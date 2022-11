Les recommandations aideront le gouvernement du Canada à améliorer pour les enfants l'accès à des aliments nutritifs en milieu scolaire.

GATINEAU, QC, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Un enfant sur cinq au Canada risque de se rendre à l'école le ventre vide. Les programmes de repas scolaires peuvent contribuer à réduire la faim et l'insécurité alimentaire, améliorer l'accès pour les enfants à des aliments nutritifs, améliorer les résultats scolaires et accroître la réussite, et aider les familles en réduisant les coûts associés aux aliments. Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé que le gouvernement du Canada a lancé des consultations en vue d'élaborer une politique pancanadienne en matière d'alimentation dans les écoles et d'examiner comment un plus grand nombre d'enfants canadiens pourraient recevoir des aliments nutritifs à l'école.

À la suite de ces consultations avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des partenaires autochtones et des intervenants, la politique visera à orienter l'élargissement des programmes de repas scolaires en fonction de principes et objectifs clés, tout en assurant une approche souple qui laisse place à l'adaptation aux réalités locales. Elle cherchera également à jeter les bases d'une collaboration et d'un investissement accrus qui feront en sorte que plus d'enfants auront accès à des aliments nutritifs à l'école. La mobilisation de partenaires autochtones aidera à ce que la politique tienne compte des besoins uniques et diversifiés des enfants autochtones.

Une politique pancanadienne en matière d'alimentation dans les écoles doit tenir compte des diverses réalités des enfants au Canada, de leur famille et de leur école, et elle doit s'appuyer de façon constructive sur les programmes existants. C'est pourquoi le gouvernement souhaite entendre directement les divers points de vue des Canadiens et tirer des leçons de leurs expériences en matière de programmes d'alimentation dans les écoles. En plus de tenir des tables rondes avec des groupes d'intervenants clés, y compris des enfants et des jeunes, le gouvernement du Canada lancera en novembre un questionnaire en ligne sur sa page Web Consultations auprès des Canadiens. Tous les Canadiens seront invités à faire part de leurs points de vue afin d'éclairer l'élaboration d'une politique pancanadienne en matière d'alimentation dans les écoles.

Les commentaires recueillis dans le cadre de ces consultations aideront à élaborer une politique pancanadienne en matière d'alimentation dans les écoles qui répondra aux besoins changeants des enfants et des familles, tout en jetant les bases d'un avenir où un plus grand nombre d'enfants du Canada auront accès à des aliments nutritifs lorsqu'ils sont à l'école.

Citations

« Trop d'enfants essaient d'apprendre alors qu'ils ont l'estomac vide, et trop de familles canadiennes n'ont pas accès à des aliments sains de façon durable. Nous savons qu'une approche pancanadienne en matière d'alimentation dans les écoles pourrait améliorer la santé globale de nos enfants pendant qu'ils apprennent, ce qui se traduira par un avenir meilleur pour eux et pour le Canada. Tous les enfants devraient avoir accès aux aliments sains dont ils ont besoin pour grandir et apprendre. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Quand on a lancé la toute première Politique alimentaire pour le Canada en 2019, la mise sur pied d'une politique d'alimentation dans les écoles s'est imposée comme étant incontournable. Chaque enfant, peu importe où il vit, mérite d'avoir accès à des aliments sains et nutritifs pour atteindre son plein potentiel. »

- La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau

Les faits en bref

Dans le budget de 2019, on prévoyait plus de 134 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la politique alimentaire afin de renforcer les systèmes alimentaires et d'améliorer la sécurité alimentaire. Le budget renfermait aussi un engagement à collaborer avec les provinces et les territoires en vue de créer un programme national d'alimentation dans les écoles.

Dans le budget de 2022, on réaffirmait les engagements inscrits dans les lettres de mandat de décembre 2021 de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, soit la collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités, des partenaires autochtones et des intervenants afin d'élaborer une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles et d'examiner comment un plus grand nombre d'enfants canadiens pourraient recevoir des aliments nutritifs à l'école.

Selon l'Enquête canadienne sur le revenu de 2020 et le rapport PROOF 2021 intitulé L'insécurité alimentaire des ménages au Canada , 15,9 % des ménages des dix provinces ont connu un certain niveau d'insécurité alimentaire au cours de la dernière année. Cela représente 5,8 millions de personnes, y compris environ 1,4 million d'enfants âgés de moins de 18 ans.

le rapport PROOF 2021 intitulé , 15,9 % des ménages des dix provinces ont connu un certain niveau d'insécurité alimentaire au cours de la dernière année. Cela représente 5,8 millions de personnes, y compris environ 1,4 million d'enfants âgés de moins de 18 ans. L'insécurité alimentaire est particulièrement élevée dans le Nord. En 2019, 46,1 % des ménages du Nunavut , 23,1 % des ménages des Territoires du Nord-Ouest et 15,3 % des ménages du Yukon souffraient d'insécurité alimentaire modérée ou grave.

Liens connexes

La Politique alimentaire pour le Canada

Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

Statistique Canada : Enquête canadienne sur le revenu, 2020

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]