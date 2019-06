Le gouvernement du Canada invite le milieu de la recherche à contribuer à la conception du fonds Nouvelles frontières en recherche

Nouvelles perspectives et nouvelles approches du soutien à la recherche interdisciplinaire, transformatrice et à haut risque

WINDSOR, ON, le 26 juin 2019 /CNW/ - La recherche est de plus en plus multidisciplinaire et internationale. Elle se fait à un rythme rapide et est souvent à haut risque et à haut rendement. À mesure que la recherche évolue, le gouvernement se doit, lui aussi, d'évoluer dans le soutien qu'il lui apporte, et il doit consulter les chercheurs de calibre mondial.

C'est pourquoi la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé aujourd'hui en quoi consistera la prochaine étape du fonds Nouvelles frontières en recherche, à savoir la consultation du milieu de la recherche au sujet du volet Transformation. Le concours de subventions de ce volet, qui doit être lancé en octobre, a pour objectif de soutenir des projets de recherche interdisciplinaires de grande envergure qui sont dirigés par des Canadiens et qui sont susceptibles de mener à des changements concrets et durables.

Le concours de 2019 aura lieu une fois qu'aura pris fin la consultation menée auprès du milieu de la recherche. Le budget prévu pour ce concours est de 144 millions de dollars sur six ans. Chacun des projets retenus recevra une subvention qui pourra atteindre 4 millions de dollars par année. Les chercheurs et les établissements de recherche sont invités à faire parvenir leurs observations sur le cadre conceptuel du volet Transformation d'ici le 1er août 2019.

Contrairement au concours de 2018 du volet Exploration, que la ministre a lancé en décembre dernier et qui était destiné aux chercheurs en début de carrière, le concours du volet Transformation, lui, s'adresse à tous les chercheurs.

Citations

« Notre gouvernement fait des investissements sans précédent dans la science et la recherche canadiennes et modifie fondamentalement la manière dont il les finance. Afin de fournir au milieu de la recherche le soutien dont il a besoin, nous lui donnons voix au chapitre en lui offrant l'occasion de contribuer à la conception des nouveaux concours. Ainsi, les chercheurs seront mieux outillés pour découvrir, innover et rendre meilleure la vie des Canadiens. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Si nous voulons que les chercheurs canadiens demeurent des chefs de file dans leurs domaines respectifs, nous devons créer des occasions de transformer la recherche. Le volet Transformation du fonds offre justement de telles occasions. De nouvelles approches de recherche se traduiront par des percées et des solutions à des problèmes mondiaux. Les chercheurs canadiens seront en mesure de se positionner en tant que chefs de file de la recherche novatrice et interdisciplinaire qui débouche sur des transformations. »

- Le président du Comité de coordination de la recherche au Canada et président du Conseil de recherches en sciences humaines, Ted Hewitt

Faits en bref

Le fonds Nouvelles frontières en recherche représente un virage fondamental en matière d'investissement dans la recherche. Il confie un nouveau mandat ambitieux aux organismes fédéraux canadiens de financement de la recherche.

Conçu par le Comité de coordination de la recherche au Canada (CCRC), le fonds Nouvelles frontières en recherche est un mécanisme par lequel le gouvernement du Canada investit 275 millions de dollars sur cinq ans, et 65 millions de dollars par année par la suite, en faveur de la recherche internationale et interdisciplinaire qui présente des risques élevés et nécessite des résultats rapides.

investit 275 millions de dollars sur cinq ans, et 65 millions de dollars par année par la suite, en faveur de la recherche internationale et interdisciplinaire qui présente des risques élevés et nécessite des résultats rapides. Le concours inaugural du volet Transformation doit être lancé au début d'octobre 2019.

L'annonce d'aujourd'hui donne suite à l'engagement qu'a pris le gouvernement, dans le budget de 2018, d'accroître le soutien à des projets de recherche qui transcendent les silos disciplinaires, favorisent la collaboration internationale et appuient mieux la recherche de pointe transformatrice et le leadership du Canada à cet égard.

Liens connexes

