VANCOUVER, BC, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Les Nations Gitga'at et Gitxaala occupent depuis des millénaires les terres et les eaux entourant leurs communautés côtières de Hartley Bay et de Kitkatla, sur la côte du Pacifique Nord de ce qu'on appelle maintenant le Canada. Leur utilisation des voies navigables pour se rendre aux zones de pêche et de récolte d'espèces marines, et y accéder, est une facette clé de leur riche culture et histoire. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que ces activités puissent se poursuivre pour maintenir leur bien-être culturel, social et économique. Dans ce contexte, l'utilisation accrue de ces voies navigables pour le transport maritime commercial, pilier de l'économie canadienne, peut présenter des défis.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le conseiller en chef de la Nation Gitga'at, Arnold Clifton, et la conseillère en chef de la Nation Gitxaala, Linda Innes, ont annoncé de nouvelles lignes directrices sur la gestion des voies navigables afin d'améliorer la sécurité et de réduire les conflits entre les Autochtones, les usagers publics et les utilisateurs de voies navigables commerciales qui empruntent une importante voie navigable de la côte nord du Pacifique.

À compter du 1er septembre 2022 :

Les nouvelles lignes directrices sur la gestion des voies navigables de la côte nord s'appliquent à tous les types de navires qui voyagent entre Kitimat et l'entrée Browning.

et l'entrée Browning. Ces lignes directrices comprennent des zones de sécurité, des réductions de vitesse, une route recommandée, des directives pour les navires qui se rencontrent et se croisent, et des communications plus efficaces sur l'eau. Les lignes directrices comprennent également les secteurs préoccupants des Premières Nations où les navires doivent veiller à ce que les usagers des communautés locales puissent transiter et utiliser la zone en toute sécurité.

Les lignes directrices sur la gestion des voies navigables de la côte nord sont le résultat de près de trois ans de planification par le gouvernement du Canada, la Nation Gitga'at et la Nation Gitxaala, qui ont travaillé de manière collaborative dans le cadre de l'Accord-cadre de réconciliation pour la gestion et la protection des océans à l'échelle biorégionale, soutenu par le Plan de protection des océans du Canada. Ces lignes directrices ont été élaborées dans le cadre d'un projet pilote de l'initiative de gestion proactive des navires avec une participation et un soutien considérables de partenaires, y compris des pilotes côtiers de la Colombie-Britannique, l'Administration de pilotage du Pacifique, les associations de navigation commerciale et les exploitants de terminaux d'exportation.

Des initiatives comme les lignes directrices sur la gestion des voies navigables de la côte nord, élaborées grâce à des partenariats entre les nations autochtones, le gouvernement du Canada et des parties prenantes clés appuyés par le Plan de protection des océans, sont une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les communautés, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour défendre leurs intérêts respectifs, protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois partout au pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi, mis en œuvre en partenariat avec les Premières Nations, permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Les nouvelles lignes directrices sur la gestion des voies navigables de la côte nord sont un exemple du travail de collaboration accompli dans le cadre d'initiatives de coopération, comme l'Accord-cadre de réconciliation pour la gestion et la protection des océans à l'échelle biorégionale, soutenu par le Plan de protection des océans. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons renforcer nos chaînes d'approvisionnement et veiller à ce que nos côtes et nos voies navigables demeurent saines et sécuritaires pour les générations à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous sommes heureux d'avoir pu travailler en partenariat avec le Canada, la Première Nation Gitxaala et des organismes et organisations clés pour élaborer ces lignes directrices sur la gestion des voies navigables de la côte nord. La capacité de voyager et de récolter nos ressources marines en toute sécurité est primordiale pour notre peuple et notre culture. Nous avons hâte de continuer à travailler avec la Nation Gitxaala, le Canada et nos autres partenaires pour mettre en œuvre ces nouvelles lignes directrices. »

Arnold Clifton, conseiller en chef

Nation Gitga'at

« Les lignes directrices sur la gestion des voies navigables de la côte nord représentent une étape clé dans la promotion de mesures visant à rendre nos voies navigables maritimes plus sécuritaires pour la population de Gitxaala et tous les autres marins qui naviguent dans nos eaux. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre des lignes directrices et la poursuite de nos relations avec nos autres partenaires gouvernementaux. La Première Nation Gitxaala félicite la Première Nation Gitga'at, le Canada et les autres contributeurs clés pour l'achèvement des nouvelles lignes directrices. »

Linda Innes, conseillère en chef

Nation Gitxaala

Les faits en bref

Ces lignes directrices ont d'abord été élaborées dans le cadre de l'initiative de gestion proactive des navires du Plan de protection des océans. Elles sont le fruit d'une participation et d'un soutien considérables de divers partenaires, y compris des pilotes côtiers de la Colombie-Britannique, l'Administration de pilotage du Pacifique, les associations de navigation commerciale et les exploitants de terminaux d'exportation.

Au cours de la première phase du Plan de protection des océans, plus de 1 200 séances de mobilisation avec les communautés autochtones ont été tenues pour élaborer et perfectionner les mesures de sécurité maritime et le Plan de protection des océans.

L'Accord-cadre de réconciliation a été signé le 21 juin 2018. Il s'agit de la première fois dans l'histoire que le gouvernement du Canada et plusieurs Premières Nations s'engagent officiellement à travailler ensemble pour protéger le milieu marin et améliorer la sécurité maritime sur un vaste territoire.

