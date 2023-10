GATINEAU, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Lorsque les jeunes apprennent, travaillent et réussissent, nos collectivités d'un océan à l'autre en retirent des avantages. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'investir massivement dans la jeunesse grâce à son éventail complet de programmes destinés aux jeunes, qui visent à leur offrir de la formation axée sur les compétences, des placements professionnels et des possibilités de bénévolat.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a lancé un appel de propositions pour 2023 dans le cadre du programme Service jeunesse Canada (SJC). Les organismes retenus au terme de l'appel recevront des fonds pour créer et promouvoir des possibilités de bénévolat intéressantes pour les jeunes de 12 à 30 ans et faciliter l'accès à ces possibilités. Ils pourraient par exemple créer des occasions de bénévolat flexibles ou à temps plein ou offrir des microsubventions qui permettent aux jeunes de concevoir, de mettre en œuvre et de diriger leurs propres projets de bénévolat. Grâce à ce financement, SJC vise à créer environ 36 000 possibilités de bénévolat pour les jeunes.

Sont admissibles au financement les organismes sans but lucratif et les organismes à but lucratif (à condition que l'activité ne vise pas à générer des profits), les organismes et les instituts de recherche, les organisations autochtones (comme les conseils de bande, les conseils tribaux et les entités autonomes), et les entités municipales, provinciales ou territoriales, y compris les établissements, les organismes, les sociétés d'État et les établissements de santé publique ou d'enseignement.

Ce financement permettra aux organismes retenus d'offrir aux jeunes des possibilités de bénévolat qui, autrement, ne seraient peut-être pas offertes. Les fonds de SJC peuvent être utilisés pour couvrir les frais généraux admissibles, le coût du matériel et des fournitures, de la formation et du perfectionnement, ainsi que d'autres dépenses visant à soutenir la pleine participation des jeunes aux possibilités de bénévolat, comme le mentorat, l'encadrement, le soutien en santé mentale, la garde des personnes à charge, le transport et l'hébergement.

Grâce à des programmes comme SJC, le gouvernement du Canada continue de s'efforcer de joindre les jeunes de divers milieux. Ainsi, au moins la moitié des participants et participantes aux projets financés par SJC devront s'identifier comme de jeunes Autochtones ou comme des jeunes ayant un accès restreint aux services, ou les deux.

L'appel de propositions de 2023 de SJC se déroulera sur 10 semaines, soit du 12 octobre au 19 décembre 2023. Pour présenter une demande, consultez les Services en ligne des subventions et contributions (SELSC).

Afin d'améliorer encore plus le bien-être social, économique et environnemental des collectivités, d'autres possibilités de financement sont actuellement offertes aux organismes, notamment dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse d'Emploi et Développement social Canada, qui a aidé depuis 2020 plus de 45 000 jeunes rencontrant des obstacles à l'emploi. L'appel de propositions de ce programme a débuté le 4 octobre 2023, et les organismes sont invités à Présenter une demande d'ici le 22 novembre 2023. Cet appel de propositions permettra de verser jusqu'à 5 millions de dollars par année aux organismes retenus afin d'améliorer la situation sur le marché du travail de quelque 20 000 jeunes (à compter de 2024-2025).

Enfin, en novembre, les employeurs seront également invités à présenter une demande de financement dans le cadre du programme Emplois d'été Canada de 2024, qui a créé l'an dernier quelque 85 000 possibilités d'emploi.

Citation

« Nous savons que pour assurer un avenir meilleur aux jeunes du Canada, il faut leur offrir des possibilités qui tiennent compte de leurs centres d'intérêt et de leurs passions. J'encourage tous les organismes au service des jeunes à se joindre à nous pour forger la prochaine génération de jeunes Canadiens, tout en ayant une incidence positive sur nos communautés. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

Les faits en bref

Les projets financés dans le cadre de cet appel de propositions de Service jeunesse Canada pourraient commencer dès le mois d'août 2024 et se poursuivre jusqu'au 31 mars 2027.

pourraient commencer dès le mois d'août se poursuivre jusqu'au 31 mars 2027. Des changements sont apportés au programme cette année : jusqu'à 100 % des dépenses admissibles des organismes seront couvertes, des ententes à plus long terme seront offertes et, pour certains volets du programme, les jeunes pourront participer aux projets financés dès l'âge de 12 ans.

Depuis 2018, Service jeunesse Canada a financé plus de 200 projets partout au pays, créant ainsi plus de 30 000 possibilités de bénévolat pour les jeunes. Cela représente plus de 24 000 occasions de bénévolat, dans le cadre desquelles les jeunes ont fait environ 2,8 millions d'heures de bénévolat dans leur collectivité. C'est aussi plus de 6 600 projets de microsubventions qui appuient la mise en œuvre d'idées novatrices en matière de services communautaires à petite échelle partout au pays.

a financé plus de 200 projets partout au pays, créant ainsi plus de 30 000 possibilités de bénévolat pour les jeunes. Cela représente plus de 24 000 occasions de bénévolat, dans le cadre desquelles les jeunes ont fait environ 2,8 millions d'heures de bénévolat dans leur collectivité. C'est aussi plus de 6 600 projets de microsubventions qui appuient la mise en œuvre d'idées novatrices en matière de services communautaires à petite échelle partout au pays. Les organismes peuvent s'inscrire aux notifications par courriel s'ils souhaitent être avisés lorsque des possibilités de financement d'Emploi et Développement social Canada sont offertes.

Produit connexe

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]