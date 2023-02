GATINEAU, QC, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, un plan d'action sur 15 ans adopté par tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Au cœur de ce programme se trouvent les 17 objectifs de développement durable (ODD), qui s'attaquent aux défis mondiaux les plus urgents d'ici 2023, y compris la pauvreté, l'inégalité et les changements climatiques.

Aujourd'hui, à la Conférence sur les collectivités durables de la Fédération canadienne des municipalités, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé que le Canada présentera cet été son deuxième Examen national volontaire sur les objectifs de développement durable.

La ministre Gould, dans son rôle de responsable fédérale de la mise en œuvre nationale du Programme 2030, a annoncé le lancement de consultations publiques visant à recueillir les commentaires des Canadiens sur l'Examen et à mettre en évidence les projets, défis et possibilités notables liés aux ODD. Le questionnaire en ligne sera disponible pendant 30 jours et constitue une première étape dans le processus de mobilisation entourant la présentation de l'Examen national volontaire du Canada. Parmi les autres activités figure la mobilisation ciblée à l'intention de divers groupes d'intervenants, dont les ministères fédéraux, les provinces, les territoires, les municipalités, les députés, les Autochtones, les jeunes et les principaux intervenants en matière d'ODD.

Les consultations permettront d'éclairer l'Examen national volontaire effectué par le Canada. Dans le cadre de cet examen, le Canada partagera les leçons apprises et collaborera avec les autres pays membres de l'ONU afin de discuter des jalons et des progrès accomplis en ce qui a trait au Programme 2030. L'Examen national volontaire sera présenté au cours du Forum politique de haut niveau des Nations Unies. Il s'agit d'une excellente occasion pour le Canada de mettre en valeur son engagement en faveur du développement durable et de faire preuve de leadership, de transparence et de reddition de compte relativement à cet important programme mondial.

Le Canada présentera un rapport sur les contributions de l'ensemble de la société et de l'ensemble du gouvernement concernant les objectifs de développement durable, y compris la collaboration internationale en cours visant à assurer un avenir meilleur pour tous. Ce rapport portera sur les contributions faites au Canada et dans les pays en voie de développement depuis la dernière présentation de l'Examen national volontaire du Canada en 2018.

Les 17 objectifs de développement durable ont toujours été partie intégrante des programmes et des politiques du gouvernement du Canada et chaque Canadien a un rôle à jouer. À mi-chemin de la mise en œuvre du Programme 2030, le Canada reste déterminé à effectuer ce travail commencé en 2015, et à bâtir des communautés plus fortes, sûres et inclusives qui n'excluent personne.

Citations

« Les ODD sont certes ambitieux, mais le Canada aide depuis longtemps les personnes les plus vulnérables. L'Examen national volontaire représente un grand moment pour le Canada de mettre en valeur ses progrès à l'égard des objectifs de développement durable et de mobiliser les intervenants qui font partie intégrante de la mise en œuvre continue du Programme 2030. J'ai vraiment hâte d'échanger avec les Canadiens et d'entendre ce qu'ils ont à dire. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Je suis convaincu que le monde peut être meilleur si nous travaillons ensemble. Le Programme 2030 et les 17 ODD demeurent une feuille de route collective pour une reconstruction inclusive et résiliente et pour la création d'un monde plus pacifique, prospère et durable qui profite à tous et qui protège du même coup notre planète. C'est pourquoi le travail que nous faisons ensemble est plus important que jamais. »

- Le ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan

Les faits en bref

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre mondial de 15 ans adopté en 2015 par le Canada et les 192 autres États membres des Nations Unies. Le Programme 2030 consiste en 17 objectifs et en 169 cibles.

L'Examen national volontaire est un rapport soumis aux Nations Unies par un pays montrant ses progrès dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Le but pour un pays de faire un tel examen est d'expliquer ce qu'il a fait pour atteindre ces objectifs, de partager ses réussites et ses défis et de participer à une discussion avec d'autres pays sur la manière de continuer à s'améliorer.

Au total, 55 pays ont fait part de leur intérêt à présenter un Examen national volontaire lors du Forum politique de haut niveau de 2023. Le Canada fait partie des 41 pays sélectionnés cette année.

fait partie des 41 pays sélectionnés cette année. Le Forum politique de haut niveau aura lieu en juillet 2023 et est la principale plateforme des Nations Unies sur le développement durable en plus de constituer un outil majeur pour assurer le suivi et l'examen du Programme 2030 à l'échelle mondiale.

est la principale plateforme des Nations Unies sur le développement durable en plus de constituer un outil majeur pour assurer le suivi et l'examen du Programme 2030 à l'échelle mondiale. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau , copréside le Groupe des défenseurs des ODD des Nations Unies, composé de 17 leaders influents qui sensibilisent le monde aux ODD. Aux côtés de la première ministre de la Barbade, Mia Mottley , le premier ministre Trudeau s'efforce de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles, de lutter contre le changement climatique et de protéger la planète, de permettre l'accès à des études de qualité pour tous, et de favoriser des partenariats diversifiés et inclusifs pour le développement durable.

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Haley Hodgson, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Développement international, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]