettront aux communautés ainsi qu'aux résidents et résidentes de faire part de leurs points de vue sur l'avenir de l'aéroport. Les commentaires recueillis dans le cadre de ce processus joueront un rôle clé dans l'orientation des décisions futures. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Les faits en bref

L'aéroport Billy Bishop de Toronto présente une structure de propriété unique par rapport aux autres aéroports du Canada : trois entités sont propriétaires des terrains nécessaires à son exploitation.

La majeure partie des terrains appartient à l'Administration portuaire de Toronto (78,5 %), les parts restantes étant détenues par la Ville de Toronto (20 %) et par Transports Canada (1,5 %).

L'Administration portuaire de Toronto loue les terrains appartenant à Transports Canada et à la Ville dans le cadre de l'entente tripartite.

En juin 2026, la province de l'Ontario a adopté une loi visant à lui permettre d'acquérir les terrains aéroportuaires appartenant à la Ville de Toronto, et à faciliter le retrait de la Ville à titre de partie à l'entente tripartite. Ce processus est en cours.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse principale et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]